आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. इस दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है. आज के दिन विशेषकर विद्यार्थी और कला क्षेत्र से जुड़े लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और पढ़ाई व करियर में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.