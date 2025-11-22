Tarot Prediction 23 November 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज कुछ साहसिक कदम उठाने होंगे. तभी आप परिस्थिति को संभालने में सफल रहेंगे. आज आपको ऐसा महसूस होगा की कार्यस्थल पर परिस्थिति आपके विपरीत हो गई है. आज बढ़े हुए खर्चों के कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज कुछ परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है. यदि आप किसी यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. अनुभव की कमी काम को खराब कर सकती है, इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जरूरी जानकारियां जरूर जुटा लें. वित्तीय मामलों में पैसा आते-आते अटक सकता है.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को आज बहुत मेहनत के बाद भी कुछ खास लाभ नहीं मिल पाएगा. नौकरीपेशा जातकों का आज अपने मैनेजमेंट के लोगों से टकराव हो सकता है. अनैतिक कार्यों से धन प्राप्ति संभव है. खर्चे अधिक रहेंगे.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, कोशिश करनी है कि वह अपना आत्म संयम बनाकर रखें. आज किसी बात को लेकर मानसिक तनाव काफी ज्यादा रहने वाला है. लेकिन, शांत मन के साथ आप सब कुछ सुलझाने में सफल रहेंगे. सरकारी कामों से धन लाभ की संभावना बनती है. नया कार्य शुरू करने से संबंधित प्लानिंग को कुछ समय के लिए टाल दें.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज नकारात्मकता को दूर करना होगा. आज आपके लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं. लेकिन, आपको धैर्य नहीं खोना है. अपने काम में धैर्य से लगें रहैं. आज आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं. कमाई के मामले में दिन अनुकूल रहेगा. खर्च को कंट्रोल करने के लिए जरूरी एहतियात बरतें.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जो लोग प्रबंधन से जुड़े कामकाज करते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है. नौकरी में परिवर्तन की संभावना तलाश रहे जातकों के लिए अनुकूल दिन है. हालांकि, आज व्यापारियों को सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी.
तुला टैरो राशिफल: तुला राशि के तकनीकी कारणों से जुड़े हुए जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है. मशीन की खरीद बेचने से संबंधित सौदा हो सकता है प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कामों के लिए दिन बहुत अच्छा है. सरकारी टैक्स भरने में धन खर्च होगा. पेनल्टी से बचने के लिए समय पर कार्य पूरा करें.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज दूसरों की सलाह पर आंखे बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए. पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें. आपको जो सही लगे उसके हिसाब से ही निर्णय लें. साथ ही आज आपकी प्लानिंग लंबी चौड़ी होगी लेकिन, क्रियान्वयन करना मुश्किल होगा. कमाई के मामले में कुछ खास लाभ नहीं होगा.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जो लोग प्रोडेक्शन कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें फिलहाल, बहुत ध्यान से कार्य करने की जरूरत होगी. छोटी सी गलती बड़े नुकसान करा सकती है. नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें. मैनेजमेंट व कर्मचारियों के बीच टकराव संभव है. धन संबंधित मामलों में पारिवारिक सहयोग लाभदायक रहेगा.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग अपने कामकाज को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं हो पाएंगे. जिस वजह से आपके कामकाज की स्पीड थोड़ी स्लो जरुर हो सकती है. आपको सलाह है कि आज मानसिक दुविधाओं से थोड़ा बाहर निकलने की प्रयास करें. सामान्य लाभ होने की संभावना आज बनी हुई है.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. आज आप अपने बॉस को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे. अपनी मर्जी के अनुरूप कार्य कर पाएंगे. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे. कमाई बहुत अच्छी ना हो पाने की वजह से खर्च को पूर्ण नियंत्रण में रखेंगे.
मीन टैरो राशिफल; टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर रह सकते हैं. नकारात्मक को दूर करके ही जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक प्रकार से कर पाएंगे. काम में महारत हासिल करने के लिए जरूरी स्किल ग्रहण करने का प्रयास करेंगे. कमाई के लिए दिन अच्छा है. एक से ज्यादा साधन धन प्रदान करवाएंगे.
