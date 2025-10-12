हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Predictions 12 October 2025: मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 12 October 2025: मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 12 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. किस राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानिए सभी का हाल!

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 12 Oct 2025 12:27 AM (IST)
Tarot Card Predictions 12 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. किस राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानिए सभी का हाल!

टैरो कार्ड भविष्यवाणियां 12 अक्टूबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, हर एक बात में सुझाव पाने के लिए किसी व्यक्ति पर आप अधिक निर्भर बन रहे हैं. आपके आपसे संबंध गहरे हैं, फिर भी खुद को आत्मनिर्भर बना कर अपनी निर्णय क्षमता और काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी. परिवार का कोई व्यक्ति परिवार के लोगों में विवाद उत्पन्न न कराने की कोशिश कर सकता है, सतर्कता रखें.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, हर एक बात में सुझाव पाने के लिए किसी व्यक्ति पर आप अधिक निर्भर बन रहे हैं. आपके आपसे संबंध गहरे हैं, फिर भी खुद को आत्मनिर्भर बना कर अपनी निर्णय क्षमता और काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी. परिवार का कोई व्यक्ति परिवार के लोगों में विवाद उत्पन्न न कराने की कोशिश कर सकता है, सतर्कता रखें.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आपको अपनी मेहनत और अपेक्षा के अनुसार फल प्राप्त हो रहा है. अपने आलस के कारण बनती हुई बातों को बिगड़ने न दें. मानसिक स्वरूप से आप को सकारात्मक महसूस होगा. फिर भी जिन लोगों के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या नकारात्मकता उत्पन्न होती है, ऐसे लोगों के साथ अपनी महत्वपूर्ण बातें पूरी होने तक दूरियां ही बनाए रखना आवश्यक होगा.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आपको अपनी मेहनत और अपेक्षा के अनुसार फल प्राप्त हो रहा है. अपने आलस के कारण बनती हुई बातों को बिगड़ने न दें. मानसिक स्वरूप से आप को सकारात्मक महसूस होगा. फिर भी जिन लोगों के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या नकारात्मकता उत्पन्न होती है, ऐसे लोगों के साथ अपनी महत्वपूर्ण बातें पूरी होने तक दूरियां ही बनाए रखना आवश्यक होगा.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि काम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा तय की जा सकती है. जिसे पूरा करने के लिए मेहनत करने की आपकी तैयारी है. व्यक्तिगत जीवन को आप अपने काम से अलग कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ती हुई नजर आएगी. अपनी भावनिक और मानसिक दोनों बातों पर नियंत्रण रहने के कारण आपके द्वारा उचित निर्णय भी लिया जा सकता है.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि काम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा तय की जा सकती है. जिसे पूरा करने के लिए मेहनत करने की आपकी तैयारी है. व्यक्तिगत जीवन को आप अपने काम से अलग कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ती हुई नजर आएगी. अपनी भावनिक और मानसिक दोनों बातों पर नियंत्रण रहने के कारण आपके द्वारा उचित निर्णय भी लिया जा सकता है.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ कर भविष्य से संबंधित बातों को सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश आप करेंगे. या तो भावनाएं आपके ऊपर अधिक हावी होती हैं या आप भावनाओं को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इन दोनों बातों को संतुलन में लाने की कोशिश करनी होगी. अपने स्वभाव के द्वारा जो मुश्किल आप उत्पन्न करते हैं, उन बातों में बदलाव लाने की कोशिश करें.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ कर भविष्य से संबंधित बातों को सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश आप करेंगे. या तो भावनाएं आपके ऊपर अधिक हावी होती हैं या आप भावनाओं को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इन दोनों बातों को संतुलन में लाने की कोशिश करनी होगी. अपने स्वभाव के द्वारा जो मुश्किल आप उत्पन्न करते हैं, उन बातों में बदलाव लाने की कोशिश करें.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन आपको सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा. अपने अंदर की खामियों के साथ सकारात्मक गुणों को भी आप पहचान पाएंगे. युवा वर्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक उत्साहित महसूस करेगा. पढ़ाई या करियर के लिए परिवार के लोगों से दूर रहना पड़ेगा, जिसके कारण शुरुआत में मानसिक तकलीफ होगी, लेकिन इस निर्णय को आप वक्त के साथ आसानी से अपना पाएंगे.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन आपको सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा. अपने अंदर की खामियों के साथ सकारात्मक गुणों को भी आप पहचान पाएंगे. युवा वर्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक उत्साहित महसूस करेगा. पढ़ाई या करियर के लिए परिवार के लोगों से दूर रहना पड़ेगा, जिसके कारण शुरुआत में मानसिक तकलीफ होगी, लेकिन इस निर्णय को आप वक्त के साथ आसानी से अपना पाएंगे.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि घर और व्यापार दोनों जगह में संतुलन बनता नजर आएगा. घर के बुजुर्ग व्यक्ति या स्त्री के द्वारा आपको अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त हो सकते हैं. आपके द्वारा हो रही गलतियों को स्पष्ट स्वरूप से यही लोग आपको बता पाएंगे. जिसके कारण आप भी प्रेरित होकर खुद के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयत्न शुरू कर सकते हैं.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि घर और व्यापार दोनों जगह में संतुलन बनता नजर आएगा. घर के बुजुर्ग व्यक्ति या स्त्री के द्वारा आपको अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त हो सकते हैं. आपके द्वारा हो रही गलतियों को स्पष्ट स्वरूप से यही लोग आपको बता पाएंगे. जिसके कारण आप भी प्रेरित होकर खुद के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयत्न शुरू कर सकते हैं.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही हैं कि काम आपकी मर्जी के अनुसार होता देखा आपको समाधान प्राप्त होगा, लेकिन हर एक काम की वजह से कुछ न कुछ तनाव आपको महसूस हो सकता है. तनावपूर्ण स्थिति से जूझते समय परिवार के लोगों की मदद अवश्य लें. खास करके बड़े भाई या बहन आपका प्रेरणा स्त्रोत्र और मानसिक आधार बने रहेंगे.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही हैं कि काम आपकी मर्जी के अनुसार होता देखा आपको समाधान प्राप्त होगा, लेकिन हर एक काम की वजह से कुछ न कुछ तनाव आपको महसूस हो सकता है. तनावपूर्ण स्थिति से जूझते समय परिवार के लोगों की मदद अवश्य लें. खास करके बड़े भाई या बहन आपका प्रेरणा स्त्रोत्र और मानसिक आधार बने रहेंगे.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि पैसों से संबंधित चिंता दिन की शुरुआत में सता सकती है. आपके द्वारा हुई गलती के कारण थोड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका बन रही है. किसी व्यक्ति को उधार दिया गया पैसा गलत काम के लिए इस्तेमाल होता देख आपको दुख होगा. बेकार के खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश आज पूरी तरह से करनी होगी.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि पैसों से संबंधित चिंता दिन की शुरुआत में सता सकती है. आपके द्वारा हुई गलती के कारण थोड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका बन रही है. किसी व्यक्ति को उधार दिया गया पैसा गलत काम के लिए इस्तेमाल होता देख आपको दुख होगा. बेकार के खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश आज पूरी तरह से करनी होगी.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कठिनाइयों से जूझने के बाद आपको मनचाहा यश प्राप्त होगा. फिलहाल अपने जीवन से संबंधित तकलीफ की चर्चा किसी के भी साथ न करें. अगले कुछ दिनों के लिए व्यक्तिगत बातों के साथ-साथ काम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी. जीवन से संबंधित प्राप्त हो रही गंभीरता आपकी मेहनत और लगन बढ़ाने के लिए उपयुक्त हो सकती है.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कठिनाइयों से जूझने के बाद आपको मनचाहा यश प्राप्त होगा. फिलहाल अपने जीवन से संबंधित तकलीफ की चर्चा किसी के भी साथ न करें. अगले कुछ दिनों के लिए व्यक्तिगत बातों के साथ-साथ काम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी. जीवन से संबंधित प्राप्त हो रही गंभीरता आपकी मेहनत और लगन बढ़ाने के लिए उपयुक्त हो सकती है.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सेहत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. आपके मन पर बढ़ता हुआ तनाव सेहत पर तुरंत असर दिखा सकता है. आज अधिकतर समय आराम करने पर और मन पर बने तनाव को दूर करने के लिए लगाना होगा. प्रार्थना और ध्यान के जरिए आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं. भविष्य से संबंधित बातों को नियंत्रण में रखने की कोशिश आपके ऊपर और तनाव बढ़ाएगी.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सेहत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. आपके मन पर बढ़ता हुआ तनाव सेहत पर तुरंत असर दिखा सकता है. आज अधिकतर समय आराम करने पर और मन पर बने तनाव को दूर करने के लिए लगाना होगा. प्रार्थना और ध्यान के जरिए आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं. भविष्य से संबंधित बातों को नियंत्रण में रखने की कोशिश आपके ऊपर और तनाव बढ़ाएगी.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपनी गलतियों का एहसास होने के बावजूद भी आप केवल पछतावे में ही अपना वक्त जाया कर रहे हैं. अपने बर्ताव में बदलाव लाने की कोशिश आपको करनी होगी. जिन बातों के कारण नुकसान हुआ था, ऐसी बातों को बदलने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी. परिवार के लोगों का आपके ऊपर रखा विश्वास कम नजर आएगा, लेकिन यह बात वक्त के साथ बदल भी सकती है.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपनी गलतियों का एहसास होने के बावजूद भी आप केवल पछतावे में ही अपना वक्त जाया कर रहे हैं. अपने बर्ताव में बदलाव लाने की कोशिश आपको करनी होगी. जिन बातों के कारण नुकसान हुआ था, ऐसी बातों को बदलने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी. परिवार के लोगों का आपके ऊपर रखा विश्वास कम नजर आएगा, लेकिन यह बात वक्त के साथ बदल भी सकती है.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नींद से संबंधित तकलीफ कम होने लगेगी. साथ में आपके ऊपर बना हुआ तनाव भी कम होता नजर आएगा, जिन व्यक्ति के साथ भूतकाल में विवाद हुए थे और कुछ कारण से बात बंद हुई थी. ऐसे व्यक्ति फिर से आपके साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं. व्यक्ति के बर्ताव को दी गई माफी आपके लिए मन शांति प्रदान करा सकती है.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नींद से संबंधित तकलीफ कम होने लगेगी. साथ में आपके ऊपर बना हुआ तनाव भी कम होता नजर आएगा, जिन व्यक्ति के साथ भूतकाल में विवाद हुए थे और कुछ कारण से बात बंद हुई थी. ऐसे व्यक्ति फिर से आपके साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं. व्यक्ति के बर्ताव को दी गई माफी आपके लिए मन शांति प्रदान करा सकती है.
Published at : 12 Oct 2025 12:27 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
क्रिकेट
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
बॉलीवुड
70th Filmfare Awards 2025: ‘मुंज्या’ को मिला बेस्ट VFX, राघव जुयाल की ‘किल’ ने जीता बेस्ट एडिटिंग अवॉर्ड
‘मुंज्या’ को मिला बेस्ट वीएफएक्स, राघव जुयाल की ‘किल’ ने जीता बेस्ट एडिटिंग अवॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
क्रिकेट
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
बॉलीवुड
70th Filmfare Awards 2025: ‘मुंज्या’ को मिला बेस्ट VFX, राघव जुयाल की ‘किल’ ने जीता बेस्ट एडिटिंग अवॉर्ड
‘मुंज्या’ को मिला बेस्ट वीएफएक्स, राघव जुयाल की ‘किल’ ने जीता बेस्ट एडिटिंग अवॉर्ड
इंडिया
‘मोदी तीन बार बने PM, इसमें मुसलमानों की गलती नहीं’, बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी
‘मोदी तीन बार बने PM, इसमें मुसलमानों की गलती नहीं’, बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
ट्रेंडिंग
महिला ने सिर पर लपेटा सांप और लगी खाना खाने! लोग बोले दरिंदा है निगल जाएगा- वीडियो वायरल
महिला ने सिर पर लपेटा सांप और लगी खाना खाने! लोग बोले दरिंदा है निगल जाएगा- वीडियो वायरल
हेल्थ
सिगरेट ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी है खतरनाक, फेफड़ों को करता है इतना नुकसान
सिगरेट ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी है खतरनाक, फेफड़ों को करता है इतना नुकसान
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget