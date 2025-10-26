हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chhath Puja 2025: छठ पर्व के समापन से पहले चमकेगा 4 राशियों का भाग्य, शुक्र करेंगे गोचर

Chhath Puja 2025: छठ पर्व के समापन से पहले चमकेगा 4 राशियों का भाग्य, शुक्र करेंगे गोचर

Chhath 2025: छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई है, जिसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को उषा अर्घ्य के साथ होगा. छठ पर्व के आखिरी दिन शुक्र देव का नक्षत्र गोचर होगा, जिसका शुभ प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ेगा.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 26 Oct 2025 12:35 PM (IST)
Chhath 2025: छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई है, जिसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को उषा अर्घ्य के साथ होगा. छठ पर्व के आखिरी दिन शुक्र देव का नक्षत्र गोचर होगा, जिसका शुभ प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ेगा.

छठ पर्व के समापन से पहले चमकेगा 4 राशियों का भाग्य

1/6
छठ के महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 से हो गई है, जिसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को उषा अर्घ्य के साथ होगा. ज्योतिष दृष्टि से छठ पर्व के प्रत्येक दिन खास हैं क्योंकि हर दिन किसी न किसी योग का निर्माण होता है. इसके अलावा प्रभावशाली ग्रहों का राशि व नक्षत्र गोचर भी हो रहा है. छठ पर्व के आखिरी दिन शुक्र देव का नक्षत्र गोचर होगा, जिसका शुभ प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ेगा. चलिए जानते हैं शुक्र गोचर के सही समय और राशियों पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में.
छठ के महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 से हो गई है, जिसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को उषा अर्घ्य के साथ होगा. ज्योतिष दृष्टि से छठ पर्व के प्रत्येक दिन खास हैं क्योंकि हर दिन किसी न किसी योग का निर्माण होता है. इसके अलावा प्रभावशाली ग्रहों का राशि व नक्षत्र गोचर भी हो रहा है. छठ पर्व के आखिरी दिन शुक्र देव का नक्षत्र गोचर होगा, जिसका शुभ प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ेगा. चलिए जानते हैं शुक्र गोचर के सही समय और राशियों पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में.
2/6
द्रिक पंचांग के अनुसार, छठ पर्व के आखिरी दिन 28 अक्टूबर 2025 को धन, वैभव, लग्जरी लाइफ, सुख, कला और प्रेम के दाता शुक्र ग्रह सुबह 5 बजकर 17 मिनट पर हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे. बता दें कि शुक्र ग्रह का ये गोचर कन्या राशि में रहते हुए होगा.
द्रिक पंचांग के अनुसार, छठ पर्व के आखिरी दिन 28 अक्टूबर 2025 को धन, वैभव, लग्जरी लाइफ, सुख, कला और प्रेम के दाता शुक्र ग्रह सुबह 5 बजकर 17 मिनट पर हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे. बता दें कि शुक्र ग्रह का ये गोचर कन्या राशि में रहते हुए होगा.
3/6
शुक्र गोचर के सकारात्मक प्रभाव के कारण वृषभ राशिवालों को छठ पर्व के समापन से पहले लाभ होगा. व्यापार में मनचाहा मुनाफा होगा और काम का दायरा भी बढ़ जाएगा. विवाहित जातक अपने प्रेम जीवन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में प्यार और गहराई बढ़ेगी.
शुक्र गोचर के सकारात्मक प्रभाव के कारण वृषभ राशिवालों को छठ पर्व के समापन से पहले लाभ होगा. व्यापार में मनचाहा मुनाफा होगा और काम का दायरा भी बढ़ जाएगा. विवाहित जातक अपने प्रेम जीवन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में प्यार और गहराई बढ़ेगी.
4/6
छठ पर्व के समापन से पहले कन्या राशिवालों की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह और रिश्ते आने के शुभ योग हैं.
छठ पर्व के समापन से पहले कन्या राशिवालों की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह और रिश्ते आने के शुभ योग हैं.
5/6
शुक्र गोचर के शुभ प्रभाव के कारण धनु राशिवालों के जीवन में ठहराव आएगा. कारोबारियों की रुकी हुई डील किसी खास व्यक्ति के सहयोग से पूरी होगी. इसके अलावा आर्थिक लाभ होने के भी योग हैं. नौकरी कर रहे जातकों का मानसिक स्वास्थ्य इन दिनों सही रहेगा.
शुक्र गोचर के शुभ प्रभाव के कारण धनु राशिवालों के जीवन में ठहराव आएगा. कारोबारियों की रुकी हुई डील किसी खास व्यक्ति के सहयोग से पूरी होगी. इसके अलावा आर्थिक लाभ होने के भी योग हैं. नौकरी कर रहे जातकों का मानसिक स्वास्थ्य इन दिनों सही रहेगा.
6/6
वृषभ, कन्या और धनु राशि के अलावा कुंभ राशिवालों को भी शुक्र गोचर से छठ पर्व के दौरान लाभ होगा. व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा. युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में क्या करना है, इसे लेकर आप स्पष्ट होंगे. उम्रदराज जातकों की सेहत आने वाले कुछ दिनों तक सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान पर ध्यान दें.
वृषभ, कन्या और धनु राशि के अलावा कुंभ राशिवालों को भी शुक्र गोचर से छठ पर्व के दौरान लाभ होगा. व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा. युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में क्या करना है, इसे लेकर आप स्पष्ट होंगे. उम्रदराज जातकों की सेहत आने वाले कुछ दिनों तक सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान पर ध्यान दें.
Published at : 26 Oct 2025 12:35 PM (IST)
Embed widget