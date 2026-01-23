एक्सप्लोरर
Saraswati Puja 2026: सरस्वती पूजा पर छोटे बच्चों को दें ये गिफ्ट, मां शारदे की बनी रहेगी कृपा
Saraswati Puja 2026: 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर आज देवी सरस्वती की पूजा होगी. आज के दिन बच्चों को दिया उपहार उनके जीवन में विद्या, विवेक व संस्कारों का बीज बोता है. साथ ही देवी शारदे की कृपा मिलती है.
सरस्वती पूजा 2026
1/6
2/6
Published at : 23 Jan 2026 06:30 AM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Horoscope 23 January 2026: बसंत पंचमी पर जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल
ऐस्ट्रो
5 Photos
Vastu Tips: दुकान में मंदी चल रही है? तुलसी से लेकर गोमती चक्र तक, ये उपाय देंगे नई ग्रोथ!
ऐस्ट्रो
9 Photos
बसंत पंचमी 2026: अपने मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, मिलेगा करियर और शिक्षा में लाभ!
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 22 जनवरी 2026 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया अपडेट
महाराष्ट्र
कांग्रेस, AIMIM और BJP ने मिलाया हाथ, महाराष्ट्र से फिर सामने आई चौंकाने वाली सियासी तस्वीर
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion