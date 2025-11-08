मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): करियर, रिश्तों और सेहत में धैर्य ही बनेगा सफलता की कुंजी, पढ़ें टैरो राशिफल

बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में अनपेक्षित समस्याएं सामने आ सकती हैं. साझेदारी में किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, इसलिए संयम से काम लें. टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि जल्दबाज़ी या शॉर्टकट से बचें और हर निर्णय पूरी जानकारी के बाद ही लें. हफ्ते के अंत तक कुछ राहत के संकेत मिल सकते हैं.