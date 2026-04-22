Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में स्नान का इतना महत्व क्यों? जानें मुहूर्त और पुण्यफल

गंगा सप्तमी के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान, हर की पौड़ी में दीपदान और गंगा आरती का आयोजन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिर अन्य पवित्र नदियों के अलावा गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में स्नान का इतना महत्व क्यों है?