तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): धार्मिक रुचि और लोकप्रियता में वृद्धि, पढ़ें टैरो राशिफल

जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में रुकी हुई प्रगति फिर से शुरू होगी. पुराने अटके काम पूरे होंगे और अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना है. आपके कौशल और मेहनत को पहचान मिलेगी. सोमवार के बाद से कार्य में स्थिरता और सकारात्मक बदलाव दिखेंगे.