वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): व्यापार में तरक्की, करियर में नई जानकारी और पुरानी आदतों से संघर्ष

जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह काम के क्षेत्र में आपको पूरी एकाग्रता की आवश्यकता है. ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहें और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें. धैर्य और मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे.