Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोहरतालिका तीज पर 4 महासंयोग, इन 4 राशियों की स्त्रियों के खुलेंगे सौभाग्य के द्वार!

हरतालिका तीज पर 4 महासंयोग, इन 4 राशियों की स्त्रियों के खुलेंगे सौभाग्य के द्वार!

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज बहुत खास है.14 सितंबर 2026 को गुरु, बुध, शुक्र सूर्य का खास संयोग बन रहा है, साथ ही सोमवार भी रहेगा. ऐसे में किन राशियों की स्त्रियों को विशेष लाभ मिलेगा जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 08 Sep 2026 01:16 PM (IST)
Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज बहुत खास है.14 सितंबर 2026 को गुरु, बुध, शुक्र सूर्य का खास संयोग बन रहा है, साथ ही सोमवार भी रहेगा. ऐसे में किन राशियों की स्त्रियों को विशेष लाभ मिलेगा जान लें.

हरतालिका तीज 2026

1/6
हरतालिका जीत पर इस बार गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे, इसके साथ ही तीन ग्रह अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे, जैसे बुध कन्या, सूर्य सिंह और शुक्र तुला राशि में होंगे. साथ ही इस बार हरतालिका तीज सोमवार को है, 3 साल बाद ये संयोग बन रहा है.
हरतालिका जीत पर इस बार गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे, इसके साथ ही तीन ग्रह अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे, जैसे बुध कन्या, सूर्य सिंह और शुक्र तुला राशि में होंगे. साथ ही इस बार हरतालिका तीज सोमवार को है, 3 साल बाद ये संयोग बन रहा है.
2/6
हरतालिका तीज पर ग्रहों की मजबूत स्थिति से दांपत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और स्थिरता, रिश्तों में बेहतरी, आत्मविश्वास, मान-सम्मान और निर्णय क्षमता बढ़ने के संकेत हैं. वैवाहिक सुख, पारिवारिक शांति, सौभाग्य और समृद्धि के लिए यह दिन विशेष शुभ माना जा सकता है.
हरतालिका तीज पर ग्रहों की मजबूत स्थिति से दांपत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और स्थिरता, रिश्तों में बेहतरी, आत्मविश्वास, मान-सम्मान और निर्णय क्षमता बढ़ने के संकेत हैं. वैवाहिक सुख, पारिवारिक शांति, सौभाग्य और समृद्धि के लिए यह दिन विशेष शुभ माना जा सकता है.
3/6
मकर राशि के जातकों पर इस दौरान भाग्य मेहरबान रह सकता है. प्रयासों में सफलता मिलने के साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. धन लाभ के अवसर बनेंगे और नई योजनाओं या निवेश की शुरुआत के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है.
मकर राशि के जातकों पर इस दौरान भाग्य मेहरबान रह सकता है. प्रयासों में सफलता मिलने के साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. धन लाभ के अवसर बनेंगे और नई योजनाओं या निवेश की शुरुआत के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है.
4/6
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में बड़ा बदलाव और आगे बढ़ने के मौके लेकर आएगा. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में बड़ा बदलाव और आगे बढ़ने के मौके लेकर आएगा. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
5/6
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह संयोग आर्थिक मोर्चे पर राहत देने वाला रहेगा. धन से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और आमदनी में सुधार के संकेत हैं. पुराने आर्थिक अड़चनें दूर होने के साथ निवेश या नई वित्तीय योजना बनाने का अवसर मिल सकता है.
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह संयोग आर्थिक मोर्चे पर राहत देने वाला रहेगा. धन से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और आमदनी में सुधार के संकेत हैं. पुराने आर्थिक अड़चनें दूर होने के साथ निवेश या नई वित्तीय योजना बनाने का अवसर मिल सकता है.
6/6
मकर राशि के जातकों पर इस दौरान भाग्य मेहरबान रह सकता है. प्रयासों में सफलता मिलने के साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. धन लाभ के अवसर बनेंगे और नई योजनाओं या निवेश की शुरुआत के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है.
मकर राशि के जातकों पर इस दौरान भाग्य मेहरबान रह सकता है. प्रयासों में सफलता मिलने के साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. धन लाभ के अवसर बनेंगे और नई योजनाओं या निवेश की शुरुआत के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है.
Published at : 08 Sep 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Hartalika Teej 2026 Teej 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Budh Gochar 2026: उच्च के बुध के सामने वक्री शनि, 26 सितंबर तक कागज देखकर करें साइन
उच्च के बुध के सामने वक्री शनि, 26 सितंबर तक इन फैसलों में जल्दबाजी पड़ सकती है भारी
राशिफल
Kal Ka Rashifal 9 September 2026: मासिक शिवरात्रि पर 6 राशियों को सफलता के योग, जानें मेष से मीन कल का राशिफल
मासिक शिवरात्रि पर 6 राशियों को सफलता के योग, जानें मेष से मीन कल का राशिफल
ऐस्ट्रो
Krishna Chhathi 2026: कृष्ण छठी की रात खाली कागज और कलम क्यों रखते हैं? जानें इसके पीछे की मान्यता
कृष्ण छठी की रात खाली कागज और कलम क्यों रखते हैं? कम लोग जानते हैं वजह
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 8 September 2026: आज दोपहर 3:26 से पहले निपटा लें जरूरी काम? राशि देखकर बनाएं दिन का प्लान
Aaj Ka Rashifal: 8 सितंबर को आपकी राशि के लिए दिन कैसा रहेगा? जानें आज का राशिफल
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
बाढ़ की त्रासदी पर भारी 'योगी मॉडल', विनाशकारी पानी के बावजूद यूपी में जीरो जनहानि
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जितेंद्र मिश्रा आज संभालेंगे राम मंदिर CEO का पद, इन कामों पर होगा फोकस
जितेंद्र मिश्रा आज संभालेंगे राम मंदिर CEO का पद, इन कामों पर होगा फोकस
विश्व
दिल्ली आने से पहले ईरान ने तारीफों के बांधे पुल, कहा-भारत के साथ...
दिल्ली आने से पहले ईरान ने तारीफों के बांधे पुल, कहा-भारत के साथ...
क्रिकेट
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो ही जगह हैं जेल या जहन्नुम...', CM योगी ने किस के लिए कही ये बात?
'दो ही जगह हैं जेल या जहन्नुम...', CM योगी ने किस के लिए कही ये बात?
इंडिया
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन
हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget