Tarot Prediction 13 November 2025: मेष राशि को पारिवारिक, तुला राशि को निवेश में लाभ, जानिए गुरुवार का टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज धनु राशि के जातकों को आज किसी पर भी अधिक भरोसा करने से बचने की जरूरत है. यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अजनबी पर भरोसा न करें. इस समय जब आप अपने जीवन के संघर्ष के दौर से गुजर रहे होंगे तो अधिक परिश्रम करने से आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है.