हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGem Astrology: काला हकीक कौन कर सकता है धारण, जानें धारण करने से पहले नियम और लाभ!

Gem Astrology: काला हकीक कौन कर सकता है धारण, जानें धारण करने से पहले नियम और लाभ!

Gemstones: रत्न शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक हिस्सा है जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार रत्नों को धारण करने की सलाह देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि काला हकीक धारण करने से पहले नियम और फायदा क्या हैं.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 24 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Gemstones: रत्न शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक हिस्सा है जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार रत्नों को धारण करने की सलाह देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि काला हकीक धारण करने से पहले नियम और फायदा क्या हैं.

रत्न शास्त्र में काला हकीक का महत्व

1/6
मानव जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं, वहीं कभी-कभी ये बदलाव हमें खोखला कर देते हैं . इन परेशानियों से बचने के लिए कुंडली के अनुसार रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, तो ऐसे में आइए जानते हैं काला हकीक रत्न धारण करने के लाभ.
मानव जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं, वहीं कभी-कभी ये बदलाव हमें खोखला कर देते हैं . इन परेशानियों से बचने के लिए कुंडली के अनुसार रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, तो ऐसे में आइए जानते हैं काला हकीक रत्न धारण करने के लाभ.
2/6
काला हकीक एक अर्ध-कीमती रत्न है जिसे धारण करने से शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से बचाव होता है, साथ ही यह बुरी नजर और जादू-टोने के प्रभावों से बचाव करता है.
काला हकीक एक अर्ध-कीमती रत्न है जिसे धारण करने से शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से बचाव होता है, साथ ही यह बुरी नजर और जादू-टोने के प्रभावों से बचाव करता है.
3/6
यह मानसिक तनाव, डर और मनोदशा को दूर करता है, आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शांति को बढ़ाता है. इतना ही नहीं काला हकीक आर्थिक मामलों में वृद्धि लाने और व्यापार में सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है.
यह मानसिक तनाव, डर और मनोदशा को दूर करता है, आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शांति को बढ़ाता है. इतना ही नहीं काला हकीक आर्थिक मामलों में वृद्धि लाने और व्यापार में सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है.
4/6
काला हकीक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोग धारण कर सकते हैं, खासकर यदि उनकी कुंडली में शनि या राहु सकारात्मक हों. यह रत्न उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जिन पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, क्योंकि यह शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है.
काला हकीक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोग धारण कर सकते हैं, खासकर यदि उनकी कुंडली में शनि या राहु सकारात्मक हों. यह रत्न उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जिन पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, क्योंकि यह शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है.
5/6
काला हकीक धारण करने से पहले, इसे दूध और गंगाजल से शुद्ध करें, और शनिवार या मंगलवार की शाम को शनि के बीज मंत्र (ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः) का 108 बार जाप करके धारण करें.
काला हकीक धारण करने से पहले, इसे दूध और गंगाजल से शुद्ध करें, और शनिवार या मंगलवार की शाम को शनि के बीज मंत्र (ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः) का 108 बार जाप करके धारण करें.
6/6
यह रत्न लॉकेट या चांदी, पंचधातु या लोहे की अंगूठी में धारण किया जा सकता है, और अंगूठी को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना सबसे अच्छा माना जाता है.
यह रत्न लॉकेट या चांदी, पंचधातु या लोहे की अंगूठी में धारण किया जा सकता है, और अंगूठी को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना सबसे अच्छा माना जाता है.
Published at : 24 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Tags :
Gemstones Gem Astrology Ratna Shastra

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
हिंदू महिलाओं की Property पर बड़ा खुलासा! Will नहीं बनाई तो क्या होगा? Supreme Court का नया निर्देश
Pakistan Breaking: पेशावर में TTP का तगड़ा वार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर | Terror Attack
Hyderabad News: शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में लगी भीषण आग | Massive Fire Incident

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
न्यूज़
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Dharmendra Death News: क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
हेल्थ
Impact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget