तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुराने अटके कार्यों को पूरा करने और साझेदारी के व्यापार में लाभ कमाने का है. बातचीत, डिजाइन और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन सौंदर्य या कपड़ों पर बजट से बाहर खर्च न करें. परिवार में बड़ों की सलाह उपयोगी रहेगी. नींद की कमी से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं.