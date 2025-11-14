हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 15 नवंबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 15 नवंबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 15 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 14 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 15 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 15 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, काम से संबंधित सफलता मिलने के बाद भी खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. किसी व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस होने के बाद भी आप अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे. अपच की समस्या होने के कारण बेचैनी महसूस होती रहेगी.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम की जगह बढ़ती हुई कंपटीशन की वजह से खुद पर दबाव बिल्कुल न बनने दें. आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है. लव रिलेशनशिप से संबंधित उलझनें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. पेट संबंधित विकार बढ़ सकते हैं.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को पार्टनरशिप से संबंधित अवसर मिलेंगे. परिवार और पार्टनर के बीच हो रहे विवादों को दूर कर पाना मुश्किल हो सकता है. सिर में भारीपन और आंखों से संबंधित तकरार महसूस होगी.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम की जगह आपकी तारीफ हो सकती है; ये केवल प्रयास है, प्रगति नहीं, इस बात का ध्यान रखना होगा. रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेते समय हर एक बात का सोच-विचार करके आगे बढ़ें. पेट से संबंधित इंफेक्शन होने की संभावना बन रही है.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है. पैसों की वजह से एडमिशन से संबंधित बातों में थोड़ी रुकावट हो सकती है. परिवार के खिलाफ जाकर विवाह से संबंधित निर्णय से लेने से पहले पार्टनर की परख ठीक से करें. किन पदार्थों का सेवन करने से नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि करियर या काम से संबंधित अवसर का चुनाव करते समय, आपकी दुविधा बढ़ सकती है. अपनी हर एक मानसिक तकलीफ के लिए पार्टनर को दोषी ठहराना गलत होगा. खानपान में बदलाव करने की आवश्यकता है. तला हुआ या मसालेदार खाना बंद करें.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार स्टॉक मार्केट क्षेत्र से जुड़े लोगों को अनेक प्रकार की चिंता महसूस हो सकती है. आपसी विवादों की चर्चा दूसरों के साथ न करें, वरना गलतफहमी बढ़ेगी. अपनी सेहत से संबंधित चिंता बार-बार महसूस होती रहेगी.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम से संबंधित लोगों पर बढ़ रही निर्भरता नुकसान का कारण बन सकती है. पार्टनर के साथ हो रहे विवाद के समय शब्दों का उपयोग सोच-समझकर करें. हाई बीपी की समस्या बढ़ने की आशंका है. खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश करें.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मार्केटिंग से जुड़े लोगों का काम लाभ की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा. पार्टनर को दिए गए वचन का पूरा पालन करने की कोशिश करें. जीवन शैली में आ रहे बदलाव के कारण वजन बढ़ता हुआ नजर आएगा.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि किसी एक स्रोत के जरिए आर्थिक लाभ मिल सकता है. पार्टनर के साथ पिकनिक या यात्रा का प्लान अचानक से बन सकता है. दिन की शुरुआत में सेहत में उतार-चढ़ाव नजर आएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की बड़ी तकलीफ नहीं होगी.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार अपने काम से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपके लिए संभव होगा. पार्टनर के सामने हर बार जिद करना सही नहीं है, विवाद हो सकते हैं. बढ़ते वजन की वजह से हार्मोनल इंबैलेंस होने की आशंका बन रही है.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपने काम में पारंगत होने की वजह से काम का विस्तार कर पाना आसान होगा. काम के विस्तार के साथ अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए प्रयत्न करते रहें. पार्टनर्स एक-दूसरे के अलग-अलग विचारों को जानकर एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे. शरीर पर सूजन किस कारण हो रही है, इसकी जांच डॉक्टर के द्वारा करवाएं.
Published at : 14 Nov 2025 02:30 PM (IST)
