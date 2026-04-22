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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGuru Pushya Nakshatra: अक्षय तृतीया के बाद मांगलिक कार्य के लिए 23 अप्रैल का दिन खास, बन रहा महासंयोग

Guru Pushya Nakshatra: अक्षय तृतीया के बाद मांगलिक कार्य के लिए 23 अप्रैल का दिन खास, बन रहा महासंयोग

Guru Pushya Nakshatra 2026: अक्षय तृतीया के बाद 23 अप्रैल को खरीदारी और मांगलिक कार्य के लिए सबसे शुभ है. इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 22 Apr 2026 09:07 PM (IST)
Guru Pushya Nakshatra 2026: अक्षय तृतीया के बाद 23 अप्रैल को खरीदारी और मांगलिक कार्य के लिए सबसे शुभ है. इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है.

गुरु पुष्य नक्षत्र 2026

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23 अप्रैल को गुरु पुष्य नक्षत्र और गंगा सप्तमी का महासंयोग बन रहा है. अक्षय तृतीया पर जो लोग मांगलिक कार्य, या शुभ चीजों की खरीदारी नहीं कर पाएं हैं उनके लिए ये दिन बहुत खास है.
23 अप्रैल को गुरु पुष्य नक्षत्र और गंगा सप्तमी का महासंयोग बन रहा है. अक्षय तृतीया पर जो लोग मांगलिक कार्य, या शुभ चीजों की खरीदारी नहीं कर पाएं हैं उनके लिए ये दिन बहुत खास है.
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जब गुरु ग्रह और पुष्य नक्षत्र का मेल होता है, तो यह समय सिद्ध योग जैसा प्रभाव देता है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक फल देते हैं. इस दिन खरीदी गई वस्तुएं दीर्घकाल तक टिकाऊ और लाभकारी मानी जाती हैं. खासकर सोना, वाहन, संपत्ति आदि.
जब गुरु ग्रह और पुष्य नक्षत्र का मेल होता है, तो यह समय सिद्ध योग जैसा प्रभाव देता है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक फल देते हैं. इस दिन खरीदी गई वस्तुएं दीर्घकाल तक टिकाऊ और लाभकारी मानी जाती हैं. खासकर सोना, वाहन, संपत्ति आदि.
Published at : 22 Apr 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Shubh Muhurat 2026 Guru Pushya Nakshatra 2026 Pushya Yog

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