Tarot Card Rashifal: शनिवार, 1 नवंबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: शनिवार, 1 नवंबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 1 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 31 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 1 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 1 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी. साथ ही व्यापारिक मामलों के लिए छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. लकी कार्ड: The Chariot आज का सुझाव: जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें, पहले स्थिति को समझें. उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल पुष्प अर्पित करें.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी. साथ ही व्यापारिक मामलों के लिए छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. लकी कार्ड: The Chariot आज का सुझाव: जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें, पहले स्थिति को समझें. उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल पुष्प अर्पित करें.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स दर्शाते हैं कि आज संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. भूमि या भवन की खरीद के संकेत मिल रहे हैं. दिन के दूसरे हिस्से में खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा, सतर्क रहें. लकी कार्ड: The Emperor आज का सुझाव: किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ें. उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और "श्री सूक्त" का पाठ करें.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स दर्शाते हैं कि आज संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. भूमि या भवन की खरीद के संकेत मिल रहे हैं. दिन के दूसरे हिस्से में खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा, सतर्क रहें. लकी कार्ड: The Emperor आज का सुझाव: किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ें. उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और "श्री सूक्त" का पाठ करें.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज परिस्थितियां तेजी से बदलेंगी. शुरुआत में सबकुछ आपके विरुद्ध लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. मानसिक तनाव रह सकता है, पर अंत में स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी. लकी कार्ड: The Wheel of Fortune आज का सुझाव: ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि मन शांत रहे. उपाय: हरे वस्त्र धारण करें और तुलसी में जल अर्पित करें.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज परिस्थितियां तेजी से बदलेंगी. शुरुआत में सबकुछ आपके विरुद्ध लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. मानसिक तनाव रह सकता है, पर अंत में स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी. लकी कार्ड: The Wheel of Fortune आज का सुझाव: ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि मन शांत रहे. उपाय: हरे वस्त्र धारण करें और तुलसी में जल अर्पित करें.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें. अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. मन को शांत रखने के लिए कुछ समय पार्क या खुले वातावरण में बिताएं. लकी कार्ड: The Hermit आज का सुझाव: किसी की निजी बातों में दखल न दें, मौन रहना ही उचित होगा. उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें और सफेद वस्त्र पहनें.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें. अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. मन को शांत रखने के लिए कुछ समय पार्क या खुले वातावरण में बिताएं. लकी कार्ड: The Hermit आज का सुझाव: किसी की निजी बातों में दखल न दें, मौन रहना ही उचित होगा. उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें और सफेद वस्त्र पहनें.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज घरेलू जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है. मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी, पर शाम तक स्थिति बेहतर होगी. धैर्य और संवाद से सब कुछ ठीक किया जा सकता है. लकी कार्ड: Strength आज का सुझाव: गुस्से पर नियंत्रण रखें और परिवार के साथ समय बिताएं. उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज घरेलू जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है. मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी, पर शाम तक स्थिति बेहतर होगी. धैर्य और संवाद से सब कुछ ठीक किया जा सकता है. लकी कार्ड: Strength आज का सुझाव: गुस्से पर नियंत्रण रखें और परिवार के साथ समय बिताएं. उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आपके खर्चों में कमी आएगी जिससे राहत महसूस होगी. हालांकि संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं संभव हैं. कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी. लucky card: The Empress आज का सुझाव: संतान से जुड़ी बातों में संवाद बनाए रखें. उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आपके खर्चों में कमी आएगी जिससे राहत महसूस होगी. हालांकि संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं संभव हैं. कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी. लucky card: The Empress आज का सुझाव: संतान से जुड़ी बातों में संवाद बनाए रखें. उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स संकेत कर रहे हैं कि आज आपको अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहिए. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा और धन संचय के अवसर मिल सकते हैं. लकी कार्ड: Ten of Pentacles आज का सुझाव: घरेलू जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स संकेत कर रहे हैं कि आज आपको अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहिए. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा और धन संचय के अवसर मिल सकते हैं. लकी कार्ड: Ten of Pentacles आज का सुझाव: घरेलू जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आपको अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य पर थोड़ा असर दिख सकता है, पर कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. लकी कार्ड: The Magician आज का सुझाव: संतुलित आहार लें और अधिक कार्यभार से बचें. उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "महामृत्युंजय मंत्र" का जाप करें.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आपको अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य पर थोड़ा असर दिख सकता है, पर कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. लकी कार्ड: The Magician आज का सुझाव: संतुलित आहार लें और अधिक कार्यभार से बचें. उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "महामृत्युंजय मंत्र" का जाप करें.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज कम समय में अधिक कार्य पूरे होंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षमता की सराहना होगी. लकी कार्ड: The Sun आज का सुझाव: सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे सफलता निश्चित होगी. उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज कम समय में अधिक कार्य पूरे होंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षमता की सराहना होगी. लकी कार्ड: The Sun आज का सुझाव: सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे सफलता निश्चित होगी. उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, व्यापारियों को आज पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा. माता पक्ष से सहयोग मिलेगा, हालांकि संतान पक्ष से असंतोष हो सकता है. लकी कार्ड: The Hierophant आज का सुझाव: पारिवारिक मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाएं. उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और गरीबों को काले तिल दान करें.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, व्यापारियों को आज पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा. माता पक्ष से सहयोग मिलेगा, हालांकि संतान पक्ष से असंतोष हो सकता है. लकी कार्ड: The Hierophant आज का सुझाव: पारिवारिक मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाएं. उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और गरीबों को काले तिल दान करें.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपकी बुद्धिमानी और धैर्य से आप हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे. लकी कार्ड: The Fool आज का सुझाव: अपनी योजना किसी से साझा न करें, आत्मविश्वास बनाए रखें. उपाय: शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाएं और सफेद पुष्प अर्पित करें.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपकी बुद्धिमानी और धैर्य से आप हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे. लकी कार्ड: The Fool आज का सुझाव: अपनी योजना किसी से साझा न करें, आत्मविश्वास बनाए रखें. उपाय: शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाएं और सफेद पुष्प अर्पित करें.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स दर्शाते हैं कि आज हर कार्य में संयम बरतने की जरूरत है. व्यवसाय में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. धन लाभ और बचत के अच्छे योग बन रहे हैं. लकी कार्ड: The Star आज का सुझाव: धैर्यपूर्वक निर्णय लें, जल्दबाजी से बचें. उपाय: विष्णु मंदिर में पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स दर्शाते हैं कि आज हर कार्य में संयम बरतने की जरूरत है. व्यवसाय में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. धन लाभ और बचत के अच्छे योग बन रहे हैं. लकी कार्ड: The Star आज का सुझाव: धैर्यपूर्वक निर्णय लें, जल्दबाजी से बचें. उपाय: विष्णु मंदिर में पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें.
Published at : 31 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

