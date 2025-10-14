मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को अपनी मेहनत के लिए खूब सराहना मिलेगी. लेकिन, आज आपको शत्रुओं के मन में आपके लिए ईर्षा भी अधिक रहेगी. तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नही होगी.