आज का राशिफल 20 सितंबर 2026, सिंह और तुला को बड़ा आर्थिक लाभ, जानें किसे मिलेगा नया पद; पढ़ें 12 राशियों का हाल

कन्या राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से रुके हुए काम समय पर पूरे करने में सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए लाभदायक सौदे या ऑर्डर मिल सकते हैं. परिवार में आपकी राय को सम्मान मिलेगा और पुरानी घरेलू समस्याएं सुलझेंगी. निवेश से लाभ की संभावना है, फिर भी पूरी जानकारी के बिना बड़ा कदम न उठाएं और बचत को प्राथमिकता दें. पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए समय पर भोजन करें और सैर करें. प्रेम संबंधों में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. गाय को पालक खिलाएं.