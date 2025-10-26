Chhath Puja 2025: छठ पर्व के समापन से पहले चमकेगा 4 राशियों का भाग्य, शुक्र करेंगे गोचर

छठ के महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 से हो गई है, जिसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को उषा अर्घ्य के साथ होगा. ज्योतिष दृष्टि से छठ पर्व के प्रत्येक दिन खास हैं क्योंकि हर दिन किसी न किसी योग का निर्माण होता है. इसके अलावा प्रभावशाली ग्रहों का राशि व नक्षत्र गोचर भी हो रहा है. छठ पर्व के आखिरी दिन शुक्र देव का नक्षत्र गोचर होगा, जिसका शुभ प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ेगा. चलिए जानते हैं शुक्र गोचर के सही समय और राशियों पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में.