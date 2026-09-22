कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे स्थिरता बढ़ेगी और ग्राहकों की जरूरत समझकर काम करने से व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा. अनुभवी लोगों की सलाह से घर से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. पारिवारिक मामलों में छोटी बातों को दिल पर न लें. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बचत को प्राथमिकता दें और सोच-समझकर ही निवेश करें. भावनात्मक तनाव का असर नींद पर न पड़ने दें, हल्का भोजन लें और टहलें. जीवनसाथी के साथ मन की बात साझा करने से भरोसा बढ़ेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. दूध या चावल का दान करें.