हरतालिका तीज पर 4 महासंयोग, इन 4 राशियों की स्त्रियों के खुलेंगे सौभाग्य के द्वार!

हरतालिका जीत पर इस बार गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे, इसके साथ ही तीन ग्रह अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे, जैसे बुध कन्या, सूर्य सिंह और शुक्र तुला राशि में होंगे. साथ ही इस बार हरतालिका तीज सोमवार को है, 3 साल बाद ये संयोग बन रहा है.