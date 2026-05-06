भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं जो धन, विलासित के प्रतीक है.ऐसे में बुद्धि, व्यापार और करियर पर असर डालने वाले बुध का भरणी नक्षत्र में जाना कुछ राशियों को कारोबार, नौकरी में फायदा दे सकता है. सही निर्णय ले पाएंगे.