हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHolashtak 2026: होलाष्टक के अलावा इन 5 मौकों पर भी नहीं होते मांगलिक काम

Holashtak 2026: होलाष्टक के अलावा इन 5 मौकों पर भी नहीं होते मांगलिक काम

Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे. इन 8 दिनों में शुभ काम नहीं होते हैं. होलाष्टक के अलावा सालभर में ऐसे 5 और मौके होते हैं जब मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 21 Feb 2026 10:08 AM (IST)
Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे. इन 8 दिनों में शुभ काम नहीं होते हैं. होलाष्टक के अलावा सालभर में ऐसे 5 और मौके होते हैं जब मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है.

होलाष्टक 2026

1/6
होलाष्टक के अलावा पितृ पक्ष के पूरे 15 दिन शुभ कार्य पर रोक रहती है. पितृ पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या तक रहते हैं. इस साल पितृ पक्ष 26 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक रहेगा.
होलाष्टक के अलावा पितृ पक्ष के पूरे 15 दिन शुभ कार्य पर रोक रहती है. पितृ पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या तक रहते हैं. इस साल पितृ पक्ष 26 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक रहेगा.
2/6
चातुर्मास में भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और इसका समापन देवउठनी एकादशी पर होता है. इस साल चातुर्मास 25 जुलाई 2026 से शुरू होंगे और 20 नवंबर 2026 तक रहेगा.
चातुर्मास में भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और इसका समापन देवउठनी एकादशी पर होता है. इस साल चातुर्मास 25 जुलाई 2026 से शुरू होंगे और 20 नवंबर 2026 तक रहेगा.
Published at : 21 Feb 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Pitru Paksha Panchak Adhikmas 2026 Kharmas 2026 Holashtak 2026 Holika Dahan 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 21 Feb 2026: दोपहर 01:03 के बाद बदल रही है तिथि, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ का महायोग
Aaj Ka Rashifal 21 Feb 2026: दोपहर 01:03 के बाद बदल रही है तिथि, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ का महायोग
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 21 February 2026: मीन राशि आर्थिक तंगी से मिलेगी राहत, रुकी हुई पेमेंट आने से बिजनेस में फिर आएगी रफ्तार
Aaj ka Meen Rashifal 21 February 2026: मीन राशि आर्थिक तंगी से मिलेगी राहत, रुकी हुई पेमेंट आने से बिजनेस में फिर आएगी रफ्तार
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान
Aaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान
राशिफल
Aaj ka makar Rashifal 21 February 2026: मकर राशि प्रॉपर्टी के रुके काम होंगे शुरू, दोपहर के समय नया बिजनेस शुरू करना रहेगा शुभ
Aaj ka makar Rashifal 21 February 2026: मकर राशि प्रॉपर्टी के रुके काम होंगे शुरू, दोपहर के समय नया बिजनेस शुरू करना रहेगा शुभ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
दिल्ली NCR
दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने ली डिलीवरी बॉय की जान, जोरदार टक्कर से मौके पर हुई मौत
दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने ली डिलीवरी बॉय की जान, जोरदार टक्कर से मौके पर हुई मौत
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-यूपी और बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस
रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-यूपी और बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस
शिक्षा
मेट्रो की वजह से नहीं छूटेगी CBSE की परीक्षा, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को पहले मिलेगी एंट्री
मेट्रो की वजह से नहीं छूटेगी CBSE की परीक्षा, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को पहले मिलेगी एंट्री
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget