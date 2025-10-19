हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Predictions 20 October 2025: मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 20 October 2025: मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 20 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. किस राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानिए सभी का हाल!

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 19 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Predictions 20 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. किस राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानिए सभी का हाल!

टैरो कार्ड भविष्यवाणियां 20 अक्टूबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के दिन बेहद खास रहेगा. दरअसल, आज आपकी मुलाकात अपनी किसी बहुत पुराने दोस्त से हो सकती है. आपको सलाह है कि फिलहाल, विपरीत लिंगी से उचित दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के दिन बेहद खास रहेगा. दरअसल, आज आपकी मुलाकात अपनी किसी बहुत पुराने दोस्त से हो सकती है. आपको सलाह है कि फिलहाल, विपरीत लिंगी से उचित दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज के दिन वृषभ राशि के लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी. आज कार्यस्थल पर किसी से उलझें नहीं वरना आपके लिए ही परेशानी खड़ी हो जाएगी. इसलिए आपको सलाह है कि आज किसी के भी साथ अनावश्यक बातचीत न करें. घर परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज के दिन वृषभ राशि के लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी. आज कार्यस्थल पर किसी से उलझें नहीं वरना आपके लिए ही परेशानी खड़ी हो जाएगी. इसलिए आपको सलाह है कि आज किसी के भी साथ अनावश्यक बातचीत न करें. घर परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज मिथुन राशि के जातकों को पूरा धैर्य बनाकर रखना होगा. आज क्रोध आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है. आपको गुस्सा करना नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए आज किसी को भी उत्तर देते समय सावधानी बरतें. आज किसी भी काम को लेकर अधिक जोखिम न उठाएं.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज मिथुन राशि के जातकों को पूरा धैर्य बनाकर रखना होगा. आज क्रोध आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है. आपको गुस्सा करना नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए आज किसी को भी उत्तर देते समय सावधानी बरतें. आज किसी भी काम को लेकर अधिक जोखिम न उठाएं.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज कर्क राशि के लोगों कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. इसके अलावा आज आपको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है. इसलिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बुरी आदतों से खुद को दूर रखें.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज कर्क राशि के लोगों कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. इसके अलावा आज आपको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है. इसलिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बुरी आदतों से खुद को दूर रखें.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन घर परिवार में माहौल बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. इस राशि के जो लोग धन संबंधी और वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है. इसलिए आप इस दिशा में आज आप प्रयास कर सकते हैं.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन घर परिवार में माहौल बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. इस राशि के जो लोग धन संबंधी और वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है. इसलिए आप इस दिशा में आज आप प्रयास कर सकते हैं.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. इस राशि के जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को आज नई प्रेरणा दिखाई देगी. दरअसल, आज आपसे कोई नौकरी दिलवाने का वादा कर सकता है और वह अपने वादा पर भी खरा उतरेगा. आज किसी बात को लेकर भी अति लोभ से बचें.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. इस राशि के जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को आज नई प्रेरणा दिखाई देगी. दरअसल, आज आपसे कोई नौकरी दिलवाने का वादा कर सकता है और वह अपने वादा पर भी खरा उतरेगा. आज किसी बात को लेकर भी अति लोभ से बचें.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि तुला राशि के लोग को आज पदोन्नति के कई अच्छे अवसर मिलेंगे. आज आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे. आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे. इसी के साथ आज आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेंगे.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि तुला राशि के लोग को आज पदोन्नति के कई अच्छे अवसर मिलेंगे. आज आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे. आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे. इसी के साथ आज आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेंगे.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के मुताबिक वृश्चिक राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए फिलहाल, समय काफी अच्छा रहने वाला है. आज वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने भविष्य को लेकर कोई अहम फैसले लेने में भी कामयाब रहेंगे.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के मुताबिक वृश्चिक राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए फिलहाल, समय काफी अच्छा रहने वाला है. आज वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने भविष्य को लेकर कोई अहम फैसले लेने में भी कामयाब रहेंगे.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के मुताबिक धनु राशिवालों के लिए आज आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. इसी के साथ आज जो लोग शादीशुदा है और जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लिए भी समय मिश्रित रहने वाला है. आज विद्यार्थी वर्ग के जातक समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के मुताबिक धनु राशिवालों के लिए आज आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. इसी के साथ आज जो लोग शादीशुदा है और जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लिए भी समय मिश्रित रहने वाला है. आज विद्यार्थी वर्ग के जातक समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.
10/12
मकर टैरो राशिफल: मकर राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. आज आप अपने भविष्य को लेकर भी काफी सोच विचार में रहेंगे आज आप अपने भविष्य को लेकर जो भी योजना बनाएं वह बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाएं.
मकर टैरो राशिफल: मकर राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. आज आप अपने भविष्य को लेकर भी काफी सोच विचार में रहेंगे आज आप अपने भविष्य को लेकर जो भी योजना बनाएं वह बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाएं.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अवसर दिलाने वाला रहेगा. आप अपनी मधुर वाणी से संबंधों को मजबूत बनाएंगे. आज खुद पर आलस्य को हावी न होने दें क्योंकि, वरना आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट पैदा हो सकती है.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अवसर दिलाने वाला रहेगा. आप अपनी मधुर वाणी से संबंधों को मजबूत बनाएंगे. आज खुद पर आलस्य को हावी न होने दें क्योंकि, वरना आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट पैदा हो सकती है.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के लोगों के महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है. साथ ही आज आपको जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा. आज आपको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ प्राप्त हो सकता है.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के लोगों के महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है. साथ ही आज आपको जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा. आज आपको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ प्राप्त हो सकता है.
Published at : 19 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
बॉलीवुड
Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget