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Guru Pushya Nakshatra: अक्षय तृतीया के बाद मांगलिक कार्य के लिए 23 अप्रैल का दिन खास, बन रहा महासंयोग
Guru Pushya Nakshatra 2026: अक्षय तृतीया के बाद 23 अप्रैल को खरीदारी और मांगलिक कार्य के लिए सबसे शुभ है. इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है.
गुरु पुष्य नक्षत्र 2026
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Published at : 22 Apr 2026 09:07 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
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