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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBihar CM Samrat Choudhary: पंचरूपी हनुमान मंदिर में सीएम सम्राट चौधरी ने की पूजा, जानें मंदिर की मान्यता

Bihar CM Samrat Choudhary: पंचरूपी हनुमान मंदिर में सीएम सम्राट चौधरी ने की पूजा, जानें मंदिर की मान्यता

Bihar CM Samrat Choudhary: नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं. 15 अप्रैल को शपथ समारोह से पहले सम्राट ने राजवंशी नगर स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 Apr 2026 11:32 AM (IST)
Bihar CM Samrat Choudhary: नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं. 15 अप्रैल को शपथ समारोह से पहले सम्राट ने राजवंशी नगर स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की.

सम्राट चौधरी ने की पंचरूपी हनुमान की पूजा

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सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में दो बार उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब सम्राट ने सूबे की कमान संभाल ली है. बुधवार, 15 अप्रैल 2026 को सम्राट ने लोकभवन में सीएम पद की शपथ ली.
सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में दो बार उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब सम्राट ने सूबे की कमान संभाल ली है. बुधवार, 15 अप्रैल 2026 को सम्राट ने लोकभवन में सीएम पद की शपथ ली.
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सम्राट चौधरी ने बिहार के 24 वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. अपने नए सफर के शुभारंभ और बतौर मुख्यमंत्री बिहार का कार्यभार संभालने से पहले सम्राट चौधरी ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया.
सम्राट चौधरी ने बिहार के 24 वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. अपने नए सफर के शुभारंभ और बतौर मुख्यमंत्री बिहार का कार्यभार संभालने से पहले सम्राट चौधरी ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया.
Published at : 15 Apr 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary Bihar CM Patna Panchroopi Hanuman Mandir Panchrupi Hanuman Mandir

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