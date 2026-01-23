हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSaraswati Puja 2026: सरस्वती पूजा पर छोटे बच्चों को दें ये गिफ्ट, मां शारदे की बनी रहेगी कृपा

Saraswati Puja 2026: सरस्वती पूजा पर छोटे बच्चों को दें ये गिफ्ट, मां शारदे की बनी रहेगी कृपा

Saraswati Puja 2026: 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर आज देवी सरस्वती की पूजा होगी. आज के दिन बच्चों को दिया उपहार उनके जीवन में विद्या, विवेक व संस्कारों का बीज बोता है. साथ ही देवी शारदे की कृपा मिलती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Jan 2026 06:30 AM (IST)
सरस्वती पूजा 2026

बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संस्कार और वसंत ऋतु के आगमन का पर्व है. आज 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी मनाई जा रही है. खासकर विद्यार्थी, कलाकार और छोटे बच्चो के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है.
सरस्वती पूजा पर यदि बच्चों को ज्ञान और संस्कार से जुड़े उपहार दिए जाएं, तो इससे न केवल मां शारदे की कृपा बनी रहती है, बल्कि बच्चे का भविष्य भी उज्ज्वल होता है. जानें आज के दिन छोटे बच्चों को किन चीजों का उपहार देना चाहिए.
Published at : 23 Jan 2026 06:30 AM (IST)
Gift Vasant Panchami Basant Panchami 2026 Saraswati Puja 2026

