मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): आर्थिक और व्यवसायिक उन्नति के संकेत, पढ़ें टैरो राशिफल

जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं. प्रयास करने के बाद भी कुछ काम अधूरे रह सकते हैं. धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. सहयोगियों से संवाद बनाए रखना लाभदायक रहेगा.