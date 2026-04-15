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Bihar CM Samrat Choudhary: पंचरूपी हनुमान मंदिर में सीएम सम्राट चौधरी ने की पूजा, जानें मंदिर की मान्यता
Bihar CM Samrat Choudhary: नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं. 15 अप्रैल को शपथ समारोह से पहले सम्राट ने राजवंशी नगर स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की.
सम्राट चौधरी ने की पंचरूपी हनुमान की पूजा
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Published at : 15 Apr 2026 11:32 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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