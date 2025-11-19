Tarot Prediction 20 November 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज धन संबंधित मामलों को लेकर कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है. धन एकत्रित करने के लिए बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश भी करेंगे, परंतु कुछ खास लाभ नहीं होगा. यात्रा की संभावना बनती है. आर्थिक मामलों में समय सामान्य रहेगा.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपने काम को समय सीमा पर पूरा करने में असफल रहेंगे. जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने की वजह से भ्रम की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं. पहनावे व रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर धन खर्च होने की संभावना बनती है. कमाई के लिहाज से दिन सामान्य है.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को आज अपने विचार सकारात्मक रखने की कोशिश करना है. क्योंकि, आज आपकी नकारात्मक सोच परेशान कर सकती है. आपके गलत फैसलों की वजह से स्थितियों को सुधारने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. कमाई तो ठीक-ठाक होगी, परंतु धन बर्बाद होने की वजह से सेविंग नहीं हो पाएगी.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा. आज आपके सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे. अंतर मन की आवाज सही फैसले लेने में मददगार रहेगी. सरकारी अनुमोदन प्राप्त हो सकता है. कमाई अच्छी होगी.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के व्यापारियों के लिए समय धन समृद्धि बढ़ाने वाला समय रहेगा. व्यवसायिक तरक्की के लिए लोगों से बातचीत करने से लाभ होगा. शब्दों के सही प्रयोग से उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर पाएंगे.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को आझ ध्यानपूर्वक अपने कार्य करने होंगे. क्योंकि, आज आपसे कामकाज में छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं. जिसका फायदा आपके विरोधी उठाकर आपके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप अपने मन की आवाज सुने कोई भी फैसला करने से पहले उसे दोबारा चेक जरूर कर ले. पैसा कमाने के साथ, पुराने पैसे को सही ढंग से निवेश कर अच्छी आमदनी बढ़ाई जा सकती है. खर्च नियंत्रित रहेंगे.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज थोड़ा सचेत रहने होगा. जितना हो सकें आज धन संबंधित लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें, आपकी मैनेजमेंट क्षमता आपको नई ऊंचाइयों प्रदान कर सकती है. नए व्यापारिक अनुबंध की शर्तों को ठीक से समझ लें.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज अपनी बेसिक स्किल्स को बढ़ाकर करियर में तरक्की पा सकते हैं. आर्थिक मामलों में समय अच्छा जाएगा. ब्याज के रूप में धन प्राप्ति की संभावना है.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को आज अपने उच्च अधिकारियों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए. आप बहुत मेहनत करके कोई योजना बनाएंगे, परंतु वह उनको कुछ खास महसूस नहीं होगी, या आप उसे अच्छे से समझा नहीं पाएंगे. बातचीत में स्पष्टता लाने का प्रयास करें. आर्थिक मामलों में सामान्य है.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जो लोग ट्रैवलिंग व होटल इंडस्ट्री से संबंधित जातकों के लिए अनुकूल समय रहेगा. अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरा दिमाग लगा कर काम करेंगे. घर से बैठकर काम करने वाले जातकों को लाभ होगा.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज अपने सभी पेपर वर्क को पूरा कर लेंगे. आपका हुनर आप की वित्तीय स्थिति सुधारने में मददगार रहेगा. छोटी यात्रा अटके काम पूरे करने में सहायक बनेगी.
