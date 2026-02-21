एक्सप्लोरर
Holashtak 2026: होलाष्टक के अलावा इन 5 मौकों पर भी नहीं होते मांगलिक काम
Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे. इन 8 दिनों में शुभ काम नहीं होते हैं. होलाष्टक के अलावा सालभर में ऐसे 5 और मौके होते हैं जब मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है.
होलाष्टक 2026
1/6
2/6
Published at : 21 Feb 2026 10:08 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Ramadan 2026 Jumma: रमजान में इस बार 4 या 5 कितने जुमा होंगे, देखें इस्लामिक कैलेंडर की गणना
ऐस्ट्रो
6 Photos
दुल्हन मायके में पीछे और ससुराल में प्रवेश पर आगे क्यों फेंकती है चावल, शास्त्रों में क्या है महत्व
ऐस्ट्रो
7 Photos
वास्तु शास्त्र अलर्ट: घर में लगी ये तस्वीरें और शोपीस रोक सकते हैं आपकी तरक्की! देखें फोटो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 21 Feb 2026: दोपहर 01:03 के बाद बदल रही है तिथि, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ का महायोग
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 21 February 2026: मीन राशि आर्थिक तंगी से मिलेगी राहत, रुकी हुई पेमेंट आने से बिजनेस में फिर आएगी रफ्तार
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान
राशिफल
Aaj ka makar Rashifal 21 February 2026: मकर राशि प्रॉपर्टी के रुके काम होंगे शुरू, दोपहर के समय नया बिजनेस शुरू करना रहेगा शुभ
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion