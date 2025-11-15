हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 16 November 2025: जानें रविवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान

Tarot Prediction 16 November 2025: जानें रविवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान

Tarot Card Rashifal Predictions 16 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल...

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 15 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 16 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल...

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 16 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक फिलहाल, मौज मस्ती के मूड में रहने वाले हैं. आज वह काफी मौज मस्ती में अपना समय बीताएंगे. परिवारजनों के साथ मिलकर सभी जरुरी काम को आज पूरा करेंगे. ऑफिस या घर के सौंदर्यीकरण पर खर्च हो सकता है. धन की बचत करने के लिए कंजूसी से धन खर्च करेंगे.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक फिलहाल, मौज मस्ती के मूड में रहने वाले हैं. आज वह काफी मौज मस्ती में अपना समय बीताएंगे. परिवारजनों के साथ मिलकर सभी जरुरी काम को आज पूरा करेंगे. ऑफिस या घर के सौंदर्यीकरण पर खर्च हो सकता है. धन की बचत करने के लिए कंजूसी से धन खर्च करेंगे.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों अच्छा रहेगा. आज कला कला क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है. यात्रा व्यावसायिक सफलता दिलाने में मददगार रहेगी. काम के अलावा अपने शौक को पूरा करने का प्रयास करेंगे. करीबी जनों की जरूरतों को पूरा करने पर धन खर्च होगा. कमाई कुछ खास नहीं रहेगी.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों अच्छा रहेगा. आज कला कला क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है. यात्रा व्यावसायिक सफलता दिलाने में मददगार रहेगी. काम के अलावा अपने शौक को पूरा करने का प्रयास करेंगे. करीबी जनों की जरूरतों को पूरा करने पर धन खर्च होगा. कमाई कुछ खास नहीं रहेगी.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. आज आपका फोकस आर्थिक बचत पर अधिक रहने वाला है. रिसर्च वर्क काम को बेहतर बनाने में सहायक बनेगा. पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है. आर्थिक सलाहकार की मदद से धन का निवेश समृद्धि बढ़ाने में सहायक होगा.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. आज आपका फोकस आर्थिक बचत पर अधिक रहने वाला है. रिसर्च वर्क काम को बेहतर बनाने में सहायक बनेगा. पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है. आर्थिक सलाहकार की मदद से धन का निवेश समृद्धि बढ़ाने में सहायक होगा.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के मन की इच्छा आज पूरे होने वाली है. व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. उचित मैनेजमेंट से आपको नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा. कोई नई डील फाइनल हो सकती है. खर्चे बड़े हुए रहेंगे, परंतु कमाई भी अच्छी होगी.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के मन की इच्छा आज पूरे होने वाली है. व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. उचित मैनेजमेंट से आपको नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा. कोई नई डील फाइनल हो सकती है. खर्चे बड़े हुए रहेंगे, परंतु कमाई भी अच्छी होगी.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं. आप अपनी पूरी मेहनत से जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे. काम के बीच में मनोरंजन के लिए समय निकाल लेंगे. महंगी लग्जरियस वस्तु की खरीद पर धन खर्च होगा. इस राशि के कुछ लोग जमीन आदि की खरीदारी भी कर सकते हैं.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं. आप अपनी पूरी मेहनत से जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे. काम के बीच में मनोरंजन के लिए समय निकाल लेंगे. महंगी लग्जरियस वस्तु की खरीद पर धन खर्च होगा. इस राशि के कुछ लोग जमीन आदि की खरीदारी भी कर सकते हैं.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों की इच्छा पूर्ति का समय रहेगा. कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे. आपके क्रिएटिव आइडिया नए प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में सहायक बनेंगे. प्रोजेक्ट पर कार्य धीमी गति से आगे बढ़ेगा. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों की इच्छा पूर्ति का समय रहेगा. कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे. आपके क्रिएटिव आइडिया नए प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में सहायक बनेंगे. प्रोजेक्ट पर कार्य धीमी गति से आगे बढ़ेगा. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक आज कामकाज में काफी आराम के मूड में रहेंगे. कामकाज का प्रेशर भी बना रहेगा. मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे और आप बोल्ड डिसीजन लेंगे. होटल इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. विरोधी परास्त होंगे. पारिवारिक विवाद से बचने का प्रयास करें. आज आपकी कमाई अच्छी होगी.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक आज कामकाज में काफी आराम के मूड में रहेंगे. कामकाज का प्रेशर भी बना रहेगा. मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे और आप बोल्ड डिसीजन लेंगे. होटल इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. विरोधी परास्त होंगे. पारिवारिक विवाद से बचने का प्रयास करें. आज आपकी कमाई अच्छी होगी.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज के लिए बहुत ही खास रहने वाला है. बहुत मेहनत के बाद भी आपको अपेक्षा के अनुरुप परिणाम नहीं मिलेंगे. कामकाज में बाधाएं बनी रहेगी. आर्थिक लिहाज भी दिन कुछ खास नहीं है. व्यापारियों को धन के लेनदेन में आज थोड़ा सावधानी बरतनी होगा. यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो वह आज अटक सकता है.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज के लिए बहुत ही खास रहने वाला है. बहुत मेहनत के बाद भी आपको अपेक्षा के अनुरुप परिणाम नहीं मिलेंगे. कामकाज में बाधाएं बनी रहेगी. आर्थिक लिहाज भी दिन कुछ खास नहीं है. व्यापारियों को धन के लेनदेन में आज थोड़ा सावधानी बरतनी होगा. यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो वह आज अटक सकता है.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक पुराने आर्थिक नुकसान को पूरा करने का प्रयास करेंगे. पिछली गलतियों से सबक लेकर आज आप अपने खर्चों को कम करेंगे. विपरीत परिस्थितियों का फायदा आज आपको मिलेगा. यदि आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो आज पह हल हो जाएगा. आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक पुराने आर्थिक नुकसान को पूरा करने का प्रयास करेंगे. पिछली गलतियों से सबक लेकर आज आप अपने खर्चों को कम करेंगे. विपरीत परिस्थितियों का फायदा आज आपको मिलेगा. यदि आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो आज पह हल हो जाएगा. आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज करियर में काफी मेहनत करने वाले हैं. आज आपको किसी न किसी बात को लेकर मानसिक तनाव रहने वाला है. व्यापारी उचित मैनेजमेंट से अपने व्यापार विस्तार को करने में सफल रहेंगे. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. सभी ओर से पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज करियर में काफी मेहनत करने वाले हैं. आज आपको किसी न किसी बात को लेकर मानसिक तनाव रहने वाला है. व्यापारी उचित मैनेजमेंट से अपने व्यापार विस्तार को करने में सफल रहेंगे. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. सभी ओर से पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज आत्ममंथन करने की जरूरत है. पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा सोच कर इसे नाकामी ना माने, बल्कि उन गलतियों से सबक लेकर रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. धन संबंधी असुरक्षा की भावना से बचकर रहें. आपके सारे खर्चे आसानी से पूरे हो जाएंगे.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज आत्ममंथन करने की जरूरत है. पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा सोच कर इसे नाकामी ना माने, बल्कि उन गलतियों से सबक लेकर रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. धन संबंधी असुरक्षा की भावना से बचकर रहें. आपके सारे खर्चे आसानी से पूरे हो जाएंगे.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक सामाजिक संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. छुट्टी के दिन का प्रयोग आप अपने एनर्जी को पुनर्जीवित करने में करेंगे. एंटरटेनमेंट व कलात्मक चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहेगा. कमाई कम होगी, लेकिन, मानसिक संतोष रहेगा.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक सामाजिक संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. छुट्टी के दिन का प्रयोग आप अपने एनर्जी को पुनर्जीवित करने में करेंगे. एंटरटेनमेंट व कलात्मक चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहेगा. कमाई कम होगी, लेकिन, मानसिक संतोष रहेगा.
Published at : 15 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
Live: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी और फैमिली कर रही दिग्गज अभिनेता के 90वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी?
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी मनाएंगी दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
Live: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी और फैमिली कर रही दिग्गज अभिनेता के 90वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी?
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी मनाएंगी दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे?
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
शिक्षा
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Embed widget