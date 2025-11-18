धनु राशि के जातकों की सुख-सुविधाओं में कमी आ सकती है. परिवार की चिंता रहेगी. लाभ के साथ नुकसान की भी आशंका है. जीवनसाथी से तालमेल न बिठाने के कारण वाद-विवाद हो सकता है. वहीं मकर राशि के जातकों को दोस्तों को लेकर असुरक्षा की भावना रह सकती है और अवसर छूट सकते हैं. काम के सिलसिले में अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है. जीवनसाथी के साथ अहंकार से रिश्ता खराब हो सकता है.