Tarot Prediction 13 November 2025: मेष राशि को पारिवारिक, तुला राशि को निवेश में लाभ, जानिए गुरुवार का टैरो राशिफल

Tarot Prediction 13 November 2025: मेष राशि को पारिवारिक, तुला राशि को निवेश में लाभ, जानिए गुरुवार का टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 13 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष से मीन राशि वालों को किन मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 12 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 13 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष से मीन राशि वालों को किन मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो भविष्यवाणी 13 नवंबर 2025

1/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज अपने घर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आज अपनी माता की सेहत का अधिक ख्याल रखें. माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है. परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज अपने घर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आज अपनी माता की सेहत का अधिक ख्याल रखें. माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है. परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी.
2/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए फिलहाल अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य अभी अधूरे रह सकते हैं. , उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें. गलत संगत से बचकर रहें वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते है.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए फिलहाल अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य अभी अधूरे रह सकते हैं. , उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें. गलत संगत से बचकर रहें वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते है.
3/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रतिष्ठा में लाभ दिलाने वाला रहेगा. आपके सामाजिक मान सम्मान की वृद्धि होगी. कार्य व व्यापार में लाभ के अवसर रहेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रतिष्ठा में लाभ दिलाने वाला रहेगा. आपके सामाजिक मान सम्मान की वृद्धि होगी. कार्य व व्यापार में लाभ के अवसर रहेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा.
4/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज व्यावसायिक गतिविधियों में आज आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. आज संतान पक्ष के वैवाहिक प्रयासों को सफलता मिलेगी. माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता रहेगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज व्यावसायिक गतिविधियों में आज आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. आज संतान पक्ष के वैवाहिक प्रयासों को सफलता मिलेगी. माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता रहेगी.
5/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज निर्णय लेते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है. आपका एक गलत निर्णय परेशानी में डाल सकता हैं, अतः सोच समझकर ही निर्णय लें. जायदाद के मामलों में कोई पेशेवर व्यक्ति परेशानियां दे सकता है, किन्तु बुद्धिमत्ता व सावधानी से आप बच सकते है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज निर्णय लेते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है. आपका एक गलत निर्णय परेशानी में डाल सकता हैं, अतः सोच समझकर ही निर्णय लें. जायदाद के मामलों में कोई पेशेवर व्यक्ति परेशानियां दे सकता है, किन्तु बुद्धिमत्ता व सावधानी से आप बच सकते है.
6/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज किसी स्त्री के कारण मानसिक तनाव का शिकार होना पड़ सकता है. साथ ही लव लाइफ के लिए भी दिन तनावपूर्ण रहने वाला है. क्रोध से बचें, पक्षियों को दाना डालें.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज किसी स्त्री के कारण मानसिक तनाव का शिकार होना पड़ सकता है. साथ ही लव लाइफ के लिए भी दिन तनावपूर्ण रहने वाला है. क्रोध से बचें, पक्षियों को दाना डालें.
7/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों को आज पूंजी निवेश में लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं. अत्यधिक परिश्रम व अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा. धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों को आज पूंजी निवेश में लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं. अत्यधिक परिश्रम व अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा. धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा.
8/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए कुछ अधिक प्रयास करने होंगे. उदर संक्रमण, पाचन संस्थान के रोग परेशान करेंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए कुछ अधिक प्रयास करने होंगे. उदर संक्रमण, पाचन संस्थान के रोग परेशान करेंगे.
9/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज धनु राशि के जातकों को आज किसी पर भी अधिक भरोसा करने से बचने की जरूरत है. यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अजनबी पर भरोसा न करें. इस समय जब आप अपने जीवन के संघर्ष के दौर से गुजर रहे होंगे तो अधिक परिश्रम करने से आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज धनु राशि के जातकों को आज किसी पर भी अधिक भरोसा करने से बचने की जरूरत है. यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अजनबी पर भरोसा न करें. इस समय जब आप अपने जीवन के संघर्ष के दौर से गुजर रहे होंगे तो अधिक परिश्रम करने से आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है.
10/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को आज प्रत्यक्ष रूप में शत्रुओं से परेशानी होगी, सोच समझकर कार्य की रूपरेखा तय करें. करीबी व्यक्ति के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को आज प्रत्यक्ष रूप में शत्रुओं से परेशानी होगी, सोच समझकर कार्य की रूपरेखा तय करें. करीबी व्यक्ति के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे.
11/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज पारिवारिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. साथ ही आज आपको सरकारी कार्यों में भी सफलता मिल सकती है. हालांकि, आज आपको नई नई कठिनाइयों के कारण परेशानी हो सकती है.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज पारिवारिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. साथ ही आज आपको सरकारी कार्यों में भी सफलता मिल सकती है. हालांकि, आज आपको नई नई कठिनाइयों के कारण परेशानी हो सकती है.
12/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को विदेश और निवेश दोनों ही संदर्भों में अचानक ही लाभ होगा. तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपके मित्र आपका साथ देंगे. उदर विकार, कमर दर्द से प्रभावित रहेंगे.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को विदेश और निवेश दोनों ही संदर्भों में अचानक ही लाभ होगा. तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपके मित्र आपका साथ देंगे. उदर विकार, कमर दर्द से प्रभावित रहेंगे.
Published at : 12 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
बिहार
Exit Poll: एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'
एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Blast: क्या पुलिस की पोस्ट ने किया आरोपी उमर को पैनिक?, देखिए पूरी रिपोर्ट
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में 12 में से 8 शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपा गया
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर J&K पुलिस से पूछे गए 5 चौंकाने वाले सवाल! | Red Fort Bomb Blast Case
Delhi Red Fort Blast: शाहीन के Maharashtra कनेक्शन की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी- सूत्र | Breaking
Delhi Red Fort Blast: मिल गए सबूत, बेनकाब आतंक की 'D कंपनी' ! | Terror Alert | ABP News

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
Embed widget