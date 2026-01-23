सरस्वती पूजा पर यदि बच्चों को ज्ञान और संस्कार से जुड़े उपहार दिए जाएं, तो इससे न केवल मां शारदे की कृपा बनी रहती है, बल्कि बच्चे का भविष्य भी उज्ज्वल होता है. जानें आज के दिन छोटे बच्चों को किन चीजों का उपहार देना चाहिए.