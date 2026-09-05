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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 5 सितंबर 2026: कुंभ और मीन रहें सावधान, वृषभ-सिंह को बड़ा मौका; पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 5 सितंबर 2026: कुंभ और मीन रहें सावधान, वृषभ-सिंह को बड़ा मौका; पढ़ें 12 राशियों का हाल

दैनिक राशिफल 4 सितंबर 2026, आज किन राशियों को फिजूलखर्ची और जल्दबाजी में निवेश से बचना होगा? जानिए 5 सितंबर का संपूर्ण राशिफल, सेहत से जुड़े जरूरी संकेत, शुभ नंबर और दिन के खास ज्योतिषीय उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 05 Sep 2026 02:00 AM (IST)
दैनिक राशिफल 4 सितंबर 2026, आज किन राशियों को फिजूलखर्ची और जल्दबाजी में निवेश से बचना होगा? जानिए 5 सितंबर का संपूर्ण राशिफल, सेहत से जुड़े जरूरी संकेत, शुभ नंबर और दिन के खास ज्योतिषीय उपाय.

आज का राशिफल 5 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज दोपहर बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी के योग हैं. व्यापार में अटका हुआ काम गति पकड़ेगा तथा नई डील पक्की हो सकती है. परिवार में शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अचानक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. सिरदर्द और थकान से बचें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग केसरिया है. हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा.
मेष राशि के जातकों के लिए आज दोपहर बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी के योग हैं. व्यापार में अटका हुआ काम गति पकड़ेगा तथा नई डील पक्की हो सकती है. परिवार में शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अचानक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. सिरदर्द और थकान से बचें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग केसरिया है. हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा.
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वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और नए अवसर लेकर आएगा. पुराने ग्राहक व्यापार में अच्छा मुनाफा कराएंगे और रुका हुआ धन वापस आने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, बस अपनी बात मनवाने में जल्दबाजी न करें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय उत्तम है. मानसिक शांति के लिए प्राणायाम करें. आज आपका लकी अंक 5 और लकी रंग सफेद है. भगवान शिव को जल अर्पित करना और जरूरतमंद को भोजन कराना शुभ रहेगा.
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और नए अवसर लेकर आएगा. पुराने ग्राहक व्यापार में अच्छा मुनाफा कराएंगे और रुका हुआ धन वापस आने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, बस अपनी बात मनवाने में जल्दबाजी न करें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय उत्तम है. मानसिक शांति के लिए प्राणायाम करें. आज आपका लकी अंक 5 और लकी रंग सफेद है. भगवान शिव को जल अर्पित करना और जरूरतमंद को भोजन कराना शुभ रहेगा.
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मिथुन राशि के जातकों की संवाद क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर और सम्मान दिलाएगी. व्यापारियों को नए क्लाइंट्स से बड़ा लाभ होगा. परिवार में आपके निर्णयों को सराहना मिलेगी. पुराने निवेश से फायदा हो सकता है, लेकिन बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों और सिर में समस्या हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. लव लाइफ में रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग लाल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों की संवाद क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर और सम्मान दिलाएगी. व्यापारियों को नए क्लाइंट्स से बड़ा लाभ होगा. परिवार में आपके निर्णयों को सराहना मिलेगी. पुराने निवेश से फायदा हो सकता है, लेकिन बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों और सिर में समस्या हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. लव लाइफ में रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग लाल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत के सुखद परिणाम मिलेंगे. व्यापार में नई साझेदारी से पहले नियमों की जांच अवश्य करें. संपत्ति या पारिवारिक योजनाओं को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है. अत्यधिक सोचने और तनाव लेने से बचें, हल्का भोजन करें. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, फिर भी गैरजरूरी खर्चों पर रोक लगाएं. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा.
कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत के सुखद परिणाम मिलेंगे. व्यापार में नई साझेदारी से पहले नियमों की जांच अवश्य करें. संपत्ति या पारिवारिक योजनाओं को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है. अत्यधिक सोचने और तनाव लेने से बचें, हल्का भोजन करें. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, फिर भी गैरजरूरी खर्चों पर रोक लगाएं. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा.
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सिंह राशि वालों के लिए आज करियर और व्यापार में नए लाभदायक अवसर बनेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें. पुराने निवेश या लंबित भुगतान से धन लाभ के योग हैं, हालांकि दिखावे में खर्च न करें. छात्रों को अध्ययन में सफलता मिलेगी. पेट और गर्मी संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए खानपान का ध्यान रखें. आपका भाग्यशाली अंक 9 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
सिंह राशि वालों के लिए आज करियर और व्यापार में नए लाभदायक अवसर बनेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें. पुराने निवेश या लंबित भुगतान से धन लाभ के योग हैं, हालांकि दिखावे में खर्च न करें. छात्रों को अध्ययन में सफलता मिलेगी. पेट और गर्मी संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए खानपान का ध्यान रखें. आपका भाग्यशाली अंक 9 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
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कन्या राशि के जातकों की व्यवस्थित कार्यशैली और विश्लेषण क्षमता आज उन्हें आगे रखेगी. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे भविष्य में पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे. व्यापारिक यात्रा या कामकाज में गति आएगी, लेकिन लेन-देन और दस्तावेजों में सावधानी बरतें. परिवार की सलाह भविष्य की योजना में काम आएगी. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. पाचन तंत्र का ख्याल रखें और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. आज आपका लकी अंक 9 और लकी रंग पीला है. गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं.
कन्या राशि के जातकों की व्यवस्थित कार्यशैली और विश्लेषण क्षमता आज उन्हें आगे रखेगी. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे भविष्य में पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे. व्यापारिक यात्रा या कामकाज में गति आएगी, लेकिन लेन-देन और दस्तावेजों में सावधानी बरतें. परिवार की सलाह भविष्य की योजना में काम आएगी. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. पाचन तंत्र का ख्याल रखें और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. आज आपका लकी अंक 9 और लकी रंग पीला है. गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं.
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तुला राशि वालों की संतुलित सोच आज व्यापार और कार्यक्षेत्र में बड़ा फायदा कराएगी. कार्यस्थल पर बॉस आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित होंगे और पदोन्नति के योग बनेंगे. पारिवारिक जीवन में किसी मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, फिर भी बजट का ध्यान रखें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं साझा होंगी. कमर दर्द या थकान से बचने के लिए काम के बीच में ब्रेक लें. आपका शुभ अंक 9 और लकी रंग भूरा है. मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं.
तुला राशि वालों की संतुलित सोच आज व्यापार और कार्यक्षेत्र में बड़ा फायदा कराएगी. कार्यस्थल पर बॉस आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित होंगे और पदोन्नति के योग बनेंगे. पारिवारिक जीवन में किसी मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, फिर भी बजट का ध्यान रखें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं साझा होंगी. कमर दर्द या थकान से बचने के लिए काम के बीच में ब्रेक लें. आपका शुभ अंक 9 और लकी रंग भूरा है. मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बावजूद बड़ी सफलता मिलेगी. पुराने ग्राहकों से बड़ा ऑर्डर मिलने से व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. परिवार में गोपनीय बातें साझा करने से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें. पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें. आज का लकी अंक 4 और लकी रंग हल्का पीला है. हनुमान जी की आराधना करना हितकर रहेगा.
वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बावजूद बड़ी सफलता मिलेगी. पुराने ग्राहकों से बड़ा ऑर्डर मिलने से व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. परिवार में गोपनीय बातें साझा करने से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें. पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें. आज का लकी अंक 4 और लकी रंग हल्का पीला है. हनुमान जी की आराधना करना हितकर रहेगा.
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धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी पदोन्नति का रास्ता खोलेगी. व्यापार विस्तार के बेहतरीन मौके मिलेंगे. परिवार में सुख-शांति रहेगी, पर अपनी राय दूसरों पर थोपने से बचें. पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बन सकती है. अधिक भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द हो सकता है, इसलिए आराम का ध्यान रखें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग पेल यलो है. भगवान विष्णु की पूजा कर पीली वस्तु दान करें.
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी पदोन्नति का रास्ता खोलेगी. व्यापार विस्तार के बेहतरीन मौके मिलेंगे. परिवार में सुख-शांति रहेगी, पर अपनी राय दूसरों पर थोपने से बचें. पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बन सकती है. अधिक भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द हो सकता है, इसलिए आराम का ध्यान रखें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग पेल यलो है. भगवान विष्णु की पूजा कर पीली वस्तु दान करें.
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मकर राशि के जातकों का अनुशासन और समय प्रबंधन आज कार्यक्षेत्र में बड़ी पहचान दिलाएगा. अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापार में सही रणनीति से बड़ा आर्थिक लाभ होगा और फंसा हुआ पैसा वापस आने के संकेत हैं. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और बच्चों के भविष्य पर सही फैसले होंगे. प्रेम जीवन में स्थिरता और मिठास बनी रहेगी. जंक फूड से बचें और ध्यान का सहारा लें. आपका भाग्यशाली अंक 7 और शुभ रंग पीला है. कपूर का दीपक जलाना शुभ रहेगा.
मकर राशि के जातकों का अनुशासन और समय प्रबंधन आज कार्यक्षेत्र में बड़ी पहचान दिलाएगा. अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापार में सही रणनीति से बड़ा आर्थिक लाभ होगा और फंसा हुआ पैसा वापस आने के संकेत हैं. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और बच्चों के भविष्य पर सही फैसले होंगे. प्रेम जीवन में स्थिरता और मिठास बनी रहेगी. जंक फूड से बचें और ध्यान का सहारा लें. आपका भाग्यशाली अंक 7 और शुभ रंग पीला है. कपूर का दीपक जलाना शुभ रहेगा.
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कुंभ राशि के जातकों को तकनीक, ऑनलाइन और रचनात्मक क्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलेगी. व्यापार विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. परिवार में भौतिक सुख-साधनों की वृद्धि होगी. गलत जगह निवेश करने या जल्दबाजी में धन लगाने से बचें. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत से भावनात्मक दूरी घटेगी. देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें ताकि नींद पूरी हो सके. आज आपका लकी अंक 9 और लकी रंग नीला है. शनि देव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
कुंभ राशि के जातकों को तकनीक, ऑनलाइन और रचनात्मक क्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलेगी. व्यापार विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. परिवार में भौतिक सुख-साधनों की वृद्धि होगी. गलत जगह निवेश करने या जल्दबाजी में धन लगाने से बचें. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत से भावनात्मक दूरी घटेगी. देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें ताकि नींद पूरी हो सके. आज आपका लकी अंक 9 और लकी रंग नीला है. शनि देव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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मीन राशि वालों की रचनात्मक सोच आज किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाएगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं पुराने संपर्कों से व्यापार में गति आएगी. परिवार के साथ आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा. अचानक खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए वित्तीय मामलों में भावुक फैसलों से बचें. प्रेम संबंधों में छोटी बातों को तूल न दें. मानसिक बेचैनी दूर करने के लिए पर्याप्त जल और आराम लें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ऑरेंज है. शिवजी का जलाभिषेक करें.
मीन राशि वालों की रचनात्मक सोच आज किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाएगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं पुराने संपर्कों से व्यापार में गति आएगी. परिवार के साथ आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा. अचानक खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए वित्तीय मामलों में भावुक फैसलों से बचें. प्रेम संबंधों में छोटी बातों को तूल न दें. मानसिक बेचैनी दूर करने के लिए पर्याप्त जल और आराम लें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ऑरेंज है. शिवजी का जलाभिषेक करें.
Published at : 05 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 5 September 2026

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