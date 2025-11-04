हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलधनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): रिश्तों और आर्थिक मामलों में सतर्कता, पढ़ें टैरो राशिफल

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): रिश्तों और आर्थिक मामलों में सतर्कता, पढ़ें टैरो राशिफल

Sagittarius weekly tarot horoscope November 2 to 8: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए व्यस्त. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 04 Nov 2025 07:55 PM (IST)
Sagittarius weekly tarot horoscope November 2 to 8: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए व्यस्त. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

धनु साप्ताहिक राशिफल

1/6
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं. आपके प्रयासों और टीमवर्क से अच्छे परिणाम सामने आएंगे. कार्यस्थल पर आपकी क्षमता को सराहा जाएगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. सहयोगियों से संबंध मधुर बने रहेंगे.
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं. आपके प्रयासों और टीमवर्क से अच्छे परिणाम सामने आएंगे. कार्यस्थल पर आपकी क्षमता को सराहा जाएगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. सहयोगियों से संबंध मधुर बने रहेंगे.
2/6
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. अटकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी और धन लाभ के योग बनेंगे. खर्चों पर नियंत्रण रखें, तभी बचत संभव होगी. किसी पुराने निवेश से लाभ की संभावना रहेगी.
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. अटकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी और धन लाभ के योग बनेंगे. खर्चों पर नियंत्रण रखें, तभी बचत संभव होगी. किसी पुराने निवेश से लाभ की संभावना रहेगी.
3/6
बिजनेस राशिफल (Business): व्यापार में नई डील या साझेदारी से लाभ हो सकता है. यह समय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल है. हालांकि, किसी बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. सहयोग से सफलता मिलेगी.
बिजनेस राशिफल (Business): व्यापार में नई डील या साझेदारी से लाभ हो सकता है. यह समय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल है. हालांकि, किसी बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. सहयोग से सफलता मिलेगी.
4/6
लव राशिफल (Love): रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंध बन सकते हैं जो आगे चलकर मजबूत साबित होंगे. पार्टनर के साथ बातचीत में ईमानदारी बनाए रखें, इससे विश्वास बढ़ेगा.
लव राशिफल (Love): रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंध बन सकते हैं जो आगे चलकर मजबूत साबित होंगे. पार्टनर के साथ बातचीत में ईमानदारी बनाए रखें, इससे विश्वास बढ़ेगा.
5/6
स्वास्थ्य राशिफल (Health): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखें. लापरवाही से चोट लग सकती है. तनाव या थकान महसूस होने पर पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या संतुलित रखें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखें. लापरवाही से चोट लग सकती है. तनाव या थकान महसूस होने पर पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या संतुलित रखें.
6/6
परिवार राशिफल (Family): परिवार में सहयोग और स्नेह का माहौल रहेगा. संतान से मदद और प्रसन्नता मिलेगी. किसी पारिवारिक कार्य या निर्णय में आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे संबंध और मजबूत होंगे.
परिवार राशिफल (Family): परिवार में सहयोग और स्नेह का माहौल रहेगा. संतान से मदद और प्रसन्नता मिलेगी. किसी पारिवारिक कार्य या निर्णय में आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे संबंध और मजबूत होंगे.
Published at : 04 Nov 2025 07:55 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Dhanu Rasifal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में और पावरफुल होंगे आसिम मुनीर! संविधान बदलने जा रही शहबाज सरकार; बिलावल की पार्टी का क्या है रुख?
PAK में और पावरफुल होंगे मुनीर! संविधान बदलने जा रहे शहबाज; बिलावल की पार्टी का क्या रुख?
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर रेल हादसे में 6 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
Live: बिलासपुर रेल हादसे में 6 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में और पावरफुल होंगे आसिम मुनीर! संविधान बदलने जा रही शहबाज सरकार; बिलावल की पार्टी का क्या है रुख?
PAK में और पावरफुल होंगे मुनीर! संविधान बदलने जा रहे शहबाज; बिलावल की पार्टी का क्या रुख?
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर रेल हादसे में 6 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
Live: बिलासपुर रेल हादसे में 6 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
बॉलीवुड
बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, बीवी-बच्चों को भी है मालूम, डिटेक्टिव का खुलासा
बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, डिटेक्टिव का बड़ा खुलासा
नौकरी
टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 8वीं और 12वीं पास को भी मिलेगा मौका
टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 8वीं और 12वीं पास को भी मिलेगा मौका
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
लाइफस्टाइल
सर्दियों में रहें फिट और वायरल से दूर, जानें 5 असरदार काढ़े जो बढ़ाएंगे इम्यूनिटी
सर्दियों में रहें फिट और वायरल से दूर, जानें 5 असरदार काढ़े जो बढ़ाएंगे इम्यूनिटी
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget