वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है. आपके रास्ते में कुछ बाधाएं आ सकती है. लेकिन आप उनसे उभर सकते हैं. आज आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहने वाली है. लेकिन कामकाज या घर में अचानक दिक्कत आ सकती है जिस वजह से आपका धन खर्च भी बराबर ही रहेगा.