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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGanga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में स्नान का इतना महत्व क्यों? जानें मुहूर्त और पुण्यफल

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में स्नान का इतना महत्व क्यों? जानें मुहूर्त और पुण्यफल

Ganga Saptami 2026: वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि पर 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी. इस अवसर पर हरिद्वार या पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व है. जान लें स्नान के लिए शुभ मुहूर्त व पुण्यकाल.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 22 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Ganga Saptami 2026: वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि पर 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी. इस अवसर पर हरिद्वार या पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व है. जान लें स्नान के लिए शुभ मुहूर्त व पुण्यकाल.

गंगा सप्तमी 2026 हरिद्वार में स्नान

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गंगा सप्तमी का त्योहार हर साल पंचांग के अनुसार, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि, इसी दिन मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था.
गंगा सप्तमी का त्योहार हर साल पंचांग के अनुसार, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि, इसी दिन मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था.
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गंगा सप्तमी के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान, हर की पौड़ी में दीपदान और गंगा आरती का आयोजन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिर अन्य पवित्र नदियों के अलावा गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में स्नान का इतना महत्व क्यों है?
गंगा सप्तमी के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान, हर की पौड़ी में दीपदान और गंगा आरती का आयोजन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिर अन्य पवित्र नदियों के अलावा गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में स्नान का इतना महत्व क्यों है?
Published at : 22 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Har Ki Pauri Ganga Snan MAA GANGA Ganga Saptami Ganga Saptami 2026

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