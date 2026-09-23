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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 23 सितंबर 2026, सिंह को मिलेगी टीम की कमान, मकर के खुलेंगे प्रमोशन के द्वार

आज का राशिफल 23 सितंबर 2026, सिंह को मिलेगी टीम की कमान, मकर के खुलेंगे प्रमोशन के द्वार

दैनिक राशिफल 23 सितंबर 2026, आज के सितारे आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, निवेश और सेहत से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और भाग्यशाली अंक.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 23 Sep 2026 02:00 AM (IST)
दैनिक राशिफल 23 सितंबर 2026, आज के सितारे आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, निवेश और सेहत से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और भाग्यशाली अंक.

राशिफल 23 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता और रुके हुए कार्यों को पूरा करने का रहेगा. अधिकारियों से मिली महत्वपूर्ण सलाह भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगी, वहीं नए ग्राहकों से बातचीत आगे बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि अचानक खरीदारी से बचें. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और आराम लें. लव लाइफ में मतभेद दूर होंगे. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता और रुके हुए कार्यों को पूरा करने का रहेगा. अधिकारियों से मिली महत्वपूर्ण सलाह भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगी, वहीं नए ग्राहकों से बातचीत आगे बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि अचानक खरीदारी से बचें. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और आराम लें. लव लाइफ में मतभेद दूर होंगे. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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वृषभ राशि वालों को आज पुराने संपर्कों और ग्राहकों के सहयोग से व्यापार में नया काम मिलने के योग हैं. दफ्तर में आपकी लगन को पहचान मिलेगी और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से अटका पारिवारिक मामला सुलझेगा, हालांकि अपनी बात मनवाने में जिद करने से बचें. पुराने निवेश से धन लाभ संभव है, फिर भी बड़ी खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा कर लें. अधिक मीठा या तला-भुना खाने से परहेज करें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गुलाबी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
वृषभ राशि वालों को आज पुराने संपर्कों और ग्राहकों के सहयोग से व्यापार में नया काम मिलने के योग हैं. दफ्तर में आपकी लगन को पहचान मिलेगी और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से अटका पारिवारिक मामला सुलझेगा, हालांकि अपनी बात मनवाने में जिद करने से बचें. पुराने निवेश से धन लाभ संभव है, फिर भी बड़ी खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा कर लें. अधिक मीठा या तला-भुना खाने से परहेज करें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गुलाबी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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मिथुन राशि के जातकों की समझदारी और संवाद शैली आज व्यापारिक बैठकों व डील्स में सफलता दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के सहयोग से जटिल प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी. बच्चों के भविष्य को लेकर परिवार में सुखद चर्चा होगी. अतिरिक्त कमाई के अवसर मिलेंगे, लेकिन बिना सोचे-समझे ऑनलाइन खरीदारी से बजट प्रभावित हो सकता है. स्क्रीन टाइम अधिक होने से आंखों में थकान हो सकती है, विश्राम अवश्य लें. पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी. आपका भाग्यशाली अंक 8 और शुभ रंग आसमानी है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों की समझदारी और संवाद शैली आज व्यापारिक बैठकों व डील्स में सफलता दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के सहयोग से जटिल प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी. बच्चों के भविष्य को लेकर परिवार में सुखद चर्चा होगी. अतिरिक्त कमाई के अवसर मिलेंगे, लेकिन बिना सोचे-समझे ऑनलाइन खरीदारी से बजट प्रभावित हो सकता है. स्क्रीन टाइम अधिक होने से आंखों में थकान हो सकती है, विश्राम अवश्य लें. पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी. आपका भाग्यशाली अंक 8 और शुभ रंग आसमानी है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे स्थिरता बढ़ेगी और ग्राहकों की जरूरत समझकर काम करने से व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा. अनुभवी लोगों की सलाह से घर से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. पारिवारिक मामलों में छोटी बातों को दिल पर न लें. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बचत को प्राथमिकता दें और सोच-समझकर ही निवेश करें. भावनात्मक तनाव का असर नींद पर न पड़ने दें, हल्का भोजन लें और टहलें. जीवनसाथी के साथ मन की बात साझा करने से भरोसा बढ़ेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. दूध या चावल का दान करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे स्थिरता बढ़ेगी और ग्राहकों की जरूरत समझकर काम करने से व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा. अनुभवी लोगों की सलाह से घर से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. पारिवारिक मामलों में छोटी बातों को दिल पर न लें. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बचत को प्राथमिकता दें और सोच-समझकर ही निवेश करें. भावनात्मक तनाव का असर नींद पर न पड़ने दें, हल्का भोजन लें और टहलें. जीवनसाथी के साथ मन की बात साझा करने से भरोसा बढ़ेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. दूध या चावल का दान करें.
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सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में किसी टीम या प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. प्रचार-प्रसार और पुराने नेटवर्क से व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. परिवार में आपकी बात को सम्मान मिलेगा, लेकिन किसी विवाद में अपनी बात मनवाने की जल्दबाजी से बचें. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि दिखावे में फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है. व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीच है. सूर्य देव को गुड़ मिले जल से अर्घ्य दें.
सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में किसी टीम या प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. प्रचार-प्रसार और पुराने नेटवर्क से व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. परिवार में आपकी बात को सम्मान मिलेगा, लेकिन किसी विवाद में अपनी बात मनवाने की जल्दबाजी से बचें. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि दिखावे में फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है. व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीच है. सूर्य देव को गुड़ मिले जल से अर्घ्य दें.
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कन्या राशि वालों की बेहतरीन प्रबंधन क्षमता और कार्यकुशलता आज लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा कराएगी. व्यापारियों को हिसाब-किताब और कागजात की जांच सावधानी से करनी चाहिए. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, बशर्ते पुरानी बातों को न दोहराएं. छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखने से बचत मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा मिलने के आसार हैं. पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने हेतु समय पर भोजन करें. प्रेम जीवन में समझदारी और स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गणेश जी का ध्यान कर हरी मूंग दान करें.
कन्या राशि वालों की बेहतरीन प्रबंधन क्षमता और कार्यकुशलता आज लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा कराएगी. व्यापारियों को हिसाब-किताब और कागजात की जांच सावधानी से करनी चाहिए. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, बशर्ते पुरानी बातों को न दोहराएं. छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखने से बचत मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा मिलने के आसार हैं. पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने हेतु समय पर भोजन करें. प्रेम जीवन में समझदारी और स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गणेश जी का ध्यान कर हरी मूंग दान करें.
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तुला राशि के जातकों को नेटवर्किंग और क्लाइंट डीलिंग से व्यापार में बेहतरीन लाभ मिलने की संभावना है. रचनात्मक और संचार कौशल से कार्यक्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे. घर में सुखद माहौल रहेगा, लेकिन दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में अपनी प्राथमिकताओं की अनदेखी न करें. जीवनशैली या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें. लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल के इस्तेमाल से आंखों में तनाव हो सकता है, ब्रेक लें. लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.
तुला राशि के जातकों को नेटवर्किंग और क्लाइंट डीलिंग से व्यापार में बेहतरीन लाभ मिलने की संभावना है. रचनात्मक और संचार कौशल से कार्यक्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे. घर में सुखद माहौल रहेगा, लेकिन दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में अपनी प्राथमिकताओं की अनदेखी न करें. जीवनशैली या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें. लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल के इस्तेमाल से आंखों में तनाव हो सकता है, ब्रेक लें. लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि वालों की लगन और कार्यक्षमता आज दफ्तर में महत्वपूर्ण बैठकों और जिम्मेदारियों में सफलता दिलाएगी. नए सौदों पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की जांच अवश्य करें. घर में किसी अनुभवी सदस्य की सलाह से पारिवारिक उलझनें सुलझेंगी. पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन अचानक खर्चों के लिए आपातकालीन फंड तैयार रखें और जोखिम भरे सौदों से बचें. नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में साथी पर भरोसा बनाए रखें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं.
वृश्चिक राशि वालों की लगन और कार्यक्षमता आज दफ्तर में महत्वपूर्ण बैठकों और जिम्मेदारियों में सफलता दिलाएगी. नए सौदों पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की जांच अवश्य करें. घर में किसी अनुभवी सदस्य की सलाह से पारिवारिक उलझनें सुलझेंगी. पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन अचानक खर्चों के लिए आपातकालीन फंड तैयार रखें और जोखिम भरे सौदों से बचें. नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में साथी पर भरोसा बनाए रखें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं.
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धनु राशि के जातकों की लगन और कार्यकुशलता आज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. टीमवर्क से व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी कर रहे युवाओं को उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे. परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी, हालांकि माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन वाहन या घरेलू सामान पर खर्च हो सकता है. मौसमी सर्दी-खांसी से बचाव रखें और योग अपनाएं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. गणेश जी की आराधना करें.
धनु राशि के जातकों की लगन और कार्यकुशलता आज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. टीमवर्क से व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी कर रहे युवाओं को उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे. परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी, हालांकि माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन वाहन या घरेलू सामान पर खर्च हो सकता है. मौसमी सर्दी-खांसी से बचाव रखें और योग अपनाएं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. गणेश जी की आराधना करें.
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मकर राशि के जातकों का अनुशासन और निरंतरता आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दिलाएगी. पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क करने पर व्यापारियों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. काम की व्यस्तता के चलते परिवार में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए शाम को अपनों के साथ समय बिताएं. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और पुराने निवेश से राहत मिलेगी, लेकिन बजट का ध्यान रखें. लगातार बैठने से शरीर में अकड़न हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. जीवनसाथी से संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं.
मकर राशि के जातकों का अनुशासन और निरंतरता आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दिलाएगी. पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क करने पर व्यापारियों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. काम की व्यस्तता के चलते परिवार में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए शाम को अपनों के साथ समय बिताएं. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और पुराने निवेश से राहत मिलेगी, लेकिन बजट का ध्यान रखें. लगातार बैठने से शरीर में अकड़न हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. जीवनसाथी से संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं.
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कुंभ राशि वालों को तकनीक, संचार और नेटवर्किंग के जरिए व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स मिलने के मजबूत योग हैं. मित्रों और पेशेवर संपर्कों का सहयोग करियर को गति देगा. परिवार में रिश्तेदारों के आगमन से वातावरण सुखद रहेगा, हालांकि निजी बातें हर किसी से साझा न करें. आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन बिना सोचे-समझे तुरंत निवेश करने से बचें और लेन-देन में शर्तें स्पष्ट रखें. मानसिक थकान से बचने हेतु खुली हवा में टहलें और स्क्रीन टाइम घटाएं. प्रेम जीवन में दोस्ताना जुड़ाव रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग फिरोजी है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
कुंभ राशि वालों को तकनीक, संचार और नेटवर्किंग के जरिए व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स मिलने के मजबूत योग हैं. मित्रों और पेशेवर संपर्कों का सहयोग करियर को गति देगा. परिवार में रिश्तेदारों के आगमन से वातावरण सुखद रहेगा, हालांकि निजी बातें हर किसी से साझा न करें. आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन बिना सोचे-समझे तुरंत निवेश करने से बचें और लेन-देन में शर्तें स्पष्ट रखें. मानसिक थकान से बचने हेतु खुली हवा में टहलें और स्क्रीन टाइम घटाएं. प्रेम जीवन में दोस्ताना जुड़ाव रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग फिरोजी है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
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मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी रचनात्मकता और शांत स्वभाव का भरपूर लाभ मिलेगा. लेखन, कला, परामर्श और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष अनुकूल है. रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन भावुक होकर फिजूलखर्ची न करें. परिवार का वातावरण शांत रहेगा, हालांकि दूसरों की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार से शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग हल्का हरा है. केसर का तिलक लगाएं.
मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी रचनात्मकता और शांत स्वभाव का भरपूर लाभ मिलेगा. लेखन, कला, परामर्श और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष अनुकूल है. रुका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन भावुक होकर फिजूलखर्ची न करें. परिवार का वातावरण शांत रहेगा, हालांकि दूसरों की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार से शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग हल्का हरा है. केसर का तिलक लगाएं.
Published at : 23 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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