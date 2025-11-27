हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलChinese Zodiac Horoscope Today, November 28, 2025: आज का विशेष चीनी राशिफल, जानें हर राशि के लिए क्या संदेश छुपा है

Chinese Zodiac Horoscope Today, November 28, 2025: आज का विशेष चीनी राशिफल, जानें हर राशि के लिए क्या संदेश छुपा है

Chinese Zodiac Horoscope: दैनिक चीनी राशिफल में आपका स्वागत है. यहां हम 12 राशियों के आधार पर बताते हैं कि आज आपके लिए कौन-से अवसर, संकेत और बदलाव आ सकते हैं, जानें आपका दिन कैसा रहेगा.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 27 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Chinese Zodiac Horoscope: दैनिक चीनी राशिफल में आपका स्वागत है. यहां हम 12 राशियों के आधार पर बताते हैं कि आज आपके लिए कौन-से अवसर, संकेत और बदलाव आ सकते हैं, जानें आपका दिन कैसा रहेगा.

आज का चीनी राशिफल

Horoscope Today for Rat Zodiac : आज मिलने वाला “ना” किसी रुकावट का नहीं, बल्कि सही “हां” के लिए जगह बनाने का संकेत है. काम में ऐसे प्रस्ताव ठुकराएं जो आपके मार्ग से मेल नहीं खाते. रिश्तों में आपकी सीमाएं आपको महत्वपूर्ण चीज़ों के करीब लाएंगी. वित्तीय मामलों में किसी ऑफ़र को छोड़ना आपको सुरक्षित रखेगा. स्वास्थ्य के लिए तनाव को “ना” कहना लाभदायक है. हर “ना” आपके बेहतर भविष्य की नींव रख रहा है.
Horoscope Today for Ox Zodiac : जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है. आज अपना ध्यान संभालकर रखें. काम में केवल मुख्य कार्यों पर फोकस करें और व्यर्थ बातचीत से बचें. प्रेम संबंधों में गहराई से सुनें. पैसों के मामले में सतर्कता रखें. स्वास्थ्य भी आपके मानसिक फोकस पर निर्भर है. अपनी ऊर्जा चिंताओं या अफ़वाहों पर बर्बाद न करें. जहाँ समय देंगे, वही बढ़ेगा, ध्यान को अपने नियंत्रण में रखें.
Horoscope Today for Tiger Zodiac : आज किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं. जो सही लगे, वही करें. काम में उन कार्यों से जुड़ें जो आपके सिद्धांतों से मेल खाते हैं. प्रेम में सच्चे रहें, दिखावा न करें. पैसों के निर्णय अपनी ज़रूरतों के अनुसार लें, न कि दूसरों की राय पर. स्वास्थ्य बेहतर होगा जब आप सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देंगे. सच से चलेंगे तो शांति स्वयं साथ आएगी.
Horoscope Today for Rabbit Zodiac : आज शांति चुनें, चाहे इसके लिए कोई पुरानी आदत तोड़नी पड़े. काम में वही तरीके अपनाएँ जो तनाव न दें. प्रेम में पुरानी बातें दोहराने से बचें. वित्तीय मामलों में सरल मार्ग अपनाएँ. स्वास्थ्य में व्यस्तता के बजाय ठहराव चुनें. आप यहाँ बढ़ने के लिए हैं, न कि पुराने ढर्रे पर चलने के लिए. शांति आपको नई दिशा देगी.
Horoscope Today for Dragon Zodiac : आज निर्णय से पहले परिस्थिति को ध्यान से देखें. काम में हर पहलू को समझकर कदम उठाएँ. प्रेम में बोलने से पहले दो बार सुनें. पैसों में सावधानी और विवरण पर ध्यान रखें. स्वास्थ्य स्थिर रहेगा जब आप जल्दबाज़ी से बचेंगे. हर चीज़ तुरंत ठीक करने की आवश्यकता नहीं. शांत निरीक्षण आपको अधिक सत्य दिखाएगा.
Horoscope Today for Snake Zodiac : आज जिस चीज़ का धन्यवाद करेंगे, वह बढ़ने लगेगी. काम में जो चल रहा है, उसकी सराहना करें. रिश्तों में आभार व्यक्त करने से प्रेम गहरा होगा. पैसों में स्थिरता के लिए कृतज्ञ रहें. स्वास्थ्य बेहतर होगा जब आप अपने शरीर की कद्र करेंगे. आभार आपके विचारों को सकारात्मक दिशा देगा.
Horoscope Today for Horse Zodiac : आज कुछ सूक्ष्म बात आपको बड़ी समझ दे सकती है. काम में किसी हल्की-सी टिप्पणी में अर्थ छिपा हो सकता है. प्रेम में शांत पल महत्वपूर्ण संदेश देगा. पैसों में छोटा संकेत अच्छे मार्ग की ओर ले जा सकता है. स्वास्थ्य में शरीर के शांत संकेतों को सुनें. आज गहरी समझ हल्की फुसफुसाहट में मिलेगी.
Horoscope Today for Goat Zodiac : आज सबकुछ पाने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं. खुद को ग्रहण करने दें. काम में समाधान अपने आप आएँगे. प्रेम में सब कुछ ठीक करने की जल्दबाज़ी न करें. पैसों का प्रवाह सहज होगा जब आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे. स्वास्थ्य में शरीर को आराम और विश्वास दें. पीछे हटेंगे तो जीवन आपको कुछ देगा.
Horoscope Today for Monkey Zodiac : यदि गति धीमी हुई है, तो इसका कारण है. काम में समीक्षा करने का समय है. प्रेम में मौन अधिक बोलता है. पैसों में देरी आपको जल्दबाज़ी से बचा रही है. स्वास्थ्य में शांत क्षणों को स्वीकार करें. हर दिन तेज़ नहीं होता. ठहराव भी शिक्षा देता है.
Horoscope Today for Rooster Zodiac : आज दिल से बोलें. काम में अपने सच्चे भाव साझा करें. प्रेम में ईमानदारी रणनीति से अधिक प्रभावी होगी. पैसों में तर्क के साथ अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें. स्वास्थ्य में भावनाएँ व्यक्त करने से हल्कापन महसूस होगा. सच्चे शब्द गहरी जुड़ाव लाते हैं.
Horoscope Today for Dog Zodiac : आज उपभोग से पहले सृजन करें. काम में अपडेट देखने से पहले कुछ नया बनाएं. प्रेम में पहल करें. पैसों में योजना बनाएं, प्रतिक्रियात्मक न हों. स्वास्थ्य सुबह की हल्की गतिविधि से सुधरेगा. दिन की शुरुआत अपने प्रकाश से करें, दूसरों के शोर से नहीं.
Horoscope Today for Pig Zodiac : आज भावनाएँ आपका मार्गदर्शन करेंगी. काम में वही कार्य चुनें जो भीतर से सही महसूस हो. प्रेम में जुड़ाव को महत्व दें, दिखावे को नहीं. पैसों में वही निर्णय लें जो मन को शांति दें. स्वास्थ्य भावनात्मक जागरूकता से बेहतर होगा. जो हल्का महसूस हो, वही चुनें, सरलता में भी शक्ति होती है.
Published at : 27 Nov 2025 06:00 PM (IST)
