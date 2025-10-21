धनु टैरो राशिफल: धनु राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन किस्मत भरा रहेगा. अविवाहितों के लिए अनुकूल समय है और विवाह के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशियों का आगमन होगा और अपनों से भेंट होगी. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा. खेल या अन्य शैक्षिक प्रतियोगिताओं में आप अपनी प्रतिभा दिखाने में सफल होंगे. भाग्यांक: 2