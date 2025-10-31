वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स दर्शाते हैं कि आज संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. भूमि या भवन की खरीद के संकेत मिल रहे हैं. दिन के दूसरे हिस्से में खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा, सतर्क रहें. लकी कार्ड: The Emperor आज का सुझाव: किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ें. उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और "श्री सूक्त" का पाठ करें.