Makar Masik Rashifal November 2025: मकर राशि नई योजनाएं सफल होंगी, करियर में प्रगति के संकेत

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय दिखाई नहीं दे रहा है पार्टनर का सहयोग मिलेगा, रोमांस भी करेगे लेकिन मर्यादा में रहकर करे,सिंगल है कार्य क्षेत्र में महिला सहकर्मी के साथ प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है, वैवाहिक जीवन में पुरानी विवाद दूर होगा मिलजुलकर रहेगे .