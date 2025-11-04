हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): धार्मिक रुचि और लोकप्रियता में वृद्धि, पढ़ें टैरो राशिफल

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): धार्मिक रुचि और लोकप्रियता में वृद्धि, पढ़ें टैरो राशिफल

Libra weekly tarot horoscope 2 to 8 November: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 04 Nov 2025 07:45 PM (IST)
Libra weekly tarot horoscope 2 to 8 November: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

टैरो साप्ताहिक राशिफल

1/6
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में रुकी हुई प्रगति फिर से शुरू होगी. पुराने अटके काम पूरे होंगे और अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना है. आपके कौशल और मेहनत को पहचान मिलेगी. सोमवार के बाद से कार्य में स्थिरता और सकारात्मक बदलाव दिखेंगे.
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में रुकी हुई प्रगति फिर से शुरू होगी. पुराने अटके काम पूरे होंगे और अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना है. आपके कौशल और मेहनत को पहचान मिलेगी. सोमवार के बाद से कार्य में स्थिरता और सकारात्मक बदलाव दिखेंगे.
2/6
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. अटके हुए पैसे वापस आ सकते हैं या नई आमदनी के अवसर बन सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें, तभी बचत बढ़ेगी. निवेश के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा, लेकिन जल्दबाजी न करें.
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. अटके हुए पैसे वापस आ सकते हैं या नई आमदनी के अवसर बन सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें, तभी बचत बढ़ेगी. निवेश के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा, लेकिन जल्दबाजी न करें.
3/6
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में नए सौदे और समझौते लाभकारी साबित होंगे. पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क लाभ देगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए समय उपयुक्त है. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी लेकिन आप अपनी रणनीति से आगे निकलेंगे.
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में नए सौदे और समझौते लाभकारी साबित होंगे. पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क लाभ देगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए समय उपयुक्त है. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी लेकिन आप अपनी रणनीति से आगे निकलेंगे.
4/6
लव राशिफल (Love): संबंधों में समझदारी और ईमानदारी बनाए रखें. पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और संवाद को प्राथमिकता दें.
लव राशिफल (Love): संबंधों में समझदारी और ईमानदारी बनाए रखें. पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और संवाद को प्राथमिकता दें.
5/6
स्वास्थ्य राशिफल (Health): मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से राहत महसूस होगी. पुरानी थकान या तनाव कम होगा. योग और मेडिटेशन से संतुलन बना रहेगा. खानपान में लापरवाही से बचें, वरना पेट संबंधी परेशानी हो सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से राहत महसूस होगी. पुरानी थकान या तनाव कम होगा. योग और मेडिटेशन से संतुलन बना रहेगा. खानपान में लापरवाही से बचें, वरना पेट संबंधी परेशानी हो सकती है.
6/6
परिवार राशिफल (Family): घर में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी. किसी पुराने विवाद का समाधान होगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर में नई योजनाओं पर चर्चा होगी जो भविष्य के लिए शुभ संकेत देंगी.
परिवार राशिफल (Family): घर में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी. किसी पुराने विवाद का समाधान होगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर में नई योजनाओं पर चर्चा होगी जो भविष्य के लिए शुभ संकेत देंगी.
Published at : 04 Nov 2025 07:45 PM (IST)
Libra Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Tula Rasifal

Embed widget