सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाना होगा. अहंकार के कारण आप खुद ही नुकसान कर सकते हैं. साथ ही आज किसी नौकरीपेशा जातक नौकरी में बदलाव को लेकर विचार विमर्श करेंगे. आज आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए लंबे इंतजार के बाद आपको रास्ता स्पष्ट रूप से नजर आएगा. आज आपके सामने एक के बाद एक आर्थिक समस्या सामने आ सकती है. मेहनत के बाद ही धन प्राप्ति संभव है.