Tarot Prediction 16 November 2025: जानें रविवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान

मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक फिलहाल, मौज मस्ती के मूड में रहने वाले हैं. आज वह काफी मौज मस्ती में अपना समय बीताएंगे. परिवारजनों के साथ मिलकर सभी जरुरी काम को आज पूरा करेंगे. ऑफिस या घर के सौंदर्यीकरण पर खर्च हो सकता है. धन की बचत करने के लिए कंजूसी से धन खर्च करेंगे.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों अच्छा रहेगा. आज कला कला क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है. यात्रा व्यावसायिक सफलता दिलाने में मददगार रहेगी. काम के अलावा अपने शौक को पूरा करने का प्रयास करेंगे. करीबी जनों की जरूरतों को पूरा करने पर धन खर्च होगा. कमाई कुछ खास नहीं रहेगी.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. आज आपका फोकस आर्थिक बचत पर अधिक रहने वाला है. रिसर्च वर्क काम को बेहतर बनाने में सहायक बनेगा. पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है. आर्थिक सलाहकार की मदद से धन का निवेश समृद्धि बढ़ाने में सहायक होगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के मन की इच्छा आज पूरे होने वाली है. व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. उचित मैनेजमेंट से आपको नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा. कोई नई डील फाइनल हो सकती है. खर्चे बड़े हुए रहेंगे, परंतु कमाई भी अच्छी होगी.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं. आप अपनी पूरी मेहनत से जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे. काम के बीच में मनोरंजन के लिए समय निकाल लेंगे. महंगी लग्जरियस वस्तु की खरीद पर धन खर्च होगा. इस राशि के कुछ लोग जमीन आदि की खरीदारी भी कर सकते हैं.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों की इच्छा पूर्ति का समय रहेगा. कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे. आपके क्रिएटिव आइडिया नए प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में सहायक बनेंगे. प्रोजेक्ट पर कार्य धीमी गति से आगे बढ़ेगा. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक आज कामकाज में काफी आराम के मूड में रहेंगे. कामकाज का प्रेशर भी बना रहेगा. मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे और आप बोल्ड डिसीजन लेंगे. होटल इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. विरोधी परास्त होंगे. पारिवारिक विवाद से बचने का प्रयास करें. आज आपकी कमाई अच्छी होगी.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज के लिए बहुत ही खास रहने वाला है. बहुत मेहनत के बाद भी आपको अपेक्षा के अनुरुप परिणाम नहीं मिलेंगे. कामकाज में बाधाएं बनी रहेगी. आर्थिक लिहाज भी दिन कुछ खास नहीं है. व्यापारियों को धन के लेनदेन में आज थोड़ा सावधानी बरतनी होगा. यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो वह आज अटक सकता है.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक पुराने आर्थिक नुकसान को पूरा करने का प्रयास करेंगे. पिछली गलतियों से सबक लेकर आज आप अपने खर्चों को कम करेंगे. विपरीत परिस्थितियों का फायदा आज आपको मिलेगा. यदि आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो आज पह हल हो जाएगा. आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज करियर में काफी मेहनत करने वाले हैं. आज आपको किसी न किसी बात को लेकर मानसिक तनाव रहने वाला है. व्यापारी उचित मैनेजमेंट से अपने व्यापार विस्तार को करने में सफल रहेंगे. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. सभी ओर से पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज आत्ममंथन करने की जरूरत है. पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा सोच कर इसे नाकामी ना माने, बल्कि उन गलतियों से सबक लेकर रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. धन संबंधी असुरक्षा की भावना से बचकर रहें. आपके सारे खर्चे आसानी से पूरे हो जाएंगे.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक सामाजिक संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. छुट्टी के दिन का प्रयोग आप अपने एनर्जी को पुनर्जीवित करने में करेंगे. एंटरटेनमेंट व कलात्मक चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहेगा. कमाई कम होगी, लेकिन, मानसिक संतोष रहेगा.
Published at : 15 Nov 2025 02:30 PM (IST)