Chinese Zodiac Horoscope Today, November 28, 2025: आज का विशेष चीनी राशिफल, जानें हर राशि के लिए क्या संदेश छुपा है

Horoscope Today for Rat Zodiac : आज मिलने वाला “ना” किसी रुकावट का नहीं, बल्कि सही “हां” के लिए जगह बनाने का संकेत है. काम में ऐसे प्रस्ताव ठुकराएं जो आपके मार्ग से मेल नहीं खाते. रिश्तों में आपकी सीमाएं आपको महत्वपूर्ण चीज़ों के करीब लाएंगी. वित्तीय मामलों में किसी ऑफ़र को छोड़ना आपको सुरक्षित रखेगा. स्वास्थ्य के लिए तनाव को “ना” कहना लाभदायक है. हर “ना” आपके बेहतर भविष्य की नींव रख रहा है.