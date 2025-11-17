हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 17 नवंबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 17 Nov 2025 01:14 AM (IST)
टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 17 नवंबर 2025

मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के सरकारी अनुमति न मिलने के कारण जो काम अटके हुए थे, आज उनके पूरे होने की संभावना बनती है. यात्रा लाभदायक रहेगी. आपके द्वारा लिए गए कठोर निर्णय सफलता दिलाएंगे.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों को आज उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. अपने सहयोगियों को बार-बार आदेश देने की वजह से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. स्वर में कोमलता बनाए रखें. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहेगा.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है. आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय सफल रहेंगे. समाज में मान सम्मान दिलाने वाला दिन है. सफलता के गुमान में दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें. व्यावसायिक मोलभाव में सफल रहेंगे. कम कीमत में किसी सामान की खरीद संभव है. आर्थिक लाभ की दृष्टि से समय अच्छा है.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को फिलहाल, सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि, आज आपके दुश्मन आप की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे. सुरक्षात्मक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करें. प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने पर धन खर्च होने की संभावना बनती है. आज आपकी आमदनी अच्छी रहने वाली है.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को मनपसंद अवसर की प्राप्ति हो सकती है. कार्यभार में वृद्धि होगी. उच्च अधिकारियों के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना आपकी छवि को बेहतर बनाने में सहायक रहेगा.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे. नए पद की प्राप्ति संभव है. नियम कायदे का पालन करते हुए काम करने से लक्ष्य प्राप्ति आसान रहेगी. ईमानदारी से कार्य करने से आप के मान सम्मान में वृद्धि होगी.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों का भाग्य आज काफी मजबूत होगा. व्यावसायिक लंबी यात्रा की संभावना भी बन रही है. उच्च अधिकारियों से ट्रेनिंग करियर को संवारने में मददगार रहेगी. आर्थिक लिहाज से दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जो जातक . इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें विदेशी अवसर प्राप्त होंगे. मशीनरी में तकनीकी दिक्कतें आ सकती है, जिस पर धन खर्च होने की संभावना बनती है. कमाई के लिए दिन श्रेष्ठ है.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज एक अलग पहचान मिलेगी. आपकी कंपनी के नाम से प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएगा. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातक अपने पार्टनर के भाग्य तथा संबंधों की बदौलत व्यापारिक अनुबंध पाने में सफल रहेंगे. बड़ा ऑर्डर मिलने से मोटा मुनाफा संभव है.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपनी क्षमताओं के बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे. प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपको लक्ष्य प्राप्ति से नहीं रोक पाएंगी. उच्च अधिकारियों से अपनी योग्यताओं की बदौलत नई जिम्मेदारियां व पदोन्नति लेने में सफल रहेंगे.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक कामकाज से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहेंगे. समस्या का समाधान निकालना आसान रहेगा. किस्मत आपका साथ देगी. मित्रों के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बेहतरीन प्रेजेंटेशन संभव है. पुराने लोन चुकाने की संभावना बनती है.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों की तार्किक क्षमता वृद्धि होगी. धन संबंधित मामलों में सोच समझकर निर्णय लेंगे. उत्तेजना में आकर गलत शब्दों के प्रयोग करने से बचें. आत्मविश्वास के साथ अपने रुके हुए पैसे को निकालने का प्रयास करें, बातचीत के द्वारा सफलता मिलने की संभावना है.
Published at : 17 Nov 2025 01:14 AM (IST)
