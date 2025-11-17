हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 18 November 2025: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 18 November 2025: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 18 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल...

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 17 Nov 2025 05:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 18 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल...

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 18 नवंबर 2025

मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों को फिलहाल, खुद पर नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. जितना हो सके खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करे. हिम्मत से कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें. परिस्थितियों से समझौता करना भी आप को मुश्किलों से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा. कमाई सामान्य रहेगी.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज व्यावसायिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यात्रा का प्लान बनााएंगे. कामकाज में आ रही मुश्किल और परेशानियों के निवारण के लिए आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे. आर्थिक दृष्टि से देखें तो आज का दिन कम ही शुभ रहने वाला है. आज आपको आर्थिक लिहाज से कम ही लाभ होगा.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संघर्ष भरा दिन रहने वाला है. आपको अपने कामकाज से संबंधित योजनाओं को गुप्त रूप से अंजाम देने का प्रयास करेंगे. आपको सलाह है कि आज ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अनैतिक कार्य करने से बचें. धन-संपत्ति के मामले में दिन अच्छा है, कमाई का निवेश समृद्धि बढ़ाएगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज अधिकारियों के सामने अपनी छवि सुधारने में कामयाब रहेंगे. कामकाज के साथ-साथ परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने के अवसर तलाश लेंगे. आय के मामले में दिन अनुकूल रहेगा.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, संभलकर चलना होगा. क्योंकि, आज आप व्यर्थ कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. आज आपके खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी. आर्थिक लिहाज से भी समय कुछ अच्छा नहीं है, बजट बनाकर धन खर्च करें.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को आज अपने दोस्तों के कारण थोड़ा नुकसान हो सकता है. आज अपने समय का थोड़ा सदुपयोग करें. आज कामकाज में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहेंगी. लेकिन सकारात्मक विचार ही उनसे निकालने में मददगार रहेंगे. कमाई ठीक-ठाक रहेगी. ज्यादा कॉम्पिटिशन के चक्कर में ना पड़े.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को आज पारिवारिक अशांति की वजह से कामकाज में मन नहीं लगेगा. प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आपके द्वारा उठाए हुए सख्त कदम व्यापार विस्तार में सहायक बनेंगे. आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा है. बड़े हुए खर्चों को नियंत्रण में लेना अच्छा रहेगा.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोग आज कामकाज के बोझ से काफी परेशान हो सकते हैं. चिड़चिड़ापन माहौल थोड़ा खराब हो सकता है. इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें. आज जो काम जरूरी नहीं है उन्हें फिलहाल, के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. खर्चों के कारण परेशानी हो सकती है.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज धन संबंधित मामलों को लेकर फिजूल तनाव हो सकता है. आज कोशिश करे की आप एक जगह बैठकर काम न करें बल्कि बाहर निकल कर काम करें आपको मानसिक असंतुष्टि नहीं रहेगी. दुश्मन आपके काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं. लेकिन, आप धैर्य से काम लें.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों पर आज कामकाज का दबाव काफी ज्यादा रहने वाला है. जिस वजह से परिवार के सदस्यों के साथ विवाद होने की संभावना है. सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करें. आज किसी को भी नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें. आर्थिक रूप से समय अच्छा है.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज अचानक ही किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं. आपको रोजमर्रा के कामकाज में जो भी दबाव महसूस हो रहा था वह आज समाप्त हो जाएगा. आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी. वित्तीय मामलों में दिन कुछ खास नहीं है. खर्च अधिक बड़े हुए रहेंगे, खर्च को नियंत्रित करें और लोन लेने से बचें.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन इच्छापूर्ति के लिए काफी अच्छा रहेगा. आज आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है. मित्रों के सहयोग से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे. मौज मस्ती भरा दिन रहेगा. धन का निवेश लाभदायक सिद्ध होगा. योजना के मुताबिक काम पूरे होते जाएंगे.
Published at : 17 Nov 2025 05:30 PM (IST)
