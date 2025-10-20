वृश्चिक टैरो राशिफल: वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज नौकरी पेशा जातकों के पास काम अधिक होगा, सहकर्मियों से ज्यादा बातचीत में ना उलझें. आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे. जब भी आप धन निवेश की कोई योजना बनाते हैं, तब अपने घरवालों की सलाह अवश्य लें अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है.