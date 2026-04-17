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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAmavasya 2026: अमावस्या की रात क्यों उतारी जाती है बच्चों की नजर? जानें काली रात के पीछे का रहस्य

Amavasya 2026: अमावस्या की रात क्यों उतारी जाती है बच्चों की नजर? जानें काली रात के पीछे का रहस्य

मान्यता है कि, अमावस्या की काली रात पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसका मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इसलिए घर के बड़े-बुजुर्ग अमावस्या पर छोटे बच्चों की नजर उतारने की सलाह देते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Apr 2026 02:15 PM (IST)
मान्यता है कि, अमावस्या की काली रात पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसका मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इसलिए घर के बड़े-बुजुर्ग अमावस्या पर छोटे बच्चों की नजर उतारने की सलाह देते हैं.

अमावस्या 2026

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एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन (उत्तरायण और दक्षिणायन) होते हैं. वहीं चंद्र पर आधारित 1 माह के 2 पक्ष (शुक्ल और कृष्ण) होते हैं. इनमें वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, वहीं दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं सक्रिय होती हैं.
एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन (उत्तरायण और दक्षिणायन) होते हैं. वहीं चंद्र पर आधारित 1 माह के 2 पक्ष (शुक्ल और कृष्ण) होते हैं. इनमें वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, वहीं दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं सक्रिय होती हैं.
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अमावस्या की काली रात को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं. इसे निशाचली रात भी कहा जात है. ऐसी भी मान्यताएं हैं कि, अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा, निशाचर जीव-जंतु, दैत्य, पिशाच, पितृ अधिक सक्रिय रहते हैं.
अमावस्या की काली रात को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं. इसे निशाचली रात भी कहा जात है. ऐसी भी मान्यताएं हैं कि, अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा, निशाचर जीव-जंतु, दैत्य, पिशाच, पितृ अधिक सक्रिय रहते हैं.
Published at : 17 Apr 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Evil Eye Nazar Dosh Amavasya 2026 Vaishakh Amavasya 2026

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