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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का दैनिक राशिफल 16 सितंबर 2026, वृश्चिक-मेष राशि रहें सावधान, मिथुन राशि को नए अवसर; पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का दैनिक राशिफल 16 सितंबर 2026, वृश्चिक-मेष राशि रहें सावधान, मिथुन राशि को नए अवसर; पढ़ें 12 राशियों का हाल

दैनिक राशिफल 16 सितंबर 2026, के सितारे आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, सेहत, लव लाइफ और निवेश से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और बुधवार के उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 16 Sep 2026 02:00 AM (IST)
दैनिक राशिफल 16 सितंबर 2026, के सितारे आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, सेहत, लव लाइफ और निवेश से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और बुधवार के उपाय.

आज का राशिफल, 16 सितंबर 2026

1/12
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां और व्यस्तता लेकर आएगा. निरंतर प्रयासों से कठिन काम भी पूरे होंगे, हालांकि व्यापारी नई भागीदारी में जल्दबाजी से बचें. नौकरी बदलने का विचार अभी टालना ही बेहतर रहेगा. परिवार में अनावश्यक बहस से बचें और बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें. अचानक आने वाले खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं. सिरदर्द और थकान से बचने के लिए काम के बीच ब्रेक लें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां और व्यस्तता लेकर आएगा. निरंतर प्रयासों से कठिन काम भी पूरे होंगे, हालांकि व्यापारी नई भागीदारी में जल्दबाजी से बचें. नौकरी बदलने का विचार अभी टालना ही बेहतर रहेगा. परिवार में अनावश्यक बहस से बचें और बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें. अचानक आने वाले खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं. सिरदर्द और थकान से बचने के लिए काम के बीच ब्रेक लें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
2/12
वृषभ राशि वालों की संतुलित सोच आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना दिलाएगी. पुराने ग्राहकों के सहयोग से व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा. करियर के लिहाज से दिन उत्साहवर्धक है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति व्यवस्थित रहेगी, फिर भी घरेलू सामान की खरीदारी से पूर्व बजट जांच लें. संतुलित खानपान रखें ताकि भारीपन न हो. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और गहरा होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ग्रे है. जरूरतमंद को हरी मूंग दान करें.
वृषभ राशि वालों की संतुलित सोच आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना दिलाएगी. पुराने ग्राहकों के सहयोग से व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा. करियर के लिहाज से दिन उत्साहवर्धक है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति व्यवस्थित रहेगी, फिर भी घरेलू सामान की खरीदारी से पूर्व बजट जांच लें. संतुलित खानपान रखें ताकि भारीपन न हो. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और गहरा होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ग्रे है. जरूरतमंद को हरी मूंग दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की मजबूत संवाद कला आज बैठकों, लेखन और व्यापारिक सौदों में बड़ी सफलता दिलाएगी. रुके हुए सौदों में तेजी आएगी और नए संपर्क लाभ देंगे. बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग या आकर्षक ऑफर्स के चक्कर में फिजूलखर्ची से बचें. अधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों और सिर में तनाव हो सकता है, इसलिए विश्राम लें. लव लाइफ में खुलकर बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों की मजबूत संवाद कला आज बैठकों, लेखन और व्यापारिक सौदों में बड़ी सफलता दिलाएगी. रुके हुए सौदों में तेजी आएगी और नए संपर्क लाभ देंगे. बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग या आकर्षक ऑफर्स के चक्कर में फिजूलखर्ची से बचें. अधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों और सिर में तनाव हो सकता है, इसलिए विश्राम लें. लव लाइफ में खुलकर बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना सुखद परिणाम देगा. पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क होने पर व्यापारियों को लाभ होगा. परिवार में सहयोगपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन दूसरों की समस्याओं का खुद पर अधिक तनाव न लें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, हालांकि रुका हुआ भुगतान मिलने की सकारात्मक सूचना मिलेगी. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए हल्का भोजन लें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक मजबूती आएगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पीच है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना सुखद परिणाम देगा. पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क होने पर व्यापारियों को लाभ होगा. परिवार में सहयोगपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन दूसरों की समस्याओं का खुद पर अधिक तनाव न लें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, हालांकि रुका हुआ भुगतान मिलने की सकारात्मक सूचना मिलेगी. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए हल्का भोजन लें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक मजबूती आएगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पीच है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी. वरिष्ठ अधिकारी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, वहीं नई नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. पारिवारिक माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, बस अपनी बात मनवाने की जिद से बचें. आमदनी में सुधार होगा, लेकिन प्रतिष्ठा के दिखावे में अधिक खर्च करने से बचें और बचत बढ़ाएं. अत्यधिक व्यस्तता शरीर पर दबाव डाल सकती है, इसलिए काम के बीच आराम लें. प्रेम संबंधों में आपसी आकर्षण बना रहेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल चढ़ाएं.
सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी. वरिष्ठ अधिकारी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, वहीं नई नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. पारिवारिक माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, बस अपनी बात मनवाने की जिद से बचें. आमदनी में सुधार होगा, लेकिन प्रतिष्ठा के दिखावे में अधिक खर्च करने से बचें और बचत बढ़ाएं. अत्यधिक व्यस्तता शरीर पर दबाव डाल सकती है, इसलिए काम के बीच आराम लें. प्रेम संबंधों में आपसी आकर्षण बना रहेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल चढ़ाएं.
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कन्या राशि वालों की मेहनत और कार्यकुशलता आज किसी जटिल कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छे सौदे मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास से प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर अत्यधिक आलोचनात्मक होने से बचें ताकि सौहार्द बना रहे. हिसाब-किताब व्यवस्थित रखें और नए निवेश से पहले नियम ध्यान से पढ़ें. तनाव और अनियमित खानपान से पाचन प्रभावित हो सकता है. लव लाइफ में साथी को समय जरूर दें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग वॉयलेट है. गणेश जी को मोदक अर्पित करें.
कन्या राशि वालों की मेहनत और कार्यकुशलता आज किसी जटिल कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छे सौदे मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास से प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर अत्यधिक आलोचनात्मक होने से बचें ताकि सौहार्द बना रहे. हिसाब-किताब व्यवस्थित रखें और नए निवेश से पहले नियम ध्यान से पढ़ें. तनाव और अनियमित खानपान से पाचन प्रभावित हो सकता है. लव लाइफ में साथी को समय जरूर दें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग वॉयलेट है. गणेश जी को मोदक अर्पित करें.
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तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुराने अटके कार्यों को पूरा करने और साझेदारी के व्यापार में लाभ कमाने का है. बातचीत, डिजाइन और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन सौंदर्य या कपड़ों पर बजट से बाहर खर्च न करें. परिवार में बड़ों की सलाह उपयोगी रहेगी. नींद की कमी से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं.
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुराने अटके कार्यों को पूरा करने और साझेदारी के व्यापार में लाभ कमाने का है. बातचीत, डिजाइन और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन सौंदर्य या कपड़ों पर बजट से बाहर खर्च न करें. परिवार में बड़ों की सलाह उपयोगी रहेगी. नींद की कमी से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं.
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वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपने दस्तावेजों और कार्यों की दोबारा जांच करनी चाहिए ताकि सहकर्मियों की भूल का असर आप पर न पड़े. व्यापारियों को विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी. अचानक चिकित्सा या यात्रा संबंधी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए सुरक्षित वित्तीय रणनीति अपनाएं और किसी को उधार न दें. परिवार में किसी छोटी बात को तूल न दें. तनाव और थकान को नजरअंदाज न करें, पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में अत्यधिक अधिकार जताने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग टोमैटो रेड है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपने दस्तावेजों और कार्यों की दोबारा जांच करनी चाहिए ताकि सहकर्मियों की भूल का असर आप पर न पड़े. व्यापारियों को विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी. अचानक चिकित्सा या यात्रा संबंधी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए सुरक्षित वित्तीय रणनीति अपनाएं और किसी को उधार न दें. परिवार में किसी छोटी बात को तूल न दें. तनाव और थकान को नजरअंदाज न करें, पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में अत्यधिक अधिकार जताने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग टोमैटो रेड है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार विस्तार की योजना बनाने और कड़े परिश्रम से लाभ पाने का है. अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन करियर की दिशा स्पष्ट करेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सुखद फल मिलेगा. पारिवारिक मामलों में बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निर्णय न लें. यात्रा या शिक्षा पर खर्च संभव है, इसलिए लंबी अवधि की बचत पर ध्यान दें. लगातार भागदौड़ से थकान हो सकती है, खानपान संतुलित रखें. लव लाइफ में सकारात्मक बातचीत बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग वॉयलेट है. भगवान विष्णु का स्मरण करें.
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार विस्तार की योजना बनाने और कड़े परिश्रम से लाभ पाने का है. अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन करियर की दिशा स्पष्ट करेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सुखद फल मिलेगा. पारिवारिक मामलों में बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निर्णय न लें. यात्रा या शिक्षा पर खर्च संभव है, इसलिए लंबी अवधि की बचत पर ध्यान दें. लगातार भागदौड़ से थकान हो सकती है, खानपान संतुलित रखें. लव लाइफ में सकारात्मक बातचीत बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग वॉयलेट है. भगवान विष्णु का स्मरण करें.
10/12
मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या पद से जुड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. शुरुआती चुनौतियों के बाद आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे, लेकिन दफ्तर का तनाव घर न लाएं. आर्थिक अनुशासन बनाए रखें और पुराने निवेश की समीक्षा करें. लंबे समय तक लगातार बैठकर काम करने से बचें ताकि शरीर में जकड़न न हो. व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग सी ब्लू है. शनि देव के निमित्त तिल या उड़द दान करें.
मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या पद से जुड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. शुरुआती चुनौतियों के बाद आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे, लेकिन दफ्तर का तनाव घर न लाएं. आर्थिक अनुशासन बनाए रखें और पुराने निवेश की समीक्षा करें. लंबे समय तक लगातार बैठकर काम करने से बचें ताकि शरीर में जकड़न न हो. व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग सी ब्लू है. शनि देव के निमित्त तिल या उड़द दान करें.
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कुंभ राशि के जातकों को तकनीक, ऑनलाइन कार्य और नेटवर्किंग के जरिए बेहतरीन व्यावसायिक लाभ मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपके नए विचारों को सराहा जाएगा और नौकरी बदलने के अच्छे विकल्प मिल सकते हैं. रुका हुआ धन वापस मिलेगा, लेकिन आकर्षक रिटर्न के लालच में जोखिम भरे निवेश से बचें. पारिवारिक जीवन में सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें और जिद से बचें. एक साथ कई काम करने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, स्क्रीन टाइम कम करें. लव लाइफ में दोस्ताना माहौल रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग फिरोजी नीला है. पीपल के पास दीपक जलाएं.
कुंभ राशि के जातकों को तकनीक, ऑनलाइन कार्य और नेटवर्किंग के जरिए बेहतरीन व्यावसायिक लाभ मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपके नए विचारों को सराहा जाएगा और नौकरी बदलने के अच्छे विकल्प मिल सकते हैं. रुका हुआ धन वापस मिलेगा, लेकिन आकर्षक रिटर्न के लालच में जोखिम भरे निवेश से बचें. पारिवारिक जीवन में सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें और जिद से बचें. एक साथ कई काम करने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, स्क्रीन टाइम कम करें. लव लाइफ में दोस्ताना माहौल रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग फिरोजी नीला है. पीपल के पास दीपक जलाएं.
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मीन राशि वालों की रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति आज कला, लेखन, डिजाइन और सलाहकारी कार्यों में विशेष लाभ दिलाएगी. नौकरी में बदलाव का फैसला सोच-समझकर तुलना करने के बाद ही लें. परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन किसी के मीठे वादों पर तुरंत भरोसा न करें. पैसों के मामलों में भावुक होकर निर्णय न लें और बजट का ध्यान रखें. मानसिक थकान से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. प्रेम जीवन में साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
मीन राशि वालों की रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति आज कला, लेखन, डिजाइन और सलाहकारी कार्यों में विशेष लाभ दिलाएगी. नौकरी में बदलाव का फैसला सोच-समझकर तुलना करने के बाद ही लें. परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन किसी के मीठे वादों पर तुरंत भरोसा न करें. पैसों के मामलों में भावुक होकर निर्णय न लें और बजट का ध्यान रखें. मानसिक थकान से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. प्रेम जीवन में साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
Published at : 16 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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