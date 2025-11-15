Tarot Prediction 16 November 2025: जानें रविवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान

वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज के लिए बहुत ही खास रहने वाला है. बहुत मेहनत के बाद भी आपको अपेक्षा के अनुरुप परिणाम नहीं मिलेंगे. कामकाज में बाधाएं बनी रहेगी. आर्थिक लिहाज भी दिन कुछ खास नहीं है. व्यापारियों को धन के लेनदेन में आज थोड़ा सावधानी बरतनी होगा. यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो वह आज अटक सकता है.