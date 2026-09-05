धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी पदोन्नति का रास्ता खोलेगी. व्यापार विस्तार के बेहतरीन मौके मिलेंगे. परिवार में सुख-शांति रहेगी, पर अपनी राय दूसरों पर थोपने से बचें. पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बन सकती है. अधिक भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द हो सकता है, इसलिए आराम का ध्यान रखें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग पेल यलो है. भगवान विष्णु की पूजा कर पीली वस्तु दान करें.