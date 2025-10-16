टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का आज ख्याल रखने की जरुरत है. बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है, माता- पिता से अनबन होने की संभावना है, अनावश्यक क्रोध न करें. मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.