तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): सेहत और धन में सुधार के संकेत, पढ़ें टैरो राशिफल

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): सेहत और धन में सुधार के संकेत, पढ़ें टैरो राशिफल

Libra weekly tarot horoscope 9 - 15 November: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 08 Nov 2025 08:06 PM (IST)
Libra weekly tarot horoscope 9 - 15 November: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

टैरो साप्ताहिक राशिफल

1/6
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. आपकी मेहनत के बावजूद उम्मीद के अनुसार सफलता न मिलने से मन थोड़ा उदास रह सकता है. सहकर्मियों या शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पेशेवर रवैया बनाए रखें.
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. आपकी मेहनत के बावजूद उम्मीद के अनुसार सफलता न मिलने से मन थोड़ा उदास रह सकता है. सहकर्मियों या शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पेशेवर रवैया बनाए रखें.
2/6
धन राशिफल (Finance): आर्थिक रूप से यह सप्ताह स्थिरता लेकर आएगा. कुछ मामलों में धन लाभ की संभावना बन रही है. किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि बैलेंस बना रहे.
धन राशिफल (Finance): आर्थिक रूप से यह सप्ताह स्थिरता लेकर आएगा. कुछ मामलों में धन लाभ की संभावना बन रही है. किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि बैलेंस बना रहे.
3/6
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में इस सप्ताह सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी डील या पार्टनरशिप में असहमति हो सकती है. अपने दृष्टिकोण को व्यवहारिक रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें. हफ्ते के अंत तक स्थिति बेहतर होगी.
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में इस सप्ताह सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी डील या पार्टनरशिप में असहमति हो सकती है. अपने दृष्टिकोण को व्यवहारिक रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें. हफ्ते के अंत तक स्थिति बेहतर होगी.
4/6
लव राशिफल (Love): प्रेम संबंधों में गलतफहमी या भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं. पार्टनर से खुलकर बातचीत करें. अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, नई शुरुआत के लिए थोड़ा और इंतजार करें.
लव राशिफल (Love): प्रेम संबंधों में गलतफहमी या भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं. पार्टनर से खुलकर बातचीत करें. अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, नई शुरुआत के लिए थोड़ा और इंतजार करें.
5/6
स्वास्थ्य राशिफल (Health): स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहेगा. पुराने रोगों में सुधार और मानसिक शांति का अनुभव होगा. सेहत में सुधार के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहेगा. पुराने रोगों में सुधार और मानसिक शांति का अनुभव होगा. सेहत में सुधार के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
6/6
परिवार राशिफल (Family): परिवार में किसी छोटे विवाद को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और शांत स्वभाव से आप माहौल को नियंत्रित कर लेंगे. बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहेगा.
परिवार राशिफल (Family): परिवार में किसी छोटे विवाद को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और शांत स्वभाव से आप माहौल को नियंत्रित कर लेंगे. बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहेगा.
Published at : 08 Nov 2025 08:06 PM (IST)
Libra Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Tula Rasifal

