मेष टैरो राशिफल: मेष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहेगा. आप अपने व्यवसाय या कार्यालय के काम के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. यह यात्रा विदेश से भी जुड़ी हो सकती है. बच्चों के स्वभाव में आज कुछ अजीब सी चिड़चिड़ापन और आक्रामकता देखने को मिल सकती है. भाग्यांक: 7
वृष टैरो राशिफल: वृष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और याद रखें कि मजबूत इच्छाशक्ति के बिना सफलता प्राप्त नहीं होगी. जो जातक हाल ही में माता-पिता बने हैं, उन्हें अपनी संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. भाग्य आज आपका साथ देगा. भाग्यांक: 4
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज किसी भी मामले में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए. जल्दबाजी और आपाधापी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है. परिवार के स्वास्थ्य या किसी अन्य हानि में आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है. मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है. भाग्यांक: 3
कर्क टैरो राशिफल: कर्क राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए काफी शुभ रहेगा. विदेश यात्रा का योग है और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है और वे फालतू कामों में व्यस्त रह सकते हैं. भाग्यांक: 9
सिंह टैरो राशिफल: सिंह राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज भाग्य आपका साथ दे रहा है. विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहेगा और संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकते हैं. वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ सकता है. धैर्य से हर काम को पूरा करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. लंबी यात्रा से बचें. बच्चों की मित्रता पर नजर रखें. भाग्यांक: 1
कन्या टैरो राशिफल: कन्या राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं. यदि आप कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें. सभी पक्षों का सही मूल्यांकन करने के बाद ही निर्णय लें. शिक्षा प्राप्ति के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. भाग्यांक: 6
तुला टैरो राशिफल: तुला राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं. धैर्य रखें और कार्यक्षेत्र में दूसरों के सामने असहज महसूस न करें. यदि आप शिक्षा को बोझ न समझकर मेहनत करेंगे, तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी. भाग्यांक: 8
वृश्चिक टैरो राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा. व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभकारी रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाएंगे. माता-पिता को दोगुनी खुशी देने का मौका मिलेगा. भाग्यांक: 5
धनु टैरो राशिफल: धनु राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन किस्मत भरा रहेगा. अविवाहितों के लिए अनुकूल समय है और विवाह के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशियों का आगमन होगा और अपनों से भेंट होगी. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा. खेल या अन्य शैक्षिक प्रतियोगिताओं में आप अपनी प्रतिभा दिखाने में सफल होंगे. भाग्यांक: 2
मकर टैरो राशिफल: मकर राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा. व्यर्थ की भागदौड़ से बचें और मानसिक संतुलन बनाए रखें. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत रहेगी. दिखावे और आडंबरों से दूर रहें. आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. भाग्यांक: 10
कुंभ टैरो राशिफल: कुंभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज भाग्य आपका साथ देगा. आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी. स्वास्थ्य के मामले में यह समय अच्छा नहीं है. वाहन सावधानी से चलाएं और चोट से बचें. किसी से ऊँची आवाज में न बोलें और बहस से बचें. भाग्यांक: 11
मीन टैरो राशिफल: मीन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन मिलाजुला रहेगा. कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है. रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी, लेकिन आपकी सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी. भाग्य आज आपका साथ देगा. भाग्यांक: 12
