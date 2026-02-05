3 मार्च को होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण लग रहा है. होली और चंद्र ग्रहण का एकसाथ होना कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं है. मानसिक रूप से परेशान करेगा. धन से जुड़ी समस्याएं आ सकती है. रोग ऐसे उभर सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कृष्ट सेहना पड़ सकता है.