आज का राशिफल 23 सितंबर 2026, सिंह को मिलेगी टीम की कमान, मकर के खुलेंगे प्रमोशन के द्वार

वृषभ राशि वालों को आज पुराने संपर्कों और ग्राहकों के सहयोग से व्यापार में नया काम मिलने के योग हैं. दफ्तर में आपकी लगन को पहचान मिलेगी और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से अटका पारिवारिक मामला सुलझेगा, हालांकि अपनी बात मनवाने में जिद करने से बचें. पुराने निवेश से धन लाभ संभव है, फिर भी बड़ी खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा कर लें. अधिक मीठा या तला-भुना खाने से परहेज करें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गुलाबी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.