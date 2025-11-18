मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोग आज अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही सतर्क रहने वाला है. दरअसल, आज आप जरूरी खोजबीन कर नए स्रोत विकसित करने का प्रयास करेंगे. कोई भी निर्णय लेने से पहले विषय वस्तु को गहराई से अध्ययन करने की प्रवृत्ति रहेगी. अपने प्लान के बारे में दूसरों से ज्यादा विचार विमर्श करने से बचें.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपना हुनर लोगों को दिखाएंगे. आज कामकाज की अधिकता आप पर अधिक रहने वाली है. साथ ही आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम से लाभ प्राप्त होगा. जल्दबाजी में आज कोई भी पैसों का लेनदेन न करें.
मिथुन टैरो राशिफल:टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित हो सकते हैं. जिससे कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों से मनमुटाव की संभावना बनती है. विपरीत परिस्थितियों को भी आज आप डिप्लोमेटिक अंदाज से हैंडल कर चलेंगे, तो आप के लाभ की संभावना अच्छी बनेगी. धन का निवेश धन समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. आज आपका कामकाज सामान्य तरीके से आगे बढ़ेगा. आप अपने सभी काम सरलता के साथ पूरे करते जाएंगे. आज आप अपनी पर्सनालिटी को प्रभावी बनाने और दूसरों की मदद के बिना अपने कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाना होगा. अहंकार के कारण आप खुद ही नुकसान कर सकते हैं. साथ ही आज किसी नौकरीपेशा जातक नौकरी में बदलाव को लेकर विचार विमर्श करेंगे. आज आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए लंबे इंतजार के बाद आपको रास्ता स्पष्ट रूप से नजर आएगा. आज आपके सामने एक के बाद एक आर्थिक समस्या सामने आ सकती है. मेहनत के बाद ही धन प्राप्ति संभव है.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जो जातक तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आज उन्हें कोई बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है. अपनी योजना को गुप्त रखकर कार्यों को सुचारु रुप से किया जा सकता है. आज आपको आपके अच्छे काम का श्रेय प्राप्त होगा. आर्थिक गतिविधियां मंद रहते हुए भी आपको किसी तरह की आर्थिक तंगी नहीं होगी.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक जो पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित हैं उनके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है. दरअसल, आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन, वाणी के कारण आज आपको नुकसान होता दिखाई दे रहा है. इसलिए शब्दों का चयन थोड़ा संभलकर करें. प्रॉपर्टी के खरीद-फरोख्त से संबंधित फैसले भी आपको लाभ पहुंचाने वाले रहेंगे.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए. कार्यक्षेत्र में आपके उतार चढ़ाव रहने वाला है. हालांकि, आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से मुश्किल समस्या का भी हल निकालने में कामयाब रहेंगे. मूल्यवान वस्तु की खरीद पर धन खर्च होने की संभावना बनती है. सेहत से जुड़े मामले भी आज आपको तंग कर सकते हैं.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के नौकरीपेशा जातकों की मुलाकात आज कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से होने वाली है. जिससे आपका छवि मजबूत होगी. लेकिन, आज व्यर्थ कामों में धन व समय की बर्बादी करने से बचें. प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोगों को मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन बुद्धि विवेक से काम करेंगे, तो समस्याओं से बचे रहेंगे.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों जो अपने कामकाज शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. कामकाज में आपको तरक्की और नई पहचान मिलेगी. आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति के लिहाज से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है. आपके लिए धन लाभ की परिस्थितियां बनेंगी.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज नए आइडिया पर कामकाज करेंगे आज आसान बनाने में मददगार रहेंगे. छोटी सी गलती की वजह से कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो इसलिए ध्यान पूर्वक कार्य करें. लोन लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अनुकूल समय है. जोखिमपूर्ण कार्यों में धन हानि संभव है.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग आज खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे. मनोरंजन तथा मस्ती में समय व्यतीत करने से लंबे समय से चले आ रहे तनाव से मुक्ति मिलेगी. कमीशन से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होने की संभावना है. नौकरीपेशा जातकों का दबदबा अपने ऑफिस में बना रहेगा. आर्थिक लिहाज से समय सामान्य है.
Published at : 18 Nov 2025 02:30 PM (IST)