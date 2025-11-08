तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): सेहत और धन में सुधार के संकेत, पढ़ें टैरो राशिफल

जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. आपकी मेहनत के बावजूद उम्मीद के अनुसार सफलता न मिलने से मन थोड़ा उदास रह सकता है. सहकर्मियों या शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पेशेवर रवैया बनाए रखें.