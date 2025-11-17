मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है. आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय सफल रहेंगे. समाज में मान सम्मान दिलाने वाला दिन है. सफलता के गुमान में दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें. व्यावसायिक मोलभाव में सफल रहेंगे. कम कीमत में किसी सामान की खरीद संभव है. आर्थिक लाभ की दृष्टि से समय अच्छा है.