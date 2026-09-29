मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अटके हुए सौदों को पूरा करने और वरिष्ठों का भरोसा जीतने का रहेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी परिचित के जरिए शुभ समाचार मिल सकता है. पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा और महत्वपूर्ण निर्णयों में परिजनों का सहयोग मिलेगा. रुका हुआ भुगतान वापस आने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि अचानक होने वाली खरीदारी से बचें. काम के दबाव के कारण थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए दिनचर्या व्यवस्थित रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज व्यापार में पुराने संपर्कों से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. दफ्तर में अपनी कार्यशैली सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन सहकर्मियों से व्यर्थ के विवाद से बचें. परिवार में अनुभवी व्यक्ति की सलाह से उलझे मामले सुलझेंगे, बशर्ते अपनी बात मनवाने में जिद न दिखाएं. आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. आलस्य और गर्दन के तनाव से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें. लव लाइफ में स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग क्रीम है. जरूरतमंद को काले तिल या उड़द दाल दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को मीडिया, लेखन, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी. नए संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगे, हालांकि साझेदारी के काम में दस्तावेजों की जांच अवश्य करें. घर में पुराने मित्रों या रिश्तेदारों के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा. छोटी-छोटी खरीदारी बजट प्रभावित कर सकती है, इसलिए ऑनलाइन ऑफर्स के चक्कर में फिजूलखर्ची न करें. मानसिक तनाव घटाने हेतु स्क्रीन टाइम कम करें और योग अपनाएं. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कर्क राशि वालों के लिए आज अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन से व्यापार को नई दिशा मिलेगी. नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. परिवार में शुभ समाचार मिलने से वातावरण आनंदमय रहेगा, हालांकि भावुक होकर बड़ा फैसला लेने से बचें. संपत्ति या वाहन से जुड़े जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए पुराने बकाए की वसूली पर ध्यान दें. भावनात्मक तनाव शारीरिक ऊर्जा प्रभावित कर सकता है, इसलिए ध्यान और प्राणायाम करें. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग मेटैलिक रेड है. शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा और वरिष्ठों से सराहना मिलेगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा, लेकिन नए सौदों में कागजी कार्रवाई पर ध्यान दें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, हालांकि दिखावे के खर्चों से दूर रहें और बचत को प्राथमिकता दें. आंखों में थकान से बचने के लिए स्क्रीन से ब्रेक लें. दांपत्य जीवन में अहंकार त्यागकर बातचीत करें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग पर्पल है. हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की कार्यकुशलता आज कार्यक्षेत्र में रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा गति दिलाएगी. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं. व्यापार में साझेदारों से बातचीत स्पष्ट रखें. परिवार में बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन परिजनों से बात करते समय छोटी बातों पर बहस से बचें. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, फिर भी नई खरीदारी में जल्दबाजी न करें. पाचन तंत्र दुरुस्त रखने के लिए तला-भुना सीमित करें और समय पर भोजन लें. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों का संतुलित व्यवहार आज पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने में बेहद मददगार साबित होगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन किसी भी दस्तावेज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. अटका हुआ पुराना धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि घरेलू जिम्मेदारियों के चलते खर्च भी बढ़ेंगे. लंबे समय तक बैठकर काम करने से होने वाली शारीरिक थकान से बचने के लिए हल्की सैर और स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और नई योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग बरगंडी है. जरूरतमंद को वस्त्र दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातक अपनी मजबूत रणनीति के दम पर कार्यक्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहेंगे. पुराने संपर्कों से व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन अपनी गोपनीय योजनाओं को किसी से साझा न करें. पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें ताकि बेवजह तनाव न फैले. अचानक आने वाले खर्चों से बचने के लिए जोखिम भरे निवेश से फिलहाल दूरी बनाए रखें. तनाव और गुस्से से बचने के लिए एकांत में ध्यान लगाएं. प्रेम संबंधों में साथी पर बेवजह शक करने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को शिक्षण, कानून, प्रबंधन और सलाहकारी कार्यों में शानदार सफलता मिलने के योग हैं. व्यापार में प्रभावशाली संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और बड़ों का मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होगा. आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन यात्रा या घरेलू खरीदारी पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है, इसलिए बजट का पालन करें. अधिक भागदौड़ के कारण पैरों व कमर में थकान हो सकती है, पर्याप्त पानी पिएं. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग बैंगनी है. मंदिर में गुड़ का दान करें.
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मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में निरंतर मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता की सराहना करेंगे. व्यापार में पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा, हालांकि सभी जिम्मेदारियां अकेले संभालने के बजाय समय प्रबंधन पर ध्यान दें. पारिवारिक दायित्व बढ़ेंगे, लेकिन घर में आपका सम्मान भी बढ़ेगा. पुराने कर्ज या भुगतान में प्रगति से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. थकान और शरीर की जकड़न से बचने के लिए स्क्रीन टाइम घटाएं और हल्की सैर करें. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. शनि चालीसा का पाठ करें.
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कुंभ राशि वालों की रचनात्मक सोच आज नए विचारों को धरातल पर उतारने में सफल रहेगी. डिजिटल माध्यमों और नेटवर्किंग से व्यापारियों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा. कार्यक्षेत्र में किसी मित्र या सहकर्मी के सहयोग से अटका काम पूरा होगा. परिवार में दोस्ताना माहौल रहेगा और शुभ कार्य पर चर्चा होगी. आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन ऑनलाइन लेन-देन में सतर्कता बरतें और बिना सोचे किसी की वित्तीय जिम्मेदारी न लें. आंखों में जलन से बचने के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी है. पीपल में जल अर्पित करें.
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मीन राशि के जातकों की रचनात्मकता और शांत स्वभाव आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को प्रभावित करेगा. शिक्षा, कला और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई दिशा और तरक्की के अवसर मिलेंगे. परिवार में आध्यात्मिक गतिविधियों से मन को शांति मिलेगी और बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभ देगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन भावुक होकर खरीदारी करने से बचें और दस्तावेजों की पूरी पड़ताल करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें. जीवनसाथी आपकी व्यस्तता और भावनाओं को समझेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मटमैला है. केसर या हल्दी का तिलक लगाएं.