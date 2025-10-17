हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Rashifal: 18 अक्टूबर 2025 मेष वालों को मिलेगा रुका धन, सिंह राशि को वाणी पर रखना होगा नियंत्रण, पढ़ें राशिफल

Tarot Card Rashifal: 18 अक्टूबर 2025 मेष वालों को मिलेगा रुका धन, सिंह राशि को वाणी पर रखना होगा नियंत्रण, पढ़ें राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 18 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 17 Oct 2025 07:02 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 18 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 18 अक्टूबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन रुका हुआ धन प्राप्त कराने वाला रहेगा. आज आपको आर्थिक निवेश से धन लाभ होने की संभावना है. इस राशि के जो लोग काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते है उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए. फिलहाल, आपका पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त रह सकता है.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन रुका हुआ धन प्राप्त कराने वाला रहेगा. आज आपको आर्थिक निवेश से धन लाभ होने की संभावना है. इस राशि के जो लोग काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते है उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए. फिलहाल, आपका पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त रह सकता है.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है. आपके रास्ते में कुछ बाधाएं आ सकती है. लेकिन आप उनसे उभर सकते हैं. आज आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहने वाली है. लेकिन कामकाज या घर में अचानक दिक्कत आ सकती है जिस वजह से आपका धन खर्च भी बराबर ही रहेगा.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है. आपके रास्ते में कुछ बाधाएं आ सकती है. लेकिन आप उनसे उभर सकते हैं. आज आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहने वाली है. लेकिन कामकाज या घर में अचानक दिक्कत आ सकती है जिस वजह से आपका धन खर्च भी बराबर ही रहेगा.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छी खबर लेकर आएगी. आप अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को मजबूत बना सकते हैं. आज आपकी संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी. आप जिस काम में अपनी किस्मत आजमाएंगे उस काम में आपको बरकत होगी
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छी खबर लेकर आएगी. आप अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को मजबूत बना सकते हैं. आज आपकी संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी. आप जिस काम में अपनी किस्मत आजमाएंगे उस काम में आपको बरकत होगी
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बदलते मौसम की तरह रहेगा. माता- पिता से अनबन होने की संभावना है. आपको सलाह है कि आज बिना बात के क्रोध न करें. मानसिक स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है. भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बदलते मौसम की तरह रहेगा. माता- पिता से अनबन होने की संभावना है. आपको सलाह है कि आज बिना बात के क्रोध न करें. मानसिक स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है. भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों को आज इस का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं. आपको सलाह है कि आज मन लगाकर मेहनत कीजिए सफलता हासिल जरुर होगी.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों को आज इस का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं. आपको सलाह है कि आज मन लगाकर मेहनत कीजिए सफलता हासिल जरुर होगी.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपको अपने रुका हुआ धन वापस मिलेगा. हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जो लोग विदेश संबंधी कारोबार करते हैं उन्हें आज अच्छा लाभ मिल सकता है.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपको अपने रुका हुआ धन वापस मिलेगा. हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जो लोग विदेश संबंधी कारोबार करते हैं उन्हें आज अच्छा लाभ मिल सकता है.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन तुला राशि के लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे. आज आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा. आपके यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो आपको वह पैसा मिलने के योग बन रहे है प्रयास कीजिये पैसा वापस आ सकता है.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन तुला राशि के लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे. आज आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा. आपके यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो आपको वह पैसा मिलने के योग बन रहे है प्रयास कीजिये पैसा वापस आ सकता है.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आशाजनक रहेगा. आज आप किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में काफी ज्यादा सफल रहेंगे. कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है. आप कोई नया वाहन, कीमती वस्तु या फिर घर आदि खरीद सकते हैं.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आशाजनक रहेगा. आज आप किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में काफी ज्यादा सफल रहेंगे. कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है. आप कोई नया वाहन, कीमती वस्तु या फिर घर आदि खरीद सकते हैं.
9/12
धनु टैरो राशिफल: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, सभी के लिए काफी फायदेमंद रहेगा. व्यापार मालिकों और नौकरीपेशा वर्ग के लोगों को धन लाभ मिलेगा. इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे. आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और घर के साजो सामान पर भी आपका अत्यधिक धन खर्च हो सकता है.
धनु टैरो राशिफल: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, सभी के लिए काफी फायदेमंद रहेगा. व्यापार मालिकों और नौकरीपेशा वर्ग के लोगों को धन लाभ मिलेगा. इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे. आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और घर के साजो सामान पर भी आपका अत्यधिक धन खर्च हो सकता है.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुख और धन बढ़ाने वाला रहेगा. स्वास्थ्य पर अधिक धन खर्च करवाएगा क्योंकि इन दिनों में आपके घर में या आपका स्वास्थ्य खराब होने के योग बन रहे है. इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही न करें.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुख और धन बढ़ाने वाला रहेगा. स्वास्थ्य पर अधिक धन खर्च करवाएगा क्योंकि इन दिनों में आपके घर में या आपका स्वास्थ्य खराब होने के योग बन रहे है. इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही न करें.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल; टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों आज अपने काफी समय बर्बाद कर देंगे. आज हो सकता है कि आप अपने काम पर फोकस न करके बल्कि, अपने विषय के बारे में अनावश्यक ही चर्चा करते रहने से आप अपना 100 % नहीं दे पाएंगे.
कुंभ टैरो राशिफल; टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों आज अपने काफी समय बर्बाद कर देंगे. आज हो सकता है कि आप अपने काम पर फोकस न करके बल्कि, अपने विषय के बारे में अनावश्यक ही चर्चा करते रहने से आप अपना 100 % नहीं दे पाएंगे.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं. आज आपके सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बन रही है. प्रेम संबंधों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा. संतान सुख के लिए यह वर्ष उतार-चढाव भरा रहेगा.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं. आज आपके सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बन रही है. प्रेम संबंधों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा. संतान सुख के लिए यह वर्ष उतार-चढाव भरा रहेगा.
Published at : 17 Oct 2025 07:02 PM (IST)
Photo Gallery

