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Budh Nakshatra Gochar 2026: 7 मई को बुध का भरणी नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों का बढ़ेगा व्यापार, प्रमोशन के योग
Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध 7 मई को भरणी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. बुध की चाल बदलने से करियर-व्यापार पर असर पड़ता है. जान लें किन राशियों को बुध नक्षत्र परिवर्तन से लाभ होगा.
बुध नक्षत्र गोचर 2026
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Published at : 06 May 2026 06:15 AM (IST)
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7 मई को बुध का भरणी नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों का बढ़ेगा व्यापार, प्रमोशन के योग
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