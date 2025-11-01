हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 2 November 2025: जानें रविवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान

Tarot Prediction 2 November 2025: जानें रविवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान

Tarot Card Rashifal Predictions 2 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 01 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 2 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 2 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापारिक मामलों में प्रतिकूलता देखने को मिलेगी. साथ ही आज आप किसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं. आपको सलाह है कि साझेदारी वाले कामों में सावधानी बरतें.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापारिक मामलों में प्रतिकूलता देखने को मिलेगी. साथ ही आज आप किसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं. आपको सलाह है कि साझेदारी वाले कामों में सावधानी बरतें.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों का कार्यकौशल देखने को मिलेगा. आज आप अपने काम की शुरुआत करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं. आपको सलाह है कि आज निवेश संबंध मामलों में कदम उठाएं आपको लाभ मिल सकता है.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों का कार्यकौशल देखने को मिलेगा. आज आप अपने काम की शुरुआत करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं. आपको सलाह है कि आज निवेश संबंध मामलों में कदम उठाएं आपको लाभ मिल सकता है.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों की ऊर्जा , करिश्मा, प्रभावशीलता इस समय शीर्ष स्तर पर बने हुए हैं. हालांकि, आज आपका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है. उदर विकार, पित्त विकार या ब्लड प्रेशर परेशान करेंगा.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों की ऊर्जा , करिश्मा, प्रभावशीलता इस समय शीर्ष स्तर पर बने हुए हैं. हालांकि, आज आपका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है. उदर विकार, पित्त विकार या ब्लड प्रेशर परेशान करेंगा.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है. लेकिन, आपको निरंतर भागदौड़ की स्थितियां बारम्बार आयेंगी. आध्यात्मिक बने रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है. लेकिन, आपको निरंतर भागदौड़ की स्थितियां बारम्बार आयेंगी. आध्यात्मिक बने रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक आज ऊर्जा से भरे रहेंगे और कुछ नए कदम साहसिक कदम उठाएंगे. आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. आपकी लोकप्रियता से विरोधी पक्ष तिलमिला जाएगा.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक आज ऊर्जा से भरे रहेंगे और कुछ नए कदम साहसिक कदम उठाएंगे. आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. आपकी लोकप्रियता से विरोधी पक्ष तिलमिला जाएगा.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए आज धन खर्च के योग बन रहे हैं. आज आप आत्म सुधार और विकास पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं. जीवन साथी से संबंधों में कटुता आएगी जिस कारण मन उद्वेलित रहेगा.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए आज धन खर्च के योग बन रहे हैं. आज आप आत्म सुधार और विकास पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं. जीवन साथी से संबंधों में कटुता आएगी जिस कारण मन उद्वेलित रहेगा.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए इस समय मकान और जमीन के सौदों से भी अच्छे मुनाफे की संभावना दिखाई दे रही है. व्यवसाय हो या नौकरी दोनो ही क्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए इस समय मकान और जमीन के सौदों से भी अच्छे मुनाफे की संभावना दिखाई दे रही है. व्यवसाय हो या नौकरी दोनो ही क्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल; टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातक आज कामकाज को अत्यंत युक्ति संगत व सुचारु करेंगे. स्वास्थ्य में कष्ट प्रतीत होगा. कुछ सामाजिक या धार्मिक सेवा के कार्य भी किए जा सकते हैं.
वृश्चिक टैरो राशिफल; टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातक आज कामकाज को अत्यंत युक्ति संगत व सुचारु करेंगे. स्वास्थ्य में कष्ट प्रतीत होगा. कुछ सामाजिक या धार्मिक सेवा के कार्य भी किए जा सकते हैं.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव को बढ़ावा देने वाला हो सकता है. आपको इस अवधि में अपने मित्र वर्ग से वांछित सहयोग प्राप्त होगा.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव को बढ़ावा देने वाला हो सकता है. आपको इस अवधि में अपने मित्र वर्ग से वांछित सहयोग प्राप्त होगा.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के जातकों को फिलहाल, मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. आपका मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा. संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के जातकों को फिलहाल, मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. आपका मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा. संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों का संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी. यदि आज आपका कोई सरकारी कार्य है तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों का संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी. यदि आज आपका कोई सरकारी कार्य है तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातक आज आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा चिंता में पड़ सकते हैं. खर्च के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. शीत प्रकृति के रोग, ज्वर आदि से पीड़ित होंगे. खानपान की अनियमितता से बचना चाहिए.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातक आज आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा चिंता में पड़ सकते हैं. खर्च के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. शीत प्रकृति के रोग, ज्वर आदि से पीड़ित होंगे. खानपान की अनियमितता से बचना चाहिए.
Published at : 01 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
बॉलीवुड
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
बॉलीवुड
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
शिक्षा
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget