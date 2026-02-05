हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChandra Grahan 2026: होली पर चंद्र ग्रहण का अशुभ साया, इन 3 राशियों के जीवन में लाएगा बड़ा संकट

Chandra Grahan 2026: होली पर चंद्र ग्रहण का अशुभ साया, इन 3 राशियों के जीवन में लाएगा बड़ा संकट

इस साल होली पर चंद्र ग्रहण का अशुभ साया मंडरा रहा है. जो कुछ राशियों के हंसते खेलते जीवन में खलल डाल सकता है. किन राशियों को होली पर रहना होगा सावधान जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 05 Feb 2026 11:35 AM (IST)
इस साल होली पर चंद्र ग्रहण का अशुभ साया मंडरा रहा है. जो कुछ राशियों के हंसते खेलते जीवन में खलल डाल सकता है. किन राशियों को होली पर रहना होगा सावधान जान लें.

चंद्र ग्रहण 2026 राशियां रहें सावधान

1/6
3 मार्च को होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण लग रहा है. होली और चंद्र ग्रहण का एकसाथ होना कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं है. मानसिक रूप से परेशान करेगा. धन से जुड़ी समस्याएं आ सकती है. रोग ऐसे उभर सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कृष्ट सेहना पड़ सकता है.
3 मार्च को होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण लग रहा है. होली और चंद्र ग्रहण का एकसाथ होना कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं है. मानसिक रूप से परेशान करेगा. धन से जुड़ी समस्याएं आ सकती है. रोग ऐसे उभर सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कृष्ट सेहना पड़ सकता है.
2/6
मेष राशि वालों के लिए भी जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद पर फिर बहस बढ़ सकती है. रिश्तों में दरार आ सकती है इसलिए शांत रहें. समाज में प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है इसलिए इस समय कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.
मेष राशि वालों के लिए भी जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद पर फिर बहस बढ़ सकती है. रिश्तों में दरार आ सकती है इसलिए शांत रहें. समाज में प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है इसलिए इस समय कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.
Published at : 05 Feb 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Chandra Grahan 2026 Lunar Eclipse 2026 Holi 2026 Holika Dahan 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Washington Post Layoff: वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
हरियाणा
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: आज की बड़ी खबरें | Trump Tariff | PM Modi | Rahul Gandhi |india US Trade Deal |Galwan
Karnataka Breaking: कार सर्विस सेंटर में भीषण आग, हादसे में 20 कारें जलकर खाक! | ABP News
Jhansi: प्रधान पद के दावेदार ने निकाला जुलूस, ट्रैफिक नियमों की उड़ा दी धज्जियां! | Breaking | UP
Lawrence Bishnoi गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां- सूत्र | Rohit Shetty | Bollywood | ABP
Parliament Session: नरवणे की किताब पर आज सरकार को घेरेंगे Rahul Gandhi | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Washington Post Layoff: वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
हरियाणा
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
बॉलीवुड
Mirzapur The Movie Release Date: ‘मिर्जापुर द मूवी’ का अब बड़े पर्दे पर दिखेगा भौकाल, जानें- किस तारीख सिनेमाघरों में दे रही दस्तक
'मिर्जापुर द मूवी’ अब थिएटर में काटेगी भौकाल, जानें- किस तारीख को हो रही रिलीज
यूटिलिटी
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
नौकरी
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget