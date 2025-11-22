हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 23 November 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 23 November 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 23 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 22 Nov 2025 02:48 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 23 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 23 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज कुछ साहसिक कदम उठाने होंगे. तभी आप परिस्थिति को संभालने में सफल रहेंगे. आज आपको ऐसा महसूस होगा की कार्यस्थल पर परिस्थिति आपके विपरीत हो गई है. आज बढ़े हुए खर्चों के कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज कुछ साहसिक कदम उठाने होंगे. तभी आप परिस्थिति को संभालने में सफल रहेंगे. आज आपको ऐसा महसूस होगा की कार्यस्थल पर परिस्थिति आपके विपरीत हो गई है. आज बढ़े हुए खर्चों के कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज कुछ परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है. यदि आप किसी यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. अनुभव की कमी काम को खराब कर सकती है, इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जरूरी जानकारियां जरूर जुटा लें. वित्तीय मामलों में पैसा आते-आते अटक सकता है.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज कुछ परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है. यदि आप किसी यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. अनुभव की कमी काम को खराब कर सकती है, इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जरूरी जानकारियां जरूर जुटा लें. वित्तीय मामलों में पैसा आते-आते अटक सकता है.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को आज बहुत मेहनत के बाद भी कुछ खास लाभ नहीं मिल पाएगा. नौकरीपेशा जातकों का आज अपने मैनेजमेंट के लोगों से टकराव हो सकता है. अनैतिक कार्यों से धन प्राप्ति संभव है. खर्चे अधिक रहेंगे.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को आज बहुत मेहनत के बाद भी कुछ खास लाभ नहीं मिल पाएगा. नौकरीपेशा जातकों का आज अपने मैनेजमेंट के लोगों से टकराव हो सकता है. अनैतिक कार्यों से धन प्राप्ति संभव है. खर्चे अधिक रहेंगे.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, कोशिश करनी है कि वह अपना आत्म संयम बनाकर रखें. आज किसी बात को लेकर मानसिक तनाव काफी ज्यादा रहने वाला है. लेकिन, शांत मन के साथ आप सब कुछ सुलझाने में सफल रहेंगे. सरकारी कामों से धन लाभ की संभावना बनती है. नया कार्य शुरू करने से संबंधित प्लानिंग को कुछ समय के लिए टाल दें.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, कोशिश करनी है कि वह अपना आत्म संयम बनाकर रखें. आज किसी बात को लेकर मानसिक तनाव काफी ज्यादा रहने वाला है. लेकिन, शांत मन के साथ आप सब कुछ सुलझाने में सफल रहेंगे. सरकारी कामों से धन लाभ की संभावना बनती है. नया कार्य शुरू करने से संबंधित प्लानिंग को कुछ समय के लिए टाल दें.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज नकारात्मकता को दूर करना होगा. आज आपके लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं. लेकिन, आपको धैर्य नहीं खोना है. अपने काम में धैर्य से लगें रहैं. आज आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं. कमाई के मामले में दिन अनुकूल रहेगा. खर्च को कंट्रोल करने के लिए जरूरी एहतियात बरतें.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज नकारात्मकता को दूर करना होगा. आज आपके लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं. लेकिन, आपको धैर्य नहीं खोना है. अपने काम में धैर्य से लगें रहैं. आज आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं. कमाई के मामले में दिन अनुकूल रहेगा. खर्च को कंट्रोल करने के लिए जरूरी एहतियात बरतें.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जो लोग प्रबंधन से जुड़े कामकाज करते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है. नौकरी में परिवर्तन की संभावना तलाश रहे जातकों के लिए अनुकूल दिन है. हालांकि, आज व्यापारियों को सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जो लोग प्रबंधन से जुड़े कामकाज करते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है. नौकरी में परिवर्तन की संभावना तलाश रहे जातकों के लिए अनुकूल दिन है. हालांकि, आज व्यापारियों को सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी.
7/12
तुला टैरो राशिफल: तुला राशि के तकनीकी कारणों से जुड़े हुए जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है. मशीन की खरीद बेचने से संबंधित सौदा हो सकता है प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कामों के लिए दिन बहुत अच्छा है. सरकारी टैक्स भरने में धन खर्च होगा. पेनल्टी से बचने के लिए समय पर कार्य पूरा करें.
तुला टैरो राशिफल: तुला राशि के तकनीकी कारणों से जुड़े हुए जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है. मशीन की खरीद बेचने से संबंधित सौदा हो सकता है प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कामों के लिए दिन बहुत अच्छा है. सरकारी टैक्स भरने में धन खर्च होगा. पेनल्टी से बचने के लिए समय पर कार्य पूरा करें.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज दूसरों की सलाह पर आंखे बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए. पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें. आपको जो सही लगे उसके हिसाब से ही निर्णय लें. साथ ही आज आपकी प्लानिंग लंबी चौड़ी होगी लेकिन, क्रियान्वयन करना मुश्किल होगा. कमाई के मामले में कुछ खास लाभ नहीं होगा.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज दूसरों की सलाह पर आंखे बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए. पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें. आपको जो सही लगे उसके हिसाब से ही निर्णय लें. साथ ही आज आपकी प्लानिंग लंबी चौड़ी होगी लेकिन, क्रियान्वयन करना मुश्किल होगा. कमाई के मामले में कुछ खास लाभ नहीं होगा.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जो लोग प्रोडेक्शन कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें फिलहाल, बहुत ध्यान से कार्य करने की जरूरत होगी. छोटी सी गलती बड़े नुकसान करा सकती है. नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें. मैनेजमेंट व कर्मचारियों के बीच टकराव संभव है. धन संबंधित मामलों में पारिवारिक सहयोग लाभदायक रहेगा.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जो लोग प्रोडेक्शन कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें फिलहाल, बहुत ध्यान से कार्य करने की जरूरत होगी. छोटी सी गलती बड़े नुकसान करा सकती है. नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें. मैनेजमेंट व कर्मचारियों के बीच टकराव संभव है. धन संबंधित मामलों में पारिवारिक सहयोग लाभदायक रहेगा.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग अपने कामकाज को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं हो पाएंगे. जिस वजह से आपके कामकाज की स्पीड थोड़ी स्लो जरुर हो सकती है. आपको सलाह है कि आज मानसिक दुविधाओं से थोड़ा बाहर निकलने की प्रयास करें. सामान्य लाभ होने की संभावना आज बनी हुई है.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग अपने कामकाज को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं हो पाएंगे. जिस वजह से आपके कामकाज की स्पीड थोड़ी स्लो जरुर हो सकती है. आपको सलाह है कि आज मानसिक दुविधाओं से थोड़ा बाहर निकलने की प्रयास करें. सामान्य लाभ होने की संभावना आज बनी हुई है.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. आज आप अपने बॉस को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे. अपनी मर्जी के अनुरूप कार्य कर पाएंगे. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे. कमाई बहुत अच्छी ना हो पाने की वजह से खर्च को पूर्ण नियंत्रण में रखेंगे.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. आज आप अपने बॉस को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे. अपनी मर्जी के अनुरूप कार्य कर पाएंगे. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे. कमाई बहुत अच्छी ना हो पाने की वजह से खर्च को पूर्ण नियंत्रण में रखेंगे.
12/12
मीन टैरो राशिफल; टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर रह सकते हैं. नकारात्मक को दूर करके ही जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक प्रकार से कर पाएंगे. काम में महारत हासिल करने के लिए जरूरी स्किल ग्रहण करने का प्रयास करेंगे. कमाई के लिए दिन अच्छा है. एक से ज्यादा साधन धन प्रदान करवाएंगे.
मीन टैरो राशिफल; टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर रह सकते हैं. नकारात्मक को दूर करके ही जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक प्रकार से कर पाएंगे. काम में महारत हासिल करने के लिए जरूरी स्किल ग्रहण करने का प्रयास करेंगे. कमाई के लिए दिन अच्छा है. एक से ज्यादा साधन धन प्रदान करवाएंगे.
Published at : 22 Nov 2025 02:48 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भी मंदिर बना रहे हैं...', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
'हम भी मंदिर बना रहे हैं', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
ENG vs AUS Ashes: बल्लेबाजों के लिए काल बन रही पिच पर ट्रेविस हेड ने जड़ा 36 गेंदों में अर्धशतक, रचा इतिहास
बल्लेबाजों के लिए काल बन रही पिच पर ट्रेविस हेड ने जड़ा 36 गेंदों में अर्धशतक, रचा इतिहास
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Himachal Pradesh News: धंसी सड़क... फंस गई बस, बाल-बाल बची लोगों की जान
J&K News: नौगाम में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त
Breaking: नौगाम-हंदवाड़ा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का आतंक पर सबसे बड़ा वार, देखिए रिपोर्ट
Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भी मंदिर बना रहे हैं...', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
'हम भी मंदिर बना रहे हैं', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
ENG vs AUS Ashes: बल्लेबाजों के लिए काल बन रही पिच पर ट्रेविस हेड ने जड़ा 36 गेंदों में अर्धशतक, रचा इतिहास
बल्लेबाजों के लिए काल बन रही पिच पर ट्रेविस हेड ने जड़ा 36 गेंदों में अर्धशतक, रचा इतिहास
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बिहार
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
जामिया ने खोले हुनर के नए दरवाजे, एआई से ड्रोन तक 42 स्किल कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू; ये है लास्ट डेट
जामिया ने खोले हुनर के नए दरवाजे, एआई से ड्रोन तक 42 स्किल कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू; ये है लास्ट डेट
फैशन
आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल
आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget