आज का राशिफल 20 सितंबर 2026, सिंह और तुला को बड़ा आर्थिक लाभ, जानें किसे मिलेगा नया पद; पढ़ें 12 राशियों का हाल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों के सहयोग और अतिरिक्त आय के नए अवसर लेकर आएगा. व्यापारियों को पुराने संपर्कों व ऑनलाइन माध्यमों से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं. दोपहर बाद किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक जीवन में शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. काम की अधिकता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई भूमिका या जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, जिससे आपका पेशेवर कद बढ़ेगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों से अच्छा संपर्क हासिल होगा. अटका हुआ धन वापस आने से राहत मिलेगी, हालांकि किसी के कहने पर बिना जांचे निवेश न करें. पारिवारिक जीवन में छोटी बातों को तूल देने से बचें और बुजुर्गों की सलाह का सम्मान करें. आराम की कमी से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए तला-भुना सीमित करें. जीवनसाथी से भविष्य पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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मिथुन राशि के जातकों की सलाह को आज कार्यक्षेत्र में विशेष महत्व मिलेगा और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनाने का यह अनुकूल समय है. संतान और परिवार में सुखद समाचार मिलने की संभावना है, हालांकि बातचीत में कटु शब्दों से बचें. आय के नए साधन बनेंगे, लेकिन मनोरंजन या ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च नियंत्रित रखें. लगातार स्क्रीन पर काम करने से आंखों में तनाव हो सकता है, इसलिए विश्राम लें. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पेल यलो है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बदलाव और नई जिम्मेदारियों के संकेत मिल रहे हैं, जहां आपका पुराना अनुभव मददगार साबित होगा. व्यापारियों को साझेदारों पर अत्यधिक निर्भर रहने से बचना चाहिए. परिवार के साथ बिताया समय मानसिक शांति देगा, लेकिन भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें. घरेलू खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी को उधार देने से बचें. तनाव और सिरदर्द से बचने के लिए काम के बीच विश्राम अवश्य लें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग क्रीम है. शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.
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सिंह राशि वालों की नेतृत्व क्षमता की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. व्यापारियों को नए अनुबंध, साझेदारी और कारोबार विस्तार के अनुकूल मौके मिलेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि करियर को नई दिशा देगी, हालांकि सहकर्मियों से व्यर्थ की बहस से बचें. धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन दिखावे और महंगी वस्तुओं पर फिजूलखर्ची न करें. परिवार में मेहमानों के आगमन से हर्ष रहेगा. काम के दबाव में थकान से बचने हेतु संतुलित आहार और योग अपनाएं. दांपत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा. आपका लकी अंक और रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से रुके हुए काम समय पर पूरे करने में सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए लाभदायक सौदे या ऑर्डर मिल सकते हैं. परिवार में आपकी राय को सम्मान मिलेगा और पुरानी घरेलू समस्याएं सुलझेंगी. निवेश से लाभ की संभावना है, फिर भी पूरी जानकारी के बिना बड़ा कदम न उठाएं और बचत को प्राथमिकता दें. पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए समय पर भोजन करें और सैर करें. प्रेम संबंधों में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. गाय को पालक खिलाएं.
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तुला राशि वालों के लिए आज रुके हुए व्यावसायिक सौदे पूरे होने और रुका धन वापस मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. कला, डिजाइन और मीडिया से जुड़े जातकों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे. परिवार में मांगलिक आयोजन की चर्चा से शांति रहेगी. भावनात्मक खरीदारी से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए गैर-ज़रूरी खर्चों पर रोक लगाएं. मानसिक तनाव दूर करने के लिए संगीत या योग का सहारा लें. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. जरूरतमंद को चावल दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कामकाज से जुड़ी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. व्यापार में नए ग्राहक या सौदे मिलने के योग हैं, वहीं नौकरी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलेगी. गुप्त विरोधियों से सतर्क रहें और अपनी रणनीति किसी से साझा न करें. पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी करीबी से वैचारिक मतभेद टालें. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए नया निवेश सोच-समझकर करें. वाहन सावधानी से चलाएं और बाहर के खानपान से बचें. लव लाइफ में पुरानी बातें न दोहराएं. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को आज व्यापार में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे, हालांकि साझेदारी के काम में पूरी पारदर्शिता रखें और बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिलेंगे. परिवार में धार्मिक या मांगलिक उत्सव की तैयारी से प्रसन्नता रहेगी और बच्चों से खुशी मिलेगी. आय में सुधार होगा और पुराना वित्तीय विवाद सुलझेगा, लेकिन यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं. भागदौड़ के बीच पर्याप्त पानी पिएं ताकि थकान न हो. रिश्ते को पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग केसरिया है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
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मकर राशि के जातकों के फैसलों और कार्यकुशलता पर आज वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. व्यापारियों को पुराने अटके कार्यों में सफलता और नया अनुबंध मिलने के आसार हैं. कार्यक्षेत्र की व्यस्तता के चलते परिवार की अनदेखी न करें और शांत रहकर घरेलू मतभेद सुलझाएं. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन अचानक खर्चों से बचने हेतु बजट का ध्यान रखें. लगातार काम करने से कमर या सिरदर्द हो सकता है, इसलिए हल्की स्ट्रेचिंग करें. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग भूरा है. शनि मंत्र का जाप करें.
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कुंभ राशि वालों की रचनात्मक सोच आज कार्यक्षेत्र और व्यापार में बड़ी सफलता दिलाएगी. टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतरीन नतीजे सामने आएंगे. मित्रों या परिजनों की मदद से पुराना उलझा मामला सुलझने से घर में खुशहाली रहेगी. धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग या मनोरंजन पर अत्यधिक खर्च से बचें और किसी को भावुक होकर उधार न दें. ध्यान और योग से मानसिक शांति बनी रहेगी. दांपत्य जीवन में आपसी समझ गहरी होगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग बैंगनी है. काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.
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मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने से अपनी योग्यता साबित करने का उत्तम मौका मिलेगा. व्यापारियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन किसी पर अंधविश्वास न करें और साझेदारी में सतर्क रहें. घर में आध्यात्मिक और सकारात्मक माहौल रहेगा तथा बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा. वित्तीय मामलों में भावुक फैसलों से बचें और दस्तावेजों की पूरी जांच करें. मानसिक शांति के लिए देर रात तक जागने से बचें और संतुलित आहार लें. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग नारंगी है. केसर का तिलक लगाएं.