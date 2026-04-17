Amavasya 2026: अमावस्या की रात क्यों उतारी जाती है बच्चों की नजर? जानें काली रात के पीछे का रहस्य

एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन (उत्तरायण और दक्षिणायन) होते हैं. वहीं चंद्र पर आधारित 1 माह के 2 पक्ष (शुक्ल और कृष्ण) होते हैं. इनमें वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, वहीं दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं सक्रिय होती हैं.