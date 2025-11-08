हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): नए अवसर और लाभ मिलने की संभावना, पढ़ें टैरो राशिफल

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): नए अवसर और लाभ मिलने की संभावना, पढ़ें टैरो राशिफल

Gemini weekly tarot horoscope November 9 - 15: मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपके लिए क्या संभावनाएं और संदेश लेकर आया है? जानिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, कैसा रहेगा सप्ताह.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 08 Nov 2025 07:34 PM (IST)
Gemini weekly tarot horoscope November 9 - 15: मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपके लिए क्या संभावनाएं और संदेश लेकर आया है? जानिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, कैसा रहेगा सप्ताह.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल 9 से 15 नवंबर 2025

जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में कई नए अवसर सामने आ सकते हैं. आपको अपने प्रदर्शन से बॉस को प्रभावित करने का मौका मिलेगा. हालांकि, लक्ष्यों को लेकर लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए फोकस बनाए रखें.
लव राशिफल (Love): प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव हैं. पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा. सिंगल जातकों के लिए भी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. समय पर आराम और पौष्टिक भोजन से सेहत में सुधार बना रहेगा.
परिवार राशिफल (Family): घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है.
Published at : 08 Nov 2025 07:34 PM (IST)
Gemini Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Mithun Rasifal

प्राइवेसी पॉलिसी

