होलाष्टक के अलावा पितृ पक्ष के पूरे 15 दिन शुभ कार्य पर रोक रहती है. पितृ पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या तक रहते हैं. इस साल पितृ पक्ष 26 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक रहेगा.