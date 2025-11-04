हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलवृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): व्यापार में तरक्की, करियर में नई जानकारी और पुरानी आदतों से संघर्ष

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): व्यापार में तरक्की, करियर में नई जानकारी और पुरानी आदतों से संघर्ष

Scorpio weekly tarot horoscope November 2 - 8: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को कार्य में सावधानी रखनी होगी. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 04 Nov 2025 07:50 PM (IST)
Scorpio weekly tarot horoscope November 2 - 8: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को कार्य में सावधानी रखनी होगी. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

1/6
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह काम के क्षेत्र में आपको पूरी एकाग्रता की आवश्यकता है. ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहें और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें. धैर्य और मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह काम के क्षेत्र में आपको पूरी एकाग्रता की आवश्यकता है. ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहें और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें. धैर्य और मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
2/6
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. निवेश या उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें. पुराने रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, जिससे कुछ राहत महसूस होगी. योजनाबद्ध तरीके से खर्च करने से स्थिरता बनी रहेगी.
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. निवेश या उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें. पुराने रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, जिससे कुछ राहत महसूस होगी. योजनाबद्ध तरीके से खर्च करने से स्थिरता बनी रहेगी.
3/6
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में उतार-चढ़ाव संभव हैं. नए सौदों में सावधानी बरतें और साझेदारी से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. पुराने क्लाइंट्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना लाभदायक रहेगा. यह समय विस्तार की बजाय स्थिरता पर ध्यान देने का है.
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में उतार-चढ़ाव संभव हैं. नए सौदों में सावधानी बरतें और साझेदारी से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. पुराने क्लाइंट्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना लाभदायक रहेगा. यह समय विस्तार की बजाय स्थिरता पर ध्यान देने का है.
4/6
लव राशिफल (Love): प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है. किसी पुरानी बात को लेकर गलतफहमी न पालें. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ खुलकर बात करें. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है.
लव राशिफल (Love): प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है. किसी पुरानी बात को लेकर गलतफहमी न पालें. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ खुलकर बात करें. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है.
5/6
स्वास्थ्य राशिफल (Health): इस सप्ताह सेहत पर विशेष ध्यान दें. थकान, सिरदर्द या अनिद्रा जैसी समस्या परेशान कर सकती है. खानपान पर नियंत्रण रखें और तनाव से दूर रहें. योग और ध्यान से मन को शांति मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): इस सप्ताह सेहत पर विशेष ध्यान दें. थकान, सिरदर्द या अनिद्रा जैसी समस्या परेशान कर सकती है. खानपान पर नियंत्रण रखें और तनाव से दूर रहें. योग और ध्यान से मन को शांति मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.
6/6
परिवार राशिफल (Family): परिवार में सामंजस्य का माहौल रहेगा. किसी बड़े सदस्य का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ेगी. यदि कोई पुरानी गलतफहमी थी तो इस सप्ताह दूर होने की संभावना है. रिश्तों में समझदारी से व्यवहार करें
परिवार राशिफल (Family): परिवार में सामंजस्य का माहौल रहेगा. किसी बड़े सदस्य का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ेगी. यदि कोई पुरानी गलतफहमी थी तो इस सप्ताह दूर होने की संभावना है. रिश्तों में समझदारी से व्यवहार करें
Published at : 04 Nov 2025 07:50 PM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Vrishchik Rasifal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में और पावरफुल होंगे आसिम मुनीर! संविधान बदलने जा रही शहबाज सरकार; बिलावल की पार्टी का क्या है रुख?
PAK में और पावरफुल होंगे मुनीर! संविधान बदलने जा रहे शहबाज; बिलावल की पार्टी का क्या रुख?
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में और पावरफुल होंगे आसिम मुनीर! संविधान बदलने जा रही शहबाज सरकार; बिलावल की पार्टी का क्या है रुख?
PAK में और पावरफुल होंगे मुनीर! संविधान बदलने जा रहे शहबाज; बिलावल की पार्टी का क्या रुख?
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
बॉलीवुड
बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, बीवी-बच्चों को भी है मालूम, डिटेक्टिव का खुलासा
बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, डिटेक्टिव का बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
शिक्षा
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget