जब गुरु ग्रह और पुष्य नक्षत्र का मेल होता है, तो यह समय सिद्ध योग जैसा प्रभाव देता है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक फल देते हैं. इस दिन खरीदी गई वस्तुएं दीर्घकाल तक टिकाऊ और लाभकारी मानी जाती हैं. खासकर सोना, वाहन, संपत्ति आदि.