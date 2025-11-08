धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): निवेश और करियर में मिलेंगे नए लाभ के अवसर, धनु जातकों के लिए शुभ सप्ताह

जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं. आपके काम की सराहना होगी और किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का मौका मिल सकता है. करियर ग्रोथ के लिए यह समय अनुकूल है, इसलिए पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें.