Tarot Card Rashifal Predictions 17 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 16 Oct 2025 02:00 PM (IST)
टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 17 अक्टूबर 2025

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. आप अपनी बुद्धिमानी से स्थिति सुदृढ़ बना सकेंगे. संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का आज ख्याल रखने की जरुरत है. बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है, माता- पिता से अनबन होने की संभावना है, अनावश्यक क्रोध न करें. मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को फिलहाल, सोच समझकर बोलने की जरूरत है. इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशिवालों को अपना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है.
सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आय के नए स्रोत खुलेंगे. आपका शांत चित्त आपको आज कई परेशानियों से बचाएगा. साथ ही आपके यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों के लिए आज व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी, किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशिवालों के लिए समय बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों को पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा, इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.
टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज नए कार्य संपादित होंगे. साथ ही आज आपको जटिल समस्याओं का समाधान मिलेगा, बिगड़ती हुई धन की स्थिति अब थोड़ी राहत देने वाली हो जाएगी.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशिवालों को घर, गृहस्थी, दाम्पत्य से संबंधित मामलों का तनाव भी ठीक होगा. नवीन कार्यों में मित्र वर्ग से वांछित सहयोग मिलेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों का मानसिक तनाव भी कुछ कम होगा. संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों का आज भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान केंद्रित होगा. आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. उत्तरार्द्ध में लोकप्रियता पुनः बुलंदियों पर होगी.
Published at : 16 Oct 2025 02:00 PM (IST)
