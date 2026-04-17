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Amavasya 2026: अमावस्या की रात क्यों उतारी जाती है बच्चों की नजर? जानें काली रात के पीछे का रहस्य
मान्यता है कि, अमावस्या की काली रात पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसका मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इसलिए घर के बड़े-बुजुर्ग अमावस्या पर छोटे बच्चों की नजर उतारने की सलाह देते हैं.
अमावस्या 2026
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Published at : 17 Apr 2026 02:15 PM (IST)
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