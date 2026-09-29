वृषभ राशि वालों को आज व्यापार में पुराने संपर्कों से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. दफ्तर में अपनी कार्यशैली सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन सहकर्मियों से व्यर्थ के विवाद से बचें. परिवार में अनुभवी व्यक्ति की सलाह से उलझे मामले सुलझेंगे, बशर्ते अपनी बात मनवाने में जिद न दिखाएं. आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. आलस्य और गर्दन के तनाव से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें. लव लाइफ में स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग क्रीम है. जरूरतमंद को काले तिल या उड़द दाल दान करें.