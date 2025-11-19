Tarot Prediction 20 November 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपने काम को समय सीमा पर पूरा करने में असफल रहेंगे. जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने की वजह से भ्रम की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं. पहनावे व रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर धन खर्च होने की संभावना बनती है. कमाई के लिहाज से दिन सामान्य है.