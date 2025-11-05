हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलMakar Masik Rashifal November 2025: मकर राशि नई योजनाएं सफल होंगी, करियर में प्रगति के संकेत

Makar Masik Rashifal November 2025: मकर राशि नई योजनाएं सफल होंगी, करियर में प्रगति के संकेत

Makar Masik Rashifal 2025: मकर राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मकर मासिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 05:29 PM (IST)
Makar Masik Rashifal 2025: मकर राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मकर मासिक राशिफल.

मकर मासिक राशिफल नवंबर 2025

पारिवारिक जीवन: मकर राशि वाले को पारिवारिक जीवन नवम्बर के महीने में मिलाजुला रहेगा पारिवारिक मामले में कुछ समस्या बन सकती है लेकिन अगर सही से ध्यान दे सब कुछ ठीक होगा भाई बहन सहयोग करेगे, रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा सामाजिक स्तर ठीक रहेगा, आर्थिक स्थति मजबूत बनेगा.
पारिवारिक जीवन: मकर राशि वाले को पारिवारिक जीवन नवम्बर के महीने में मिलाजुला रहेगा पारिवारिक मामले में कुछ समस्या बन सकती है लेकिन अगर सही से ध्यान दे सब कुछ ठीक होगा भाई बहन सहयोग करेगे, रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा सामाजिक स्तर ठीक रहेगा, आर्थिक स्थति मजबूत बनेगा.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार करने वाले इस माह पुरे जोश और उत्साह में रहेगे व्यापार में मुनाफा के कारण पुराना कर्ज बना हुआ था उसको समाप्त करेगे नेटवर्क मार्किट से जुड़े है उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा. अनुशासन में रहे संघर्ष का स्त्रोत आप खुद बन सकते है.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार करने वाले इस माह पुरे जोश और उत्साह में रहेगे व्यापार में मुनाफा के कारण पुराना कर्ज बना हुआ था उसको समाप्त करेगे नेटवर्क मार्किट से जुड़े है उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा. अनुशासन में रहे संघर्ष का स्त्रोत आप खुद बन सकते है.
शिक्षा तथा करियर: विधार्थी को इस माह कुछ खास लाभ दिखाई नहीं देगा कक्षा में आपका व्योहार अनुकूल नहीं रहेगा,आगे की तैयारी कर रहे है थोडा अच्छे से तैयारी करे शिक्षा के लिए मेहनत करे ,करियर में कोई खास उत्साह नहीं रहेगा परियोजना पर कार्य कर रहे है.
शिक्षा तथा करियर: विधार्थी को इस माह कुछ खास लाभ दिखाई नहीं देगा कक्षा में आपका व्योहार अनुकूल नहीं रहेगा,आगे की तैयारी कर रहे है थोडा अच्छे से तैयारी करे शिक्षा के लिए मेहनत करे ,करियर में कोई खास उत्साह नहीं रहेगा परियोजना पर कार्य कर रहे है.
प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय दिखाई नहीं दे रहा है पार्टनर का सहयोग मिलेगा, रोमांस भी करेगे लेकिन मर्यादा में रहकर करे,सिंगल है कार्य क्षेत्र में महिला सहकर्मी के साथ प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है, वैवाहिक जीवन में पुरानी विवाद दूर होगा मिलजुलकर रहेगे .
प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय दिखाई नहीं दे रहा है पार्टनर का सहयोग मिलेगा, रोमांस भी करेगे लेकिन मर्यादा में रहकर करे,सिंगल है कार्य क्षेत्र में महिला सहकर्मी के साथ प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है, वैवाहिक जीवन में पुरानी विवाद दूर होगा मिलजुलकर रहेगे .
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहे ज्यादा लापरवाही नहीं करे स्वस्थ्य का ध्यान रखेगे, आप पुरे महीने स्वस्थ्य का आनद प्राप्त कर सकते है खान पान ठीक रखे माह के अंतिम सप्ताह में छाती से सम्बंधित परेशानी बन सकती है.
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहे ज्यादा लापरवाही नहीं करे स्वस्थ्य का ध्यान रखेगे, आप पुरे महीने स्वस्थ्य का आनद प्राप्त कर सकते है खान पान ठीक रखे माह के अंतिम सप्ताह में छाती से सम्बंधित परेशानी बन सकती है.
उपाय: प्रत्येक दिन सिद्दीकुंजिका स्त्रोत का पाठ करे शुक्रवार को मंदिर में दही दान करे.
उपाय: प्रत्येक दिन सिद्दीकुंजिका स्त्रोत का पाठ करे शुक्रवार को मंदिर में दही दान करे.
Published at : 05 Nov 2025 05:29 PM (IST)
Capricorn Horoscope. Masik Rashifal Makar Masik Rashifal

