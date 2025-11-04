हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): कार्य में सफलता, स्वास्थ्य का ध्यान आवश्यक, पढ़ें टैरो राशिफल

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): कार्य में सफलता, स्वास्थ्य का ध्यान आवश्यक, पढ़ें टैरो राशिफल

Singh weekly tarot horoscope November 2 to 8: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह सिंह राशि वाले वाणी पर ध्यान रखें वरना विवाद हो सकता है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 04 Nov 2025 08:15 PM (IST)
Singh weekly tarot horoscope November 2 to 8: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह सिंह राशि वाले वाणी पर ध्यान रखें वरना विवाद हो सकता है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

सिंह राशिफल टैरो साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025

जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यस्थल पर नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. आत्मविश्वास बनाए रखें और टीमवर्क पर ध्यान दें. वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, लेकिन जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें. मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखेगा.
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक ख़र्चों से बचें. निवेश के लिए समय ठीक है, पर किसी अनुभवी की सलाह लें. पुराने अटके पैसे मिलने की संभावना है. बचत को प्राथमिकता दें.
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में नए अवसर सामने आएंगे. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत लाभकारी हो सकती है. साझेदारी में काम कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें. ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी.
लव राशिफल (Love): प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए नया रिश्ता संभव है. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, वरना छोटी गलतफहमी तनाव ला सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. दिनचर्या में योग और ध्यान शामिल करें. खान-पान पर नियंत्रण रखें, खासकर तला-भुना भोजन कम करें. पर्याप्त नींद जरूरी है.
परिवार राशिफल (Family): परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. किसी सदस्य का सफलता से मन प्रसन्न होगा. बड़ों की सलाह मानें, घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है. रिश्तों में संवाद की भूमिका अहम रहेगी
Published at : 04 Nov 2025 08:15 PM (IST)
Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में और पावरफुल होंगे आसिम मुनीर! संविधान बदलने जा रही शहबाज सरकार; बिलावल की पार्टी का क्या है रुख?
PAK में और पावरफुल होंगे मुनीर! संविधान बदलने जा रहे शहबाज; बिलावल की पार्टी का क्या रुख?
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर रेल हादसे में 6 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
Live: बिलासपुर रेल हादसे में 6 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News

ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
