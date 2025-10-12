कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपनी गलतियों का एहसास होने के बावजूद भी आप केवल पछतावे में ही अपना वक्त जाया कर रहे हैं. अपने बर्ताव में बदलाव लाने की कोशिश आपको करनी होगी. जिन बातों के कारण नुकसान हुआ था, ऐसी बातों को बदलने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी. परिवार के लोगों का आपके ऊपर रखा विश्वास कम नजर आएगा, लेकिन यह बात वक्त के साथ बदल भी सकती है.