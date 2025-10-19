हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025: आज 19 अक्टूबर को भी कर सकते हैं धनतेरस की शॉपिंग, इतने बजे तक है मुहूर्त

Dhanteras 2025: आज 19 अक्टूबर को भी कर सकते हैं धनतेरस की शॉपिंग, इतने बजे तक है मुहूर्त

Dhanteras 2025 Shopping Time: धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया गया. इस साल धनेतरस पर खरीदारी के लिए एक नहीं बल्कि दो दिन तक शुभ मुहूर्त रहेंगे. इसलिए आप आज यानी 19 अक्टूबर को भी खरीदारी कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 19 Oct 2025 09:31 AM (IST)
Dhanteras 2025 Shopping Time: धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया गया. इस साल धनेतरस पर खरीदारी के लिए एक नहीं बल्कि दो दिन तक शुभ मुहूर्त रहेंगे. इसलिए आप आज यानी 19 अक्टूबर को भी खरीदारी कर सकते हैं.

धनतेरस 2025 खरीदारी

1/6
शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को दीपोत्सव का पहला पर्व यानी धनतेरस मनाई गई. इस दिन लोगों ने जमकर खरीदारी की और शाम के समय भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा कर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया.
शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को दीपोत्सव का पहला पर्व यानी धनतेरस मनाई गई. इस दिन लोगों ने जमकर खरीदारी की और शाम के समय भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा कर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया.
2/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने बताया कि, इस साल दीपोत्सव 5 नहीं बल्कि 6 दिनों का होगा, जिसमें धनतेरस दो दिनों तक मनाई जाएगी. यानी 18 अक्टूबर के साथ ही आप 19 अक्टूबर को भी धनतेरस मना सकते हैं.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने बताया कि, इस साल दीपोत्सव 5 नहीं बल्कि 6 दिनों का होगा, जिसमें धनतेरस दो दिनों तक मनाई जाएगी. यानी 18 अक्टूबर के साथ ही आप 19 अक्टूबर को भी धनतेरस मना सकते हैं.
3/6
पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाई जाती है. त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर हुई थी, जोकि 19 अक्टूबर दोपहर 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगी.
पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाई जाती है. त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर हुई थी, जोकि 19 अक्टूबर दोपहर 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगी.
4/6
आज उदयातिथि पर त्रयोदशी तिथि रहेगी और आप दोपहर 01:52 तक खरीदारी कर सकते हैं. इससे भी उतना ही पुण्य मिलेगा.
आज उदयातिथि पर त्रयोदशी तिथि रहेगी और आप दोपहर 01:52 तक खरीदारी कर सकते हैं. इससे भी उतना ही पुण्य मिलेगा.
5/6
ज्योतिषाचार्य के अनुसार आज रविवार 19 अक्टूबर को सुबह 07 बजकर 44 मिनट से 9 बजकर 9 मिनट तक चौघड़िया मुहूर्त थी. इसके बाद 09 बजकर 10 मिनट से 10 बजकर 34 मिनट तक लाभ की चौघड़िया रहेगी.
ज्योतिषाचार्य के अनुसार आज रविवार 19 अक्टूबर को सुबह 07 बजकर 44 मिनट से 9 बजकर 9 मिनट तक चौघड़िया मुहूर्त थी. इसके बाद 09 बजकर 10 मिनट से 10 बजकर 34 मिनट तक लाभ की चौघड़िया रहेगी.
6/6
19 अक्टूबर सुबह 10 बजकर 35 मिनट से दोपहर 12 बजे तक अमृत चौघड़िया रहेगी. खरीदारी के लिए ये मुहूर्त भी शुभ रहेगा. यदि किसी कारण 18 अक्टूबर को धनतेरस की खरीदारी नहीं कर पाएं तो आज दोपहर 2 बजे से पहले तक खरीद सकते हैं.
19 अक्टूबर सुबह 10 बजकर 35 मिनट से दोपहर 12 बजे तक अमृत चौघड़िया रहेगी. खरीदारी के लिए ये मुहूर्त भी शुभ रहेगा. यदि किसी कारण 18 अक्टूबर को धनतेरस की खरीदारी नहीं कर पाएं तो आज दोपहर 2 बजे से पहले तक खरीद सकते हैं.
Published at : 19 Oct 2025 09:31 AM (IST)
Shubh Muhurat Dhanteras 2025 Diwali 2025 Deepotsav 2025 Dhanteras 2025 Shopping Time

Embed widget