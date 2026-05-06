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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBudh Nakshatra Gochar 2026: 7 मई को बुध का भरणी नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों का बढ़ेगा व्यापार, प्रमोशन के योग

Budh Nakshatra Gochar 2026: 7 मई को बुध का भरणी नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों का बढ़ेगा व्यापार, प्रमोशन के योग

Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध 7 मई को भरणी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. बुध की चाल बदलने से करियर-व्यापार पर असर पड़ता है. जान लें किन राशियों को बुध नक्षत्र परिवर्तन से लाभ होगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 06 May 2026 06:15 AM (IST)
Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध 7 मई को भरणी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. बुध की चाल बदलने से करियर-व्यापार पर असर पड़ता है. जान लें किन राशियों को बुध नक्षत्र परिवर्तन से लाभ होगा.

बुध नक्षत्र गोचर 2026

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भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं जो धन, विलासित के प्रतीक है.ऐसे में बुद्धि, व्यापार और करियर पर असर डालने वाले बुध का भरणी नक्षत्र में जाना कुछ राशियों को कारोबार, नौकरी में फायदा दे सकता है. सही निर्णय ले पाएंगे.
भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं जो धन, विलासित के प्रतीक है.ऐसे में बुद्धि, व्यापार और करियर पर असर डालने वाले बुध का भरणी नक्षत्र में जाना कुछ राशियों को कारोबार, नौकरी में फायदा दे सकता है. सही निर्णय ले पाएंगे.
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बुध का भरणी नक्षत्र में गोचर कन्या राशि के रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वालों को ऐसी कामयाबी मिलेगी जो देश के लिए सम्मान की बात होगी. बिजनेस पहले से अच्छे मुनाफा देगा, नए क्लाइंट्स मिलेंगे.
बुध का भरणी नक्षत्र में गोचर कन्या राशि के रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वालों को ऐसी कामयाबी मिलेगी जो देश के लिए सम्मान की बात होगी. बिजनेस पहले से अच्छे मुनाफा देगा, नए क्लाइंट्स मिलेंगे.
Published at : 06 May 2026 06:15 AM (IST)
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Mercury Budh Nakshatra Gochar 2026 Nakshatra Gochar 2026

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