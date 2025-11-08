हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलवृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): देरी और चुनौतियों वाला सप्ताह, पढ़ें टैरो राशिफल

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): देरी और चुनौतियों वाला सप्ताह, पढ़ें टैरो राशिफल

Scorpio weekly tarot horoscope November 9 - 15: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को कार्य में सावधानी रखनी होगी. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 08 Nov 2025 10:43 PM (IST)
Scorpio weekly tarot horoscope November 9 - 15: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को कार्य में सावधानी रखनी होगी. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

1/6
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में काम की गति धीमी रह सकती है. कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी या अड़चनें महसूस होंगी, जिससे निराशा हो सकती है. धैर्य बनाए रखें और जिस स्थिति को बदलना संभव न हो, उसे स्वीकार करने की कोशिश करें. समय के साथ परिस्थितियां सुधरेंगी.
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में काम की गति धीमी रह सकती है. कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी या अड़चनें महसूस होंगी, जिससे निराशा हो सकती है. धैर्य बनाए रखें और जिस स्थिति को बदलना संभव न हो, उसे स्वीकार करने की कोशिश करें. समय के साथ परिस्थितियां सुधरेंगी.
2/6
धन राशिफल (Finance): आर्थिक मामलों में यह सप्ताह थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. किसी सरकारी कागजी प्रक्रिया या भुगतान में देरी हो सकती है. अनावश्यक खर्चों से बचें और पुराने बकाया मामलों को सुलझाने की कोशिश करें.
धन राशिफल (Finance): आर्थिक मामलों में यह सप्ताह थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. किसी सरकारी कागजी प्रक्रिया या भुगतान में देरी हो सकती है. अनावश्यक खर्चों से बचें और पुराने बकाया मामलों को सुलझाने की कोशिश करें.
3/6
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में रुकावटें और असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है. सरकारी कार्य या परमिट से जुड़े मामलों में विलंब संभव है. प्रशासनिक नियमों का पालन करें और किसी विवाद से बचें.
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में रुकावटें और असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है. सरकारी कार्य या परमिट से जुड़े मामलों में विलंब संभव है. प्रशासनिक नियमों का पालन करें और किसी विवाद से बचें.
4/6
लव राशिफल (Love): प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अनावश्यक शंकाओं से बचें. सिंगल जातकों के लिए यह सप्ताह शांत रहने वाला है.
लव राशिफल (Love): प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अनावश्यक शंकाओं से बचें. सिंगल जातकों के लिए यह सप्ताह शांत रहने वाला है.
5/6
स्वास्थ्य राशिफल (Health): मानसिक तनाव और थकान इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम और ध्यान (मेडिटेशन) आपके लिए राहतकारी रहेगा. सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): मानसिक तनाव और थकान इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम और ध्यान (मेडिटेशन) आपके लिए राहतकारी रहेगा. सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें.
6/6
परिवार राशिफल (Family): परिवार में बच्चों से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. माता-पिता के रूप में धैर्य और समझदारी से हालात को संभालें.
परिवार राशिफल (Family): परिवार में बच्चों से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. माता-पिता के रूप में धैर्य और समझदारी से हालात को संभालें.
Published at : 08 Nov 2025 10:43 PM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Vrishchik Rasifal

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान खान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी
बिग बॉस 19: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान खान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी
बिग बॉस 19: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
टीम इंडिया को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
ट्रेंडिंग
घर में बैठ आराम से टीवी देख रहा था बुजुर्ग दंपत्ति! तभी दीवार तोड़कर आई आफत और फिर...वीडियो वायरल
घर में बैठ आराम से टीवी देख रहा था बुजुर्ग दंपत्ति! तभी दीवार तोड़कर आई आफत और फिर...वीडियो वायरल
हेल्थ
Side Effects of Medicines: लंबे समय तक दवा खाने से घट सकते हैं जरूरी विटामिन, डॉक्टर ने किया खुलासा
लंबे समय तक दवा खाने से घट सकते हैं जरूरी विटामिन, डॉक्टर ने किया खुलासा
ट्रेंडिंग
Delhi NCR: दिल्ली में दिखा प्रदूषण का जानलेवा नजारा! आसमान पर उड़ती दिखाई दी डरावनी लेयर- वीडियो वायरल
दिल्ली में दिखा प्रदूषण का जानलेवा नजारा! आसमान पर उड़ती दिखाई दी डरावनी लेयर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget