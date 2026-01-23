एक्सप्लोरर
Vish Yog on Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर चंद्र-शनि की युति से बना विष योग, इन राशियों के लिए नहीं शुभ
Vish Yog on Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर 23 जनवरी को आज शनि-चंद्र की युति से खतरनाक विष योग का निर्माण होगा, जोकि वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा. ये राशियां सतर्क रहें.
विष योग 2026
Published at : 23 Jan 2026 05:15 AM (IST)
