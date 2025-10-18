मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए हर मामले में धैर्य से काम लेने का है. इस समय विवादों और गलतफहमियों को शांति से सुलझाएं और किसी प्रकार के झगड़े में न पड़ें. आप अधिकतर समय अपने काम में ध्यान देने से ज्यादा अपने कार्य के विषय में या अपने कार्य स्थान के बारे में अनावश्यक ही चर्चा करते रहेंगे. इसमें आपका वक्त भी बर्बाद होगा और आप अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाएंगे.